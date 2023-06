Oslon valloittaja polski pirteänä jo alkuviikosta – treenaria verotti railakas voittokaronkka: ”Helpompi reissu hevoselle”

Hierro Bokon taustavoimat pääsivät juhlimaan voittoa sunnuntaina Oslossa. Kotimaisen lämminverikomeetan seuraava tähtäin on lauantaina Kouvolassa ravattava Kymi GP.

Suomalaiskatsomon ilo oli ylimmillään sunnuntaina Bjerken Oslo GP-raveissa.

Ensitahdit juhlille löi kylmäverilähdössä norjalaiset ja ruotsalaiset kukistanut H.V.Tuuri.

Varsinainen cha cha cha oli valmis alkamaan kaksi lähtöä myöhemmin, kun Hannu Korven valmentama Hierro Boko kirmasi ylivoimavoittoon päivän kakkossarjassa.

Tänä vuonna sensaatiomaisen loikan lämminverihuipulle tehnyt ruuna sai tarkkailla tapahtumia kärkihevosten takana toisessa ulkoparissa ja kirivaiheessa pelin henki oli nopeasti selvä.

Ohjastaja Mika Forssilla oli aikaa ottaa yleisönsä ja tuuletella voittoa jo sata metriä ennen maalia, mikä ei ole kansainvälisissä huippulähdöissä aivan jokapäiväistä herkkua.

Valmentajaa huippusuoritus ei yllättänyt, vaikka alla oli kolme sijoitusten valossa heikompaa starttia.

– Meillä oli ollut vähän epäonnea juoksunkulkujen kanssa, mutta tiesin, ettei Hierro Bokon kunto ole mihinkään kadonnut.

– Ruuna oli jo lämmittelyssä normaalia terävämpi ja odotukset olivat sellaiset, että voidaan vaikka voittaa. Ainahan näissä on kuitenkin monta muuttujaa, eikä lähtö nytkään mennyt ihan helpoimmalla tavalla, kun alussa ja lopussa kierreltiin kolmatta rataa, Korpi kertoo.

Voitosta otettiin porukalla ilo irti.

Hierro Bokon tilipussi on karttunut tänä vuonna jo yli 115 000 eurolla. Kouvolassa voittajaa odottaa muhkea 100 000 euron potti.

– Siellä oli reissussa hyvä porukka, niin joutuihan siinä vähän ottamaan illalla punaviiniä. Mikäs sen hienompaa kuin onnistua tuollaisissa raveissa, niin juhlittiin koko rahan edestä.

– Hierro palasi kotiin tiistaiaamuna ja pääsi siitä heti uimaan. Taisi olla lopulta helpompi Oslon reissu hevoselle, kuin valmentajalle, treenari naureskelee.

Suvereeni esitys riitti vakuuttamaan myös Kymi GP-lähdön järjestäjät.

Lauantaina Kouvolassa Hierro Boko on elämänsä toistaiseksi kovimman tehtävän edessä, kun se haastaa tuoreet Elitloppet-finalistit Etonnantin ja Go on Boyn 2100 metrin matkalla ravattavassa kilpailussa. Maalissa voittajaa odottaa 100 000 euron voittopotti.

Maanantaina suoritettu rata-arvonta ei ainakaan parantanut suomalaishuipun mahdollisuuksia, kun se sai eturivin ulommaisen lähtöradan 8.

Edellisen kerran Kymi GP:n voitto on jäänyt isäntämaahan vuonna 2013, kun Jarno Kauhasen valmentama Womanizer yllätti kovat ulkomaalaisvieraat.

Tänäkin vuonna suomalaisvoitto tulisi yllätyksenä. Etukäteen kotijoukkueen kovimpana valttina pidetään Finlandia-ajossa pronssia napannutta Global Withdrawlia. Sen ja Hierro Bokon lisäksi suomalaiskvartetin täydentävät Run For Royalty ja Global Beware.

Toissa vuoden Elitloppet-voittaja Etonnant on yksi Kymi GP:n suurista ennakkosuosikeista.

Valmentaja ei ole heittänyt pyyhettä kehään hankalista lähtökohdista huolimatta.

– Onhan se minutkin yllättänyt millainen menijä Hierro Bokosta on kuoriutunut ja nähtäväksi jää onko kaikkea edes vielä nähty. Numerolappu kun lyödään rintaan, niin hevonen muuttuu täysin ja tietää täsmälleen, että nyt on tosi kyseessä.

Kymi GP:ssä Hierro Bokon ohjiin hyppää ensimmäistä kertaa Iikka Nurmonen.

– Lähtöpaikka on ulkona, mutta Iikka on räväkkä poika ja ties vaikka hän yrittäisi tuoltakin reippaasti liikkeelle. Forssin Mika on sanonut, että sinä päivänä kun Hierro Bokolla haluaa lähteä kovaa, niin se lähtee sitten tosi kovaa. Niin kuin helmikuussa Bergsåkerissa nähtiin.

– En putoaisi penkiltä, vaikka Hierro Boko olisi tässäkin lähdössä korkealla, Korpi maalailee.

Voiton tullessa juhlat ovat varmasti valmiina alkamaan myös Kouvolassa.