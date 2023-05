Tervemenoa Eliittiin! Kriteriumin kolmonen palasi häikäisevässä vireessä

Everlasting Boogiella piisaa rahkeita ikäluokkalähtöjen menestyjäksi tänäkin vuonna.

Vaikka tallin supertähti Derby-voittaja Dusktodawn Boogie on ollut sivussa koko alkuvuoden, Kenneth Danielsenin ja Päivi Pihlgrenin Liedossa valmentamia hevosia nähdään suurkilpailuissa säännöllisesti.

Vermossa keskiviikkona oli Everlasting Boogien vuoro loistaa. Viime syksyn Kriteriumin kolmonen palasi mahti-iskussa viiden kuukauden kilpailutauolta ja voitti 4-vuotiaiden lämminveristen Killerin Eliitin katsastuskisan.

Vakuuttavan suorituksen perusteella kutsu 25 000 euron ykköspalkinnolla 1,5 viikon kuluttua Jyväskylässä ajettavaan Eliittiin lienee vain ajan kysymys.

Everlasting Boogie seurasi aluksi kärkeä sisäradalla. Se nousi johtavan rinnalle kirikierrokselle lähdettäessä ja jyräsi takasuoralla keulaan. Hevonen piti paikkansa maaliin saakka melko vaivattomasti, vaikka maukkaan peesijuoksun saanut Crepe Match haastoi ihan hyvin.

Voittoaika 12,4a/2120 metriä on kova tulos heti kauden avauksessa. Everlasting Boogie on selvästi valmis taistelemaan kärkisijoista myös tämän kauden suurimmissa ikäluokkakilpailuissa.

Danielsen kertoi voittaja-haastattelussa, ettei hevosen hyvä suoritus tullut suurena yllätyksenä.

– Koko talvi ajettiin treeniä isosiskon (Dusktodawn Boogie) takana. Tiesin, että hevosella on kykyjä ja kuntoa tuollaiseen suoritukseen. Se vain tarvitsee oikeanlaisen juoksunkulun, ja tänään sillä oli tosi hyvä päivä, ohjastaja-valmentaja kommentoi radan voittajahaastattelussa.

Teräsmiesliigassa nähtiin toinen kova 4-vuotias. Sands Gangster johti kisaa alusta loppuun. Se sai painetta pitkillä matkoilla viihtyvältä Hertus’lta, mutta kesti hienosti ja karkasi selvään voittoon.

– Tänään testattiin, mitä ori tekee, kun kaikki kengät otetaan pois. Siitä tuli pientä sulavuutta liikkumiseen, mutta hevonen oli kyllä muutenkin oikein hyvä tänään, ohjastaja Santtu Raitala sanoi Tero Pohjolaisen valmennettavasta.

Raitalalle toisen T65-voiton toi nousijadivisioonan karsinnan vienyt All Or Nothing. Myös se on 4-vuotias nousukas, mutta syntynyt Ruotsissa, joten kotimaisiin ikäluokkalähtöihin ei ole asiaa.

Juho Ihamuotilan laatutallin suojatti villiintyi lennokkaaseen kiriin ja porhalsi loppusuoran selvästi parhaiten viidettä rataa pitkin.

Koko joukon kiertäminen juoksussa, jossa vauhdinjako ei suosi takahevosia, on harvinainen juttu lentokelissä Vermossa.

– Jos mitään hirveitä onnenkantamoisia ei tule, 12-paikalta pystyy voittamaan lähdön vain, jos hevoselta löytyy pitkä vahva kiri ja sen lisäksi vielä nopeuttakin. Jos pätkänopeutta ei ole, tosi vaikea on ehtiä voittoon asti tällaisella matkavauhdilla, Raitala analysoi.

T65-kierroksen suurin ennakkosuosikki Kuuselan Wiltteri voitti lähtönsä kevyesti kärkipaikalta. Ohjastaja Jani Ripatti painoi kaasun pohjaan kirikierrokselle lähdettäessä ja hevonen hoiti loput.

Voitto oli ohjastajalle uran ensimmäinen Vermossa.

– Koskaan aiemmin ei ole ollut lähelläkään täällä! Olo on myös helpottunut. Olin vähän järkyttynyt hevosen peliprosenteista ja ajattelin että nyt ei saa epäonnistua, Ripatti huokasi.

Lahjakkaan Kuuselan Wiltterin valmentaja on Hanna Rusanen.

Suomenhevosten matalassa sarjassa Sävel-Meri piti kärkipaikkansa melko helposti hallussa maalisuoralla. Esa Holopainen ohjasti Leif Hedmanin valmentamaa ruunaa.

Kuski oli käärmeissään lähdönuusinnasta, johon ei kuulutettu syyllistä.

– Hevonen kuumui tosi paljon uusinnasta, en meinannut saada sitä pysähtymään ensimmäisen lähtöyrityksen jälkeen. Ihmeen hyvin se jaksoi silti mennä kilpailun.

Toto65-rivin päätti Comway Cotter. Jarmo Saarela ajoi Timo Korvenheimon valmennettavan selvään keulavoittoon. Ykköstila oli kuntonsa löytäneen hevosen kauden ensimmäinen, mutta tuskin viimeinen.

– Saatiin yllättävän helposti keulat ja ajaa alku rauhassa. Viimeiselle kierrokselle lähdettäessä painettiin kaasua, Saarela sanoi.

Ennen T65-lähtöjä kiekkotähti Antti Pihlström ohjasti raviurheilijan uransa kolmannen voiton. Yrityksiä on kasassa vajaat 40.

Ajokkina oli oma kasvatti ja valmennettava Sam The Man. Ykköstila oli 4-vuotiaan ruunan uran ensimmäinen.

– Hevonen on ollut tosi juoksijan oloinen varsasta asti, mutta ei olla saatu sitä menemään toivotusti. Juoksutyyli oli nuorempana vaikea, kun ruuna kopsi aika paljon polviinsa, mutta nyt se on oppinut menemään paremmin, Pihlström kommentoi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 6 Everlasting Boogie

T65-2: 3 Sävel-Meri

T65-3: 1 Sands Gangster

T65-4: 1 Kuuselan Wiltteri

T65-5: 12 All Or Nothing

T65-6: 1 Comway Cotter

Kuusi oikein tuloksille: 1523,41 euroa

Viisi oikein: 46,21 e