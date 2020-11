Kavioliiga

Majestic Man ja Välähdys yleisön suosikit – näiltä lähtöradoilta kauden ensimmäisiin Kavioliigan GP-lähtöihin

9.11. 11:09

Kavioliiga Äänestys huippulähtöjen viimeisistä paikoista oli tasainen.

Majestic Man ja Välähdys pääsevät viimeisinä hevosina mukaan Kavioliigan kauden ensimmäisiin Grand Prix -lähtöihin. Kisat ravataan Vermossa tämän viikon lauantaina.



Majestic Man löi Ilta-Sanomien sivuilla järjestetyssä ja maanantaiaamuna päättyneessä yleisöäänestyksessä T.Rexin. Välähdys puolestaan kepitti Rokin Maxin sekä Hetviinan.



Varsinkin kylmäveristen äänestys oli tasainen. Välähdys keräsi 42,1 prosenttia äänistä. Rokin Maxin saalis oli 33,5 % ja Hetviinan 24,4 %.



Lämminveristen puolella Majestic Man sai 58,4 prosenttia äänistä ja T.Rex loput 41,6 %.



Mielipiteensä antoi 2241 äänestäjää.



Viimeistenkin osallistujien selvittyä lähtöradat Vermossa ensi lauantaina ajettaviin GP-lähtöihin ovat valmiit. Jo ennen äänestystä paikkansa olivat varmistaneet eniten liigapisteitä kauden aiemmista osakilpailuista keränneet hevoset.



Kavioliigan sääntöjen mukaisesti sarjataulukkojen kolmen kärki pääsi valitsemaan lähtöratansa.



Kavioliigan Grand Prix-lähdöissä on jaossa 20 000 euron ykköspalkinnot ja kilpailusarjan tuplapisteet. GP:t ovat 2120 metrin ryhmälähtöjä.



Kavioliiga 2020–21, lämminveristen Grand Prix I, 14.11. Vermo



1 Justice Ås

2 Lexus Dream

3 Workout Wonder

4 Tellmeastory

5 Grainfield Aiden

6 Hotshot Luca

7 Com Milton

8 Don Williams

9 Big Headache

10 Majestic Man



Kavioliiga 2020–21, kylmäveristen Grand Prix I, 14.11. Vermo



1 Vixus

2 Pyörylän Paroni

3 Joriini

4 Tuviker

5 Vixen

6 Koskelan Akseli

7 Lakuri

8 Morison

9 Välähdys

10 Vaellus



Kavioliigan kausi alkoi syyskuussa ja päättyy toukokuussa. Eniten pisteitä keränneistä leivotaan mestarit.