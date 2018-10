Ravivihje: Toto65 Vermo 24.10.2018 – potissa 80000 euroa ekstraa

Kultadivisioonakarsinta on houkutellut kovan joukon lämminverisiä Toto65-raveihin. Kuumimmat pelihevoset iskivät yhteen jo 1,5 viikkoa sitten Vermon T76-raveissa. Lähdön seuratuin hevonen on 6 Next Direction, joka näytti keväällä olevansa maan ykkösravuri, kunnes alkoi sairastella pahimpaan mahdolliseen aikaan alkukesällä. Kuumin kilpailukausi meni siltä täysin harakoille.

Suosikki: Keulaan tähtäävä 4 Edward Ale on niukasti perushevosemme. Se ei voinut viimeksi suosikkina piikistä mitään hurmiossa kirineelle Top Of The Worldille, mutta sen esityksessä ei ollut moittimista. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuun samalla taktiikalla!

Haastajat: Kilpailujen myötä terävöityvä 8 Workout Wonder spurttasi Vermossa 4. ulkoa vinhasti neljänneksi ja saavutti kovasti Edward Alea. Ruuna voi jäädä ulkoradan lähtöpaikalta nyt vieläkin kauemmas parijonoon, mikä vie siltä paikan rankingin kärjestä.

Starttien myötä kuntoutunut 2 Grant Boko on huippupaikaltaan vaarallinen, vaikka viime sijoitukset eivät siitä kielikään. Toissa kerralla se laukkasi Turun kohulähdössä 1. kurviin mentäessä ahtaassa paikassa ja uudelleen loppukurvissa, kun kadotti raviaan vauhdin kiihtyessä. Hevonen ajettiin viimeksi pienen paussin jälkeen Vermon kovassa lähdössä 12-radalta kuolemanpaikalle, mistä se kamppaili rehdisti perille asti. Grant Boko pystyy avaamaan lujaa ja voi olla vaikka lähdön vetojuhta.

1 Fire To The Rain oli juhannuksen alla mainio Vermon keulavoitossaan. Koska pian sen jälkeen laitumelle kesälomalle vetäytyneen ruunan viime kisasta on aikaa, emme nosta sitä mainiolta sisäradaltakaan aivan kovimpien pelihevosten joukkoon. Valmentaja pitää selkäjuoksua todennäköisimpänä taktiikkana, vaikka Fire To The Rain olisi ehkä terävimmillään kärkipaikalta.

Aiemmin mainitun Next Directionin veriarvot on viimein saatu kuntoon. Se ehtii näillä näkymin kilpailla joitakin kertoja ennen kuin vetäytyy hokkikelien tullessa uudelleen tauolle valmentautumaan ensi kesän huippulähtöihin. Vaikka ruuna oli loistava keväällä heti tauolta, tallikommenteissa epäillään, ettei se olisi sairauspaussilta ihan samassa lyönnissä. Siitä huolimatta hurjaluokkaisen hevosen kärkisijakaan ei saa tulla sen kummempana yllätyksenä.

Kesän jälkeen huippukuntoon virinnyt 10 Tir du Caux kärkkyy takarivistä rajutempoista juoksua. Se kiri Oulun kultadivisioonassa neljän hevosen tasaiseen voittotaistoon ja jyräsi seuraavaksi yllättäjänä perinteikkään Tammer-ajon sankariksi. Vermon huippulähdössä ruuna pilasi pelinsä harvinaiseen lähtölaukkaan.

Ennen tätä kautta monta vuotta kilpailematta olleen 9 Your So Vainin valmentaja Ville Nisonen vihjaa, että ravivaikeuksista kärsinyt ori on saatu hoidettua paremmalle tolalle. Vaikka hevosen luokka riittää pärjäämiseen, sitä ei voi vielä hehkuttaa liikaa ennen kunnon näyttöjä tämän tason lähdöistä. Your So Vainin ura Suomessa on edennyt kangerrellen.

Porissa pitkällä kirillä hallittuun voittoon edennyt ja Vermossa keulahevosen taakse pussiin juuttunut 5 Falcon Håleryd on mahtikunnossa ja voi kaiken onnistuessa lyödä yllättävän monta vastustajaansa tällaisessa kivikovassa sakissakin. Toki hitaan avaajan voitto tulisi melkoisena pommina.

Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö.



Juoksunkulku: Kolmelta sisimmältä radalta lähdetään harja hulmuten. Grant Boko tai Edward Ale juoksee keulassa. Tempo ei ole välttämättä kovin railakasta.