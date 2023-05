Supertähti loukkaantui – pikkuveli hyppää saappaisiin?

Kriterium-kolmonen Everlasting Boogie palaa keskiviikkona Vermossa tauolta 4-vuotiskauteensa.

TOTO65

MT Hevoset uutisoi viime viikolla valitettavia uutisia Kenneth Danielsenin tallilta, jossa sanoma oli, että tähtiravuri Derby-voittaja Dusktodawn Boogie on kohdannut jalkavamman. Sen myötä hevosen kauden avaus viivästyy ja on epäselvää juokseeko tamma tänä vuonna laisinkaan.

Danielsen ei osannut maanantaina kertoa IS Raveille Dusktodawn Boogien tilanteesta juurikaan enempää, mitä tähän mennessä on kerrottu eli kyseessä on jalkavamma ja ainakin lähitulevaisuus on aivan auki.

– Todella vaikea sanoa, juokseeko hevonen tänä vuonna, vai koska, minusta sitä on tässä vaiheessa turha spekuloida enempää. Tilanne on kaiken kaikkiaan hyvin auki, Danielsen kuittaa aiheen nopeasti.

Dusktodawn Boogien kaltaisen superhevosen loukkaantuminen olisi kolhu mille tahansa tallille maailmassa, mutta Liedossa työ jatkuu uusien varsalupausten kanssa.

Tähden pikkuveli Everlasting Boogie ylsi viime vuonna 3-vuotiaiden tärkeimmässä kilpailussa, Kriteriumissa, kolmanneksi ja pyrkii pitämään Danielsenin nimen Derbyn kunniataulussa voittajan paikalla Dusktodawn Boogien jatkoksi tänäkin vuonna.

– Ruuna on kehittynyt paljon fyysisellä tasolla talven treenijakson aikana. Se kehittyy joka päivä, mihin tietysti meidän treenissä pyritäänkin. Derby on sen kohdalla se selkeä maali ja nämä muut kilpailut ovat kasvamista sitä