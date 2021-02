Kavioliiga

Kavioliigan tykeistä osa loukkaantuneena – Välähdyksen valmentaja toivoo hevosystävällisempiä kaviouria

Kovia

Valmentaja





Valmentaja

Viime





Myös

Markku Niemisen





Vakavasti





Kavioliigan

https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing%2FRaceFields&service=external&sp=CF1614376800000&sp=CET&sp=CC11

https://heppa.hippos.fi/heppa/app?page=racing%2FRaceFields&service=external&sp=CF1614376800000&sp=CET&sp=CC12