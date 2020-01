Kavioliiga

Pieni, mutta sisukas hevonen lumoaa sydämet – ”Oikea tallin suosikki”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hyvän tuulen hevonen

Varsojen esikuvana

Toivottavasti se tartutti varsoille sinnikkyyttään.

Uusi tulokas Kavioliigaan