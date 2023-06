83-vuotiaan Juhanin suojatti on noussut kuningatarkilpailun kuumaksi nimeksi – ”Lihava pullukka kuten minäkin”

Ikämiehet Juhani Heikkinen ja Risto Airaksinen juhlivat Vermossa.

Juhani Heikkisen Virin Varpu on noussut suomenhevostammojen huipulle tänä vuonna.

Suomenhevostammojen huipulle on noussut ilahduttavasti uutta verta tällä kaudella. 9-vuotiaalla Virin Varpulla tai 8-vuotiaalla Sanahelinällä ei ole osallistuttu kuningatarkilpailuun aiemmin, mutta jos ihmeitä ei tapahdu, molemmat ovat mukana Kouvolassa elokuussa. Ne miehittävät KK23-pisterankingin sijat kaksi ja neljä tällä hetkellä.

Kaksikko oli tulessa A.V. Marttilan tammasarjassa Vermossa keskiviikkona. Virin Varpu johti joukkoa ja Sanahelinä peesasi puserossa. Nopeat nousukkaat kävi voittotaiston, jossa Virin Varpun etumatka piti maaliin saakka.

– Hevonen on lihava pullukka kuten minäkin, mutta hyvin se kyllä menee. Parempi näin päin, laihalla hevosella ei välttämättä pääsisi edes kilpailuihin, ohjastaja-valmentaja Juhani Heikkinen veisteli voittajahaastattelussa.

Hujauksessa huipulle noussut Virin Varpu on 83-vuotiaan jyväskyläläisen silmäterä. Jos valjakko lähtee kuningatarkilpailuun, kuten nyt erittäin vahvasti näyttää, Heikkisestä tulee kaikkien aikojen iäkkäin ohjastaja suomenhevosten arvostetuimmassa kilvassa.

– Tämän ikäinen kuin minä ei monia Kuninkuusraveja enää näe, joten pitäähän se lähteä, jos mukaan pääsee. Se olisi iso kokemus ilman muuta.

Virin Varpu on voittanut viidestä edelliskilpailustaan kolme. Seinäjoella kaksi viikkoa sitten tuli hallitsevan ravikuningattaren Suven Sametin päänahka vakuuttavan suorituksen päätteeksi. Voittosummaa uralla Virin Varpulla on nyt kasassa 55 650 euroa.

Lämminveristen hopeadivisioonassa suursuosikki Astrum joutui avaamaan 1.07-vauhdilla keulapaikkaa hakiessaan.

Pitkään näytti, että hevonen kestää rajun kiihdytyksen voitokkaasti, mutta lopulta liika oli liikaa ja kovaa kirinyt Anything For You työntyi edelle. Astrum oli umpirehti kakkonen.

Anything For Youta valmentaa Risto Airaksinen, joka myös ohjasti suojattiaan. Hevonen noteerasi kilometriajan 11,6a/1620 metriä.

Voitto oli 11-vuotiaalle ruunalle ensimmäinen sitten elokuun 2021.

– Hevonen meni täyttä koko matkan ja piti vauhtinsa parhaiten. 150 metriä ennen maalia näin, että saadaan Astrum kiinni, 73-vuotias ohjastaja-valmentaja kertoi.

Myös pronssidivarissa kiihdytettiin tulisesti, kun Samurai Comery ja Yolo Savoy iskivät yhteen kärkipaikka mielessä. Kova alkuvauhti suosi väkivahvaa Morrista, joka jyräsi näyttävästi ykköseksi kärjen rinnalta.

Kari Savolainen ohjasti edellä mainittujen voittajien tavoin valmennettavaansa itse. Voittoaika 12,5a/2120 metriä on hevosen uusi ennätys.

– Oli aika liikuttava hetki loppukurvissa, kun huomasin että hevonen menee ohi, varaa on vielä ja takaa ei tule kukaan. Räntäsateessa tehdyt työt ja aiemmat vaikeudet vain vilisivät silmissä, ja me voitettiin ne kaikki!

Savolaisen mukaan 7-vuotias Morris on nyt terveempi kuin koskaan.

– Hevosella on monta hyvää vuotta edessä vielä, toivottavasti ne parhaat jopa.

Enintään 32 500 euroa tienanneiden lämminveristen kilvassa Jeroen van Craenin tallin Truly Easy onnistui pitkästä aikaa. Ruuna pääsi kärkipaikalle ja puolusti asemaansa varmoin ottein maaliin saakka. Sitä ohjasti Ari Moilanen.

– Hevonen oli koko ajan tosi pontevan tuntuinen. Se on ollut jo pitkään hyvässä kunnossa mutta voitot ovat kiertäneet, joten kiva että tänään onnistuttiin, Moilanen sanoi.

Aloittelevien lämminveristen kisassa BWT Hurricane voitti selvällä marginaalilla. Takamatkalta startannut hevonen kyttäili alun takajoukoissa ja eteni kirivaiheessa ykköseksi ahtaasta raosta toista rataa pitkin.

Nousevaa 4-vuotiasta oria ohjasti Tuomas Pakkanen ja sitä valmentaa Jani Oinonen.

– Ravi ei välttämättä ole hirveän kaunista, mutta hevosen pää vetää kyllä, treenarin puoliso Jenni Oinonen sanoi BWT Hurricanesta radan voittajahaastattelussa.

Suomenhevosten tammadivisioonassa kolme hevosta kurotti rinnakkain maalilinjalle. Pisimmän korren veti Bella Varjosen valmentama Varjosi, jolle ykköstila oli kauden ensimmäinen.

6-vuotiasta yllättäjää kuskasi T65-kierroksen kaksoisvoittaja Ari Moilanen. Kuskin mielestä pelaajat olivat suotta unohtaneet edelliskilpailussaan lupaavasti esiintyneen hevosen.

– Varjosi on tosi kehno lähtemään ja tänään 40 metrin takamatkalaisetkin painuivat ohi alussa. Mutta tamma jaksaa kiertää ja siksi lähdettiin hyvissä ajoin kiriin, ohjastaja kommentoi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 12 BWT Hurricane

T65-2: 6 Varjosi

T65-3: 7 Anything For You

T65-4: 4 Virin Varpu

T65-5: 7 Truly Easy

T65-6: 5 Morris

Kuusi oikein tuloksille: 10330,90 euroa

Viisi oikein: 325,29 e