Jyväskylässä nähtiin haamusoolo – ”Olisi pystynyt nipistämään ajastaan”

Hurjalla juoksutuulella ollut Mr Stahl veti katsojien suut auki.

Pitkien perinteiden Killerin Eliitti ravattiin lauantaina Jyväskylässä kokonaan uudella konseptilla. Kutsukilpailuun pääsivät mukaan vain 4- ja 5-vuotiaat lämminveriset, ja juoksumatka oli pidennetty 2140 metriin.

Nuoremmasta ikäluokasta oli mukana vain Everlasting Boogie. Sen juoksu tärveltyi viimeisen takasuoran laukkaan parijonosta.

Eliitti oli yhden hevosen näytös. Ailahtelevasti kilpailleella Mr Stahlilla oli uran paras päivänsä ja se ravasi suorastaan jalat alta vastustajiltaan.

Tempo oli raakaa, sillä ensimmäiset 500 metriä Mr Stahl kiskoi 08-5vauhtia ja kierroksen 11,5-kyytiä. Siitä huolimatta kilpakumppanit eivät pystyneet lainkaan uhkaamaan oritta maalisuoralla.

Mr Stahlin voittotulos oli hurja 11,5a.

Voittajaa matkalla varjostanut Global Classifield sijoittui isojen erojen lähdössä toiseksi ja sen perässä taivaltanut Speedy Norwegian kolmanneksi.

Suosikeista Shackhills Twister kärsi jälleen ravivaikeuksista ja laukkasi loppukaarteessa takana jo mahdollisuutensa menettäneenä, ja Felix Orlandon voimat ehtyivät juoksuun Mr Stahlin rinnalla.

Mr Stahl kuittasi voitostaan 25 000 euroa.

Ville Mäkelän valmentamaa Mr Stahlia ajoi ensimmäisen kerran Tommi Kylliäinen.

– Tiesin, että Mr Stahl on nopea avaaja, ja satsasin kiihdytykseen. Meillä ei ollut oikeastaan mitään hätää sen jälkeen, kun pääsimme keulaan. Hevonen oli sopivan ponteva ja meni iloisen tuntuisesti. Tiesin viimeisellä takasuoralla sen vetävän kyllä maaliin asti, Kylliäinen kertoi radan voittajahaastattelussa.

Ohjastajan mukaan 25 000 euron arvoisen Eliitti-voiton vieneellä Mr Stahlilla ei ollut kovasta tuloksestaan huolimatta kaikki pelissä.

– Hevonen ei joutunut juoksemaan itseään tyhjäksi. Se olisi pystynyt nipistämään pikkuisen ajastaan, jos joku olisi ollut lopussa rinnalla.

Koska Mr Stahl voitti viime kuun alussa Vermon Finlandia-raveissa Ruotsin V75-divisioonakarsinnan, se olisi päässyt mukaan Elitloppet-raveissa kaksi viikkoa sitten juostuun finaaliin. Taustavoimat päättivät kuitenkin jättää reissun väliin.

– Mr Stahl on hankala hevonen, eikä meillä ollut varmuutta, kuinka se olisi toiminut ja yöpynyt parin päivän reissussa. Jos se olisi mennyt pieleen, meillä olisi ollut tekemistä saada se hyväksi tähän Eliittiin, johon kuitenkin tähtäsimme. Onnistuimme nyt siinä, Mäkelä kertoi.

Mäkelän suojatti oli ollut kuin kalpea haamu parhaista päivistään viime kilpailussaan Lahdessa. Siltä ei irronnut kunnon kiriä takajoukosta.

– Lahdessa ei mennyt valmistautumisessa mikään putkeen. Mr Stahl valvoi edellisen yön, riehui tallialueella ennen lähtöä ja painoi vielä päälle lämmityksessä. Lisäksi se on eri hevonen, kun pääsee juoksemaan keulassa, Mäkelä kommentoi heikkoa kenraaliharjoitusta.

Upeatasoisten Kavioliiga-ravien yksi kohokohdista oli kirkkaimpien suomenhevostähtien Evartin ja Parvelan Retun kauden viides kohtaaminen Killerin Kimarassa. Voitot niiden kamppailuissa ennen lauantaita olivat menneet tasan.

