Kavioliiga

Ravikuningas on nyt myös Pohjoismaiden mestari – ”Ajattelin, että hävitään sitten vaikka saappaat jalassa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Saattaa kilpailla kaikista kovimmissa lähdöissä"

Komento ja Liisa Nummi montén mestarit

Oikea T75-rivi