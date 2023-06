Kymi GP:n voittaja latasi mielenvikaisen suorituksen – ”Todellinen champion”

Hollantilaisvalmentaja Richard Westerinkin Etonnant oli selityksittä paras. Hierro Boko oli etevin suomalainen.

Etonnant (5) kesti kaiken ja torjui Go On Boyn (1) loppusuoralla.

Etonnant on Kymi GP:n voittaja vuosimallia 2023. 9-vuotias ori esiintyi täysin väsymättömästi ja vei 100 000 euron ykkösrahat Kouvolassa lauantaina.

Hevonen pystyi uskomattomasti arvovoittoon kivikovassa kisassa, vaikka sai rajusti lisämetrejä kolmannella radalla ja vastus oli timanttista luokkaa.

Ranskassa syntynyttä voittajahevosta ohjasti Anthony Barrier ja sitä valmentaa Richard Westerink, joka myös omistaa oriin.

Kilometriaika 10,5a/2100 metriä on vuodesta 1998 ravatun Kymi GP:n kilpailuennätys ja Kouvolan uusi rataennätys.

Voitto tuli vaikeimman kautta. Barrier ei löytänyt ajokilleen paikkaa parijonosta alkumatkan aikana. Valjakko pääsi pudottamaan toiselle kaistalle vasta kirikierrokselle lähdettäessä ja vyöryi keulaan loppukurvissa.

Taloudellisemman juoksun saanut Elitloppet-kakkonen Go On Boy haastoi lopussa tiukasti, mutta ohi ei ollut asiaa. Voittomarginaali oli vajaa päänmitta.

Ohjastaja Barrier oli syystäkin riemuissaan voittajahaastattelussa.

– Tiesin, että kaikki haluavat meidän päänahkamme tänään. Liikenneruuhkia riitti, mutta hevonen kesti kaiken ja on todellinen champion, ranskalainen kommentoi tulkin välityksellä.

Anthony Barrier on Etonnantin vakio-ohjastaja. Hän voitti Kymi GP:n myös kaksi vuotta sitten Ce Bello Romainin rattailla.

Barrier lisäsi, että vaikka ensimmäinen kierros sujui kuluttavasti kolmannella radalla ja siihen päälle kolmas 500-metrinen luikautettiin 09-kyytiä, vauhti ei ollut liian kovaa Etonnantille missään vaiheessa.

– 09-vauhti ei ole tälle hevoselle yhtään mitään. Se on todellinen ammattilainen, joka osaa juosta ja tykkää siitä. Vahvuus on Etonnantin paras ase, sillä on äärettömän iso moottori. Aina ori ei halua käyttää sitä, mutta tänään halusi.

Menestysvalmentaja Westerink voitti Kymi GP:n myös 2014. Silloin hevonen oli Timoko, joka on Etonnantin isä. Molemmat mestarit ovat voittaneet myös Elitloppetin.

– Etonnant on yksi parhaista hevosista, mitä olen nähnyt. Se saattaa olla vahvempi, mutta ei kuitenkaan helpompi valmennettava valmennettava kuin isänsä.

Kärkipaikalle toisessa kaarteessa edennyt Callmethebreeze oli kolmas.

Valmentaja Richard Westerink sai juhlia Kymi GP:n voittoa toista kertaa.

Hierro Boko oli paras suomalainen. Hannu Korven tallin ruuna kiri hänniltä väkevästi neljänneksi.

Ruunan kilometriaika 11,0a/2100 metriä sivuaa Next Directionin täyden matkan SE:tä, mutta ei kelpaa tilastoihin, koska ei ole voittoaika.

– Ei saatu paikkaa alussa ja piti peruutella hännille. Ruuna teki älyttömän hyvän kirin ja tuli kovaa maaliin. Erikoisen hyvä hevonen, joka on tuorepäinen ja yrittää rankan hyvin, ohjastaja Iikka Nurmonen ihasteli TotoTV:ssä tuoreeltaan kisan jälkeen.

Muista suomalaisista Global Withdrawl puutui ymmärrettävästi kovaan vauhtiin ja oli kuudes.

– Hevonen teki hyvän suorituksen. Tässä lähdössä oli kaksi ihan maailmanluokan hevosta ja vauhdinjako määrittyi sen mukaan. Vain yksi 100 metriä saatin huilata kun odotettiin Callmethebreezeä eteen, sen jälkeen tempo jatkui murhaavana taas. Siihen kun yhdistää kovan kiihdytyksen, Global Withdrawl tuli kiitettävästi perille, ohjastaja Santtu Raitala sanoi.

Run For Royalty piisasi sisäratajuoksulla seitsemänneksi.

– Hevonen oli ihan ookoo. Kavereilla vain oli niin hyviä, että ei mitään järkeä! Tänään tunsi, että nyt mennään eikä meinata. Oli hauska olla mukana lähdössä ja huomata, millaisia ovat todella hyvät hevoset.

– Viimeiset 500 metriä annoin mennä vain, ettei Run For Royalty tulisi ihan tyhjänä maaliin. Hyvillä mielin jatketaan kohti Suur-Hollolaa, siellä on ihan eri vastus, ohjastaja Janne Korpi kertoi.

Global Beware laukkasi kärkiryhmästä 800 metriä ennen maalia. Sijoitukseksi tuli kahdeksas.

– Hevonen laukkasi aivan yllättäen. Kaikki oli hyvin siinä vaiheessa vielä ja ruuna pysyi hyvin mukana. Harmittava laukka, ohjastaja-valmentaja Tapio Perttunen kommentoi.

Kymi GP on ollut kovien ulkomaalaisten juhlaa vuodesta toiseen. Edellinen kotivoitto tuli 10 vuotta sitten, kun Womanizer oli huudatti kotiyleisöä.

Kymi GP 2023, ryhmälähtö 2100 metriä:

1. Etonnant 10,5a

2. Go On Boy 10,5a

3. Callmethebreeze 10,9a

4. Hierro Boko 11,0a

5. Ideal Du Rocher 11,1a

6. Global Withdrawl 11,3a

7. Run For Royalty 11,6a

8. Global Beware 14,0ax

9. Iznogoud Am 14,0ax

Ultion Face, poissa