Kimarassa niskalenkin otti Parvelan Retu, joka oli täysin suvereeni. Mutkitta matkaan pääsyt superlahjakkuus haki toisessa kaarteessa keulapaikan. Vaikka kyyti oli reipasta, Hannu Torvisen ajokilta irtosi helposti 19,0-vauhtinen kiri, joka vei sen maalisuoralla omille teilleen.

Petri Laineen tallin Parvelan Retu viihtyy Killerjärvellä.

Evartilla ei sen sijaan ollut paras päivänsä, sillä sen 300 metrin kiri toisesta parista katkesi pahasti viimeisellä sadalla metrillä. Kolminkertainen ravikuningas joutui tyytymään lopulta viitossijaan kaukana Parvelan Retusta.

Nousukuntoiset Stallone ja Caijus juoksivat sisäradan jonossa lähimpänä Parvelan Retua ja kävivät viime metreillä tiukan väännön kakkossijasta. Se päättyi täpärästi ensin mainitun hyväksi.

Valmentaja Petri Laine kertoi, että Parvelan Retu oli toipunut hyvin ensimmäisestä ulkomaan matkastaan. Se sijoittui kaksi viikkoa sitten Tukholmassa kolmanneksi Evartin voittamassa Elitkampenissa.

– Retun pikkulaukka harmitti Ruotsissa, mutta se teki kovan juoksun sen jälkeen. Reissu meni muuten tosi hyvin, eikä siitä jäänyt kammoa, Laine kertoi.

– Nyt tuntuu ihan mahtavalta. Sanoin ennen lähtöä, ettei Retu ole koskaan laukannut tai hävinnyt täällä Jyväskylässä, eikä niin käynyt tänäänkään.

Parvelan Retun kesän kilpailukalenteri on lukittu.

– Sillä on nyt pari viikkoa hyppyhommia siitoksessa, ja sen jälkeen kokeillaan Härmän Nordic Kingissä, jos se menisi hevoselta paremmin kuin viime vuonna. Sitten on Suur-Hollola -ajo, Suurmestaruus ja Kuninkuusravit, valmentaja kertoi.

Parvelan Retun voittoaika 2140 metrin ryhmäajossa oli loistava 21,5a.

Lumi-Oosa oli kiriherkin suomenhevostammojen Killerin Kimarassa.

Kylmäverisille tammoille oli oma Kimara-lähtönsä puoli kierrosta pidemmällä matkalla yhtä suurella 7 000 euron pääpalkinnolla. Juoksun sankaritar oli Lumi-Oosa.

Harri Kotilainen sai herkutella suojatillaan johtaneen Virin Varpun peesissä, mistä hän pääsi kääntämään ajokkinsa maalisuoran alussa sisälle ohituskaistalle, eli open stretchille. Lumi-Oosa spurttasi sähäkästi ja voitti lopulta varmasti ennen myös hyvin kirinyttä Suven Samettia ja Virpin Varpua.

– Nyt on voiton jälkeen hyvä tunne, koska Lumi-Oosalla on ollut vähän huonoa tuuria lähtöpaikkojen ja juoksunkulkujen suhteen. Voitot ovat näissä kovissa lähdöissä aina tiukassa, ja tuurien on oltava mukana. Tänään meiltä onnistui kaikki hyvin, Kotilainen iloitsi.

Lumi-Oosa oli lauantaina tavallista innokkaampi ennen starttia.

– Tamma on yleensä aika flegmaattinen, mutta tänään sillä oli aika lailla paineita ennen lähtöä. Sen takia emme olisi ehkä onnistuneet, jos olisin yrittänyt ajaa keulasta.

– Lumi-Oosalla saa kyllä ollakin tämän verran sähköä, jos se suorittaa näin hyvin startissa. En uskaltanut avata sen korvia, Kotilainen huomautti.

Tiukasti ensimmäiseen kuningatarkilpailuunsa tänä kesänä tähtäävän Lumi-Oosan voittotulos 25,0a sivusi tammojen keskipitkän matkan Suomen ennätystä.

Lauantain toiseksi suurimmat rahat jaettiin 4-vuotiaille suomenhevosille SHKL Cup -finaalissa. Ikäluokan ykkönen Vale-Elli jätti helposta karsintavoitostaan huolimatta loppukilpailun suosiolla väliin.

Lue lisää: Kovia kokenut Pauli Raivio jättää superlupauksellaan varsafinaalin väliin – joutui vasta hautaamaan tämän isän

Kun Vale-Elli lepäili koitallissaan, tappiottoman Comfortin ja Vänrikin odotettiin käyvän kaksinkamppailun 10 000 euron potista.

Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä tahtipuikkoa heilutti alusta loppuun yksin paalukarsinasta matkaan lähtenyt Assinpoika.

Vaikka Comfortti teki kaikkensa pitkältä 60 metrin takamatkalta, se ei ehtinyt uhkaamaan uransa kovimpaan juoksuun yltänyttä Assinpoikaa. Vänrikki laukkasi lähtösuoralla ja joutui tyytymään viitossijaan.

Terho Rautiaisen ajama Assinpoika karkasi suosikeilta.

Terho Rautiaisen ajaman ja valmentaman Assinpojan voittotulos oli 31,0.

– Ajattelin ennen lähtöä, että Assinpojan pitäisi pystyä menemään alle 30-aika. Se kyttäili toisten edellä juoksun aikana, että missä ne muut tulevat. Pyytelin siltä pikkuisen koko matkan, jotta se keskittyisi juoksemiseen, Rautiainen kertoi.

– Ori tuntui tosi hyvältä tänään ja olisi jaksanut mennä samaa kyytiä vielä kierroksen. Ei passaa kuitenkaan yllytellä liikaa, sillä silloin hevoselle voi tulla hyppy.

Kolmevuotiaiden oriitten ja ruunien Kasvattajakruunun alkuerässä juostiin puolimatkaan asti hölkkätahtia. Juoksu oli tämän jälkeen kuin pedattu kärjessä taivaltaneelle suosikille Karelin Avangerille, mutta se joutui tiukassa taistossa taipumaan peesistään sähäkästi spurtanneelle Sahara Commanderille ja rinnallaan matkanneelle Diamond Combolle.

Startti oli 2-vuotiaiden Kasvattajakruunu-finaalin viime syksynä voittaneelle Sahara Commanderille kauden ensimmäinen.

Valmentaja Kylliäinen kertoi, että koska ikäluokan tärkeimmät kilpailut ovat vasta syksyllä, hän toi suojattinsa tarkoituksella näin myöhään treenitauolta.

Tammojen Kasvattajakruunun viime vuonna voittanut Nothingcomes joutui tyytymään lauantain alkuerälähdössä kolmossijaan. Raju 10,0-vauhtinen revitys keulapaikalle painoi sen verran hevosen kintereissä maalisuoralla, ettei se pystynyt vastaamaan Icellan ja Bring It On Homen loppurynnistyksiin.

Voiton vei Nothingcomesin kanssa alussa piikkipaikasta kisaillut Icella. Hannu-Pekka Korven valmentamaa lahjakkuutta ajoi Antti Teivainen.

– Tamma tulee aina hyvin perille. Kun pääsin kääntämään sen 150-200 metriä ennen maalia vapaalle kaistalle open stretchille, tunsin kyllä, että voittajan kyydissä istutaan, Teivainen kommentoi.

– Icella on tosi hyvän tuntuinen hevonen. Se on mennyt paljon eteenpäin siitä, kun ajoin sillä alkuvuonna ensimmäisen startin. Tamma on ottanut startit oikealla tavalla, Teivainen kehui ajokkiaan.

Global Winner näytti suuret lahjansa.

Viime kauden jälkeen Ruotsista hankittu Global Winner pääsi näyttämän vuoden kolmannessa startissaan todelliset kykynsä.

Santtu Raitala ajoi Matias Salon treenaamaan vahvan ruunan aikaisin johtaneen Radetzkyn rinnalle, mistä se porskutti väsymättä selvään voittoon ennen sisäpuolellaan nappireissun saanutta Piccadillyä.

Radetzky vaihtoi loppukaarteessa ravinsa peitsiksi, koska hämmästeli ohjastajansa Jorma Kontion mukaan siellä olleita lintuja.

Oikea Toto75-rivi, Jyväskylä 10.6.

Toto75-1: 4 Parvelan Retu

Toto75-2: 1 Sahara Commander

Toto75-3: 1 Lumi-Oosa

Toto75-4: 2 Assin Poika

Toto75-5: 3 Icella

Toto75-6: 5 Global Winner

Toto75-7: 5 Mr Stahl

Seitsemän oikein -voitto-osuus 1687,12 euroa. Kuusi oikein 14,69 ja viisi oikein 1,79 euroa.