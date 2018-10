Ravivihje: Toto5 Joensuu 23.10.2018

Suosikki: Tässä kohteessa olemme eri linjoilla T5-pelaajien kanssa. Suosikkimme on 5 Hard To Trick. Se selvisi syyskuussa Villinmiehen tammakilvan finaaliin, missä ei ymmärrettävästi piisannut johtavan rinnalta. Viimeksi omiaan vastaan tamma haki aktiivisella ajolla keulat, mistä voitti pystyyn 09,5-avauksesta huolimatta. Kunto siis pitää kovana. Mainittava on myös tammakilvan karsinta, missä Hard To Trick ehti hänniltä viuhuvalla kirillä finaaliin ja tykitti viimeisen puolikkaan ulkoradoilla 1.12:n pintaan. Vaikka tänään on olemassa riski, että Martti Pellikan ajokki joutuu ravaamaan keulassa juoksevan suosikin kupeella, pidämme sitä silti lähdön todennäköisimpänä voittajana. Hard To Trick vaikuttaa luokkahevoselta, joka pystyy voittamaan monenlaisilla juoksunkuluilla.

Haastaja: 2 Pam Hallover on nouseva menijä ja pystyy johtamaan lähtöä alusta loppuun, jos kiihdytys ei veny. Viimeksi Killerillä ruuna lopetti keulasta hyvällä tyylillä 12-vauhtia ja vaikuttaa huippukuntoiselta. Ulkopuolelta lähdetään myös tosi kovaa ja kuluttavan kiihdytyksen riski on olemassa, joten emme näe sitä samalla lailla suosikiksi kuin pelaajat.



Yllättäjät: 6 Like Buljonki esiintyi viime talvena vahvasti laatulähdöissä. Kesällä se kilpaili vain vähän eikä menestynyt, mutta nyt vire vaikuttaa olevan taas nousussa ja ruuna on yllätysvalmis nappisarjassa. Viimeksi Oulussa Like Buljonki oli sitkas kakkonen johtavan rinnalta. 4 Man of Mill oli viimeksi mukana kovassa alle 10-vauhtisessa avauksessa mutta jaksoi silti lyödä neljä taas vastassa olevaa hevosta johtavan takaa. Ruunaa ei kannata aliarvioida totopeleissä, vaikka se on harvoin voittavaa tyyppiä. 1 Celsius Evo on hurjasti riviään parempi, mutta matka ja asemat eivät suosi tänään. Toissa kerralla Killerillä väkivahva 900 metrin kiri katkesi laukkaan loppusuoran puolivälissä mitalitaistosta. Viimeksi Teivossa juoksunkulku oli pahoin vastaan ja kun selät eivät vetäneet kirissä, Celsius Evo ajautui loppukaarteessa jo viidennelle radalle eikä ymmärrettävästi ehtinyt tätä kovemmassa lähdössä. 11 Miss Summer Star ei piisannut alkuunkaan viimeksi johtavan takaa tasokkaassa Boadicean voittamassa JTT-karsinnassa. Tamma oli esiintynyt ennen kisaa edukseen harjoitusraveissa, joten nyt kun sillä on startti alla tauolta, otetaan hevonen ainakin seurantaan jatkoa ajatellen.



Juoksunkulku: Suosikkikaksikko kiihtyy reippaasti. Man of Mill on tosi nopea startista ja saattaa venyttää kiihdytystä sisäradalle pyrkiessään. Myös Like Buljonki lähtee kovaa ja voi värittää kiihdytystä, jos kuski niin haluaa.



Pelijakauma: Hard To Trick (33%) on aamun pelijakauman alipelattuna suosikkina ideavarma-ainesta ja Pam Hallover (51%) vastaavasti liian paljon luotettu ainakin alustavasti. Jos lähdön pelaa leveästi, kannattaa huomioida etenkin Like Buljonki (3%).