SE-juoksijan kilpaura todennäköisesti paketissa – eläkevirka jo tiedossa

Huikean uran ravannut Next Direction kaitsee jatkossa varsoja.

Kaksinkertaisen Suomen mestarin ja absoluuttista SE-aikaa nimissään pitävän Next Directionin juoksut on luultavasti juostu.

Valmentaja Timo Hulkkosen mukaan 10-vuotiasta hevosta yritettiin treenata talvella normaalisti, mutta sitä ei saatu tarpeeksi hyvään kilpailukuntoon.

– Next Directionin veroisella hevosella ei ole mielekästä kilpailla iltaraveissa, ja suuremmat lähdöt ovat taas niin kovia, että niitä varten hevosen olisi oltava huipputikissä, Hulkkonen sanoo.

– Koska ruuna ei tullut tarpeeksi hyväksi, se on nyt saanut oleskella ihan vaan vihreässä ruohossa, eikä sitä ole enää treenattu. Katsotaan, lihooko hevonen kesällä ja voisiko sen saada vielä talveksi kilpailukuntoon, mutta on hyvin todennäköistä, ettei se enää starttaa.

Hulkkonen kertoo, että Next Directionin takajalan vuohisnivelessä on ollut vaivaa, mikä on haitannut sen valmentamista.

Next Direction voitti kaksi Suomen mestaruutta Vermossa.

– Hevoset itse eivät ymmärrä, mutta ihmisten niiden takana pitää ymmärtää, milloin kilpaileminen on aika lopettaa. Next Direction on antanut meille niin paljon, että se on kyllä ansainnut eläkepäivänsä.

Leppävirran lentokone on juossut seitsemän kauden aikana 74 lähtöä, joista se on voittanut 25. Ruunan voittosumma on 740 000 euroa.

Next Directionin kovimmat meriitit ovat St. Michel -ajon voitto vuonna 2020 yhä voimassa olevalla SE-ajalla 08,9a, kaksi SM-titteliä, kaksi kakkossijaa Finlandia-ajossa sekä kakkossijat St. Michelissä, Kymi GP:ssä ja Derbyssä.

Ruuna on myös Elitloppetin viitonen. Lisäksi se on voittanut monia muita suurkilpailuiksi luokiteltavia lähtöjä.

Lue lisää: Next Direction löi kansainvälisille vieraille luun kurkkuun ja alitti maagisen rajan

Next Directionin omistajakimpan nimi on Team Look The Winners. Sillä on ikuinen paikka kasvattajansa ja osaomistajansa Hulkkosen tallissa.

– Hevonen pysyy täällä meillä, missä se voi olla esimerkkinä ja opettajana varsoillemme, Hulkkonen kertoo.