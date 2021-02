Kavioliiga

Don Williamsin talvipaussi päättyy – toukokuun superlähtö jo valmentajan ajatuksissa





Ranskalainen huutokauppalöytö Don Williams hurmasi sekä katsojat että taustavoimansa heti ensimmäisellä kilpailukaudellaan Suomessa. Viime toukokuussa käynnistyneestä sesongista tuli täysosuma, joka huipentui Kavioliigan GP:n voittoon marraskuussa.Raviratojen uljaimpiin ilmestyksiin kuuluva 8-vuotias ori voitti 12 viime kauden 20 kilpailustaan ja tienasi siinä sivussa 46 000 euron vasarahintansa lähes tuplasti.Väkivahvaa pitkien matkojen spesialistia ei kuitenkaan ole nähty radoilla sitten kakkostilaan Thai Profitin takana päättyneen Talvimaljan.Ori juoksi paljon kovia lähtöjä, joten se sai pitää taukoa välillä. Sen takia ei jääty paussille, että Vermossa viimeksi tuli tappio. Hevonen oli sielläkin hyvä ja hävisi vain paremmalleen.Tauon aluksi hevonen sai ulkoilla ja lepäillä viikon verran. Sitten alettiin taas hiukan liikuttelemaan, ja nyt on ajettu kolmisen viikkoa hiittiä.Ei tätä enää pohjata, kun kuusi vuotta on ajettu jo. Totta kai tauon aikana treenataankin, mutta se on enemmän kunnon ja hyvän olon ylläpitoa, ja sitä että hevosen elimistö sekä lihaksisto pysyvät vireessä.Pääsääntöisesti voi sanoa näin. Silloin kun fyysinen kunto on hyvä ja hevonen tuntee olonsa hyväksi, henkinen puolikin on kunnossa. Siksi on syytä liikuttaa jollain lailla koko ajan, ei mikään urheilija voi koskaan lähteä suoraan sängyn pohjalta kisaamaan.Ymmärrän sellaisenkin ajatuksen. Mutta eivät hevosetkaan jatkuvasti jaksa. Raveissa joutuu kuitenkin aina menemään periaatteessa täyttä. Se syö perustuksia pitkällä tähtäimellä, vaikkei siltä näyttäisikään päällepäin. Välillä täytyy ladata akkuja.Kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla ihan normivireessä.Seuraavaksi on tarkoitus ajaa Kavioliigan GP Teivossa 1,5 viikon kuluttua. Sen pidemmälle ei ole lyöty mitään lukkoon. GP:n jälkeen katsotaan taas, jos löytyisi vaikka jotain sopivia pitkiä matkoja.Ei me sinne asti mietitä vielä.Harper Hanover kyllä kiinnostaa, kun se on 3100 metrin kisa. Harper on kilpailuna tavallaan vähän sama asia kuin Elitloppet, olisi oikein miellyttävää päästä mukaan.