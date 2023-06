Talven lukuisat työtunnit kantavat hedelmää – Jani Ruotsalaisen talliin arvokas tupla

Juvalainen nousi T75-kohteiden avainohjastajaksi Kajaanissa. Myös Tuomas Pakkanen ajoi kaksi voittoa.

Etelä-Savossa Juvalla ravureita valmentavalla Jani Ruotsalaisella oli huippupäivä Kavioliigassa lauantaina. Hän ohjasti kaksi helponnäköistä voittoa omilla treenattavillaan Kajaanissa Kuluntalahden raviradalla.

Pelisuosikkina startannut Rallston palkitsi vedonlyöjien luottamuksen varsin odotetulla tavalla. Nopea avaaja valtasi kyselemättä kärkipaikan. Sen jälkeen valjakko sai säätää matkavauhdin mieleisekseen eikä ollut yllätettävissä loppusuoralla.

Vauhti kiihtyi juoksun loppua kohden. Loppua pingottiin 12-vauhdilla.

– Saatiin ajaa ensimmäinen rinki oikeinkin hiljaa, niin ajattelin että ei tehdä takahevosten tehtävää liian helpoksi lopussa.

7-vuotias Rallston on Ruotsalaiselle läheinen suojatti. Ohjastaja-valmentaja on myös hevosen omistaja ja kasvattaja. Ori on voittanut noin puolet uransa 53 kilpailusta ja kasannut yli 70 000 euron voittosumman.

– Tämä on hyvä hevonen, monipuolinen kaikkiin lähtöihin. Uskon, että sen rajat eivät ole vielä tässä.

Myös kylmäveristen matalan sarjan tasoitusajo voitettiin kärjestä. Juoksua hallitsi Lumi-Rami, joka valtasi piikkipaikan nopeasti, vaikka starttasi takamatkalta.

Ruotsalainen kannusti oriin heti huippuvauhtiin juoksuradan lähtöpaikalta.

– Lumi-Rami on vähän paksulihainen hevonen, joten se notkistuu näin kesäaikaan paremmin. Kunhan terveyttä riittää ja päästään tasaisesti kilpailemaan, uskon että ori nousee sarjoissaan vielä jonkin aikaa.

Ruotsalaisen mukaan kovan tallikunnon takana on onnistunut talvi. Se kantaa hedelmää nyt.

– Tosi vähän ajettiin silloin kilpaa ja keskityttiin hevosten treenaamiseen.

Sekä Rallston että Lumi-Rami palkittiin 4000 eurolla.

Kylmäveristen avoimen lähdön voittaja Nyland tienasi Kainuu-ajon ykkösestä kymppitonnin. Hevonen jyräsi vakuuttavaan voittoon kilometrin kirillä. Ohjastaja-valmentaja Antti Ala-Rantala sai keskittyä lopussa pussittelemaan päävastustajaansa H.V. Tuuria, joka löysi kiritilan vasta kalkkiviivoilla.

– Enemmän taktikoitiin ja ajettiin varman päälle lopussa. Aivan kaikki ei ollut pelissä, Ala-Rantala vahvisti.

Nyland edusti Suomea Evartin voittamassa Elitkampenissa Tukholmassa viime sunnuntaina. Tiivis kilpailutahti ei paina kesäkeleistä nauttivan oriin kintereissä.

– Nyland on saanut olla tosi helpolla kotona. Se oli torstaina aisoissa, muuten hevonen on saanut lähinnä lomailla.

Ruotsalainen Selmer I.H. on tuttu vieras Suomen kaviourilla.

Lämminveristen avoimen kilvan Kulunnan ajon vei ruotsalaisvieras Selmer I.H. Gabriella Laestanderin valmentama suuri ennakkosuosikki hallitsi 7000 euron arvoista kisaa kärkipaikalta.

Lähtöpaikka ulkoradalla oli pelkkä hidaste.

– Eteenpäin oli tarkoitus ajaa alussa, kun ruuna menee johtavan rinnaltakin hyvin. Saatiin ajaa aika nätisti ja hevonen teki tosi hienon suorituksen taas, ohjastaja Hannu Torvinen kommentoi.

Torvisen mukaan 9-vuotias Selmer I.H. on rehti hevonen, joka tekee aina parhaansa. Valmentaja puolestaan tuumi, että kyseessä on helppo ja erittäin mieluisa valmennettava.

Kylmäveristen tammojen tasoitusajossa Sanahelinä hyödynsi suotuisat lähtöasemansa ja johti kisaa aja-komennosta alkaen. Ohjastaja Tuomas Pakkanen sai säädellä vauhdin mieleisekseen ja valjakko irtosi pääjoukosta näyttävästi loppusuoralla.

Pakkanen myös valmentaa ja omistaa Sanahelinän, joka tekee kovaa nousua avoimiin tammalähtöihin. Lauantain pistesaaliin ansiosta hevonen on jo kolmantena kuningatarkilpailun pisterankingissa.

Tuomas Pakkasen Sanahelinä johti suomenhevostammojen kisaa lähdöstä maaliin.

Myös Pakkanen ajoi kaksi T75-voittoa. Jälkimmäisen toi Anne Turusen valmentama Fellaini Zet, joka intoutui erittäin väkevään kiriin kotiradallaan.

– Otettiin etukengät pois, niin ruuna oli varmemman oloinen. Loppusuoran alussa tuntui, että keulahevonen nujerretaan, ohjastaja kertoi.

Timo Hulkkosen tallin monivuotinen lippulaiva Next Direction ei ehkä palaa radoille enää, mutta menestystä tulee edelleen. Lauantaina 5-vuotiaasta One Quickista leivottiin T75-voittaja keulajuoksun jälkeen.

Tamman suorituksessa ei näkynyt millään lailla, että se oli kilpaillut edellisen kerran marraskuussa.

– Hevoselta operoitiin polvikanavia talvella. Mukavan ja pystyvän oloinen tamma, odotettiinkin että se vain parantaa, hoitaja Annaleena Peippo kommentoi.

Oikea T75-rivi

T75-1: 1 Sanahelinä

T75-2: 1 One Quick

T75-3: 11 Lumi-Rami

T75-4: 3 Rallston

T75-5: 4 Fellaini Zet

T75-6: 7 Nyland

T75-7: 8 Selmer I.H.

Seitsemän oikein tuloksille: 65,75 euroa

Kuusi oikein: ei voitto-osuutta

Viisi oikein: ei voitto-osuutta