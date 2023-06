Kovia kokenut Pauli Raivio jättää superlupauksellaan varsafinaalin väliin – joutui vasta hautaamaan tämän isän

Suomenhevostähdistään tunnettu ravivalmentaja paljastaa Vale-Ellin kilpailukalenterin.

Vale-Elli on voittanut yhtä lukuun ottamata kaikki kilpailunsa.

Moni raviharrastaja varmasti hieraisi silmiään, kun näki ensi lauantaina juostavan 4-vuotiaiden suomenhevosten SHKL Cupin lähtölistan.

Suomen Hevosenomistajienliiton nimikkokilpailusta puuttuu ikäluokan ykkösvarsan ja ylivoimavoiton karsintalähdössä ravanneen Vale-Ellin nimi.

Vaikka superlahjakkuus osallistui karsintaan, valmentaja Pauli Raivio on ollut koko ajan sitä mieltä, ettei ori juokse finaalissa.

– Kävimme ajamassa Vale-Ellillä karsinnan ikään kuin hiittinä ja rutiinin hankkimisena. Lähdössä oli vähän hevosia, ja palkinto oli kuitenkin ihan hyvä 2 000 euroa, Raivio kertoo.

– Finaalissa 60 metrin takamatkalta olisi tullut paljon enemmän kierrettävää. Riskinä olisi ollut, että joku olisi voinut vaikka laukata edessä ja aiheuttaa hässäkän, jolloin Vale-Ellin peli olisi ollut siinä.

– Meille on ollut selvää, ettei oriilla osallistuta SHKL:n finaaliin, vaan sitä säästellään muihin isoihin kilpailuihin, joista Kriterium on vasta syksyllä.

SHKL Cupin voittaja palkitaan 10 000 eurolla. Kriteriumin pääpalkinto on 46 000 euroa.

– Vale-Elli on ollut mahdottoman hyvä viime kilpailuissaan. Se on ihan parhaita hevosiamme kautta aikojen, ja sen kanssa pitäisi olla myös maltti mukana. Nelivuotiaille suomenhevosille on niin paljon arvokkaita lähtöjä, ettei niitä kaikkia voi oikein edes ajaa.

– Vale-Ellin on tarkoitus osallistua ennen Kriteriumia Pikkupelimanni-ajoon, jonka karsinnat ovat jo tässä kuussa, Pikkuprinssiin suuren yleisön edessä kuninkuusraveissa ja Oulu Expressiin, josta meillä on hyviä muistoja. Tosin hirveän paljon hevosten kanssa ei passaisi suunnitella, kun kaikenlaista odottamatonta ja ikävää voi aina tapahtua, Raivio sanoo.

Huippuhyvistä suomenhevosistaan tunnettu hankasalmelainen viittaa omiin kokemuksiinsa.

Raivio koki valtavan takaiskun viimeksi toissa viikolla, jolloin hänen tallinsa ykkössarjalainen Ellin Sisu jouduttiin lopettamaan 9-vuotiaana, koska sen suolet valahtivat kivespusseihin.

Toissa viikolla menehtynyt Ellin Sisu voitti muun muassa Kriteriumin, johon sen huippulahjakas poika Vale-Elli myös tähtää.

– Ellin Sisun menetys oli henkisesti hyvin raskasta. Tällaisissa pienissä talleissa hevosista tulee vähän kuin perheenjäseniä. Se oli myös taloudellisesti iso takaisku, koska Ellin Sisu alkoi olla myös suosittu siitosoriina.

Raivio kertoo, että Ellin Sisulla ehdittiin siementää keväällä 15 tammaa, ja astutusvarauksia sille oli tehty jo kuusikymmentä.

Muun muassa Vale-Elli on Ellin Sisun jälkeläinen.

– Kun kaivurimies kävi meillä kaivamassa haudan Ellin Sisulle, sanoin hänellä lähtiessä, että siinä makaa samassa paikassa miljoona euroa palkintorahoja, Raivio kertoo.

Ennen 234 000 euroa tienannutta Ellin Sisua oli Raivion pihalle samoille sijoille haudattu 516 000 euroa ansainnut ravikuningas Tähen Toivomus ja 228 000 euroa ansainnut Visul. Myös niiden elämä päättyi ennenaikaisesti vakavaan sairastumiseen, ensin mainitun kolme ja jälkimmäisen kymmenen vuotta sitten.

– Vaikka koville ottaa, näistä kokemuksista ei voi muuta kuin jatkaa eteenpäin.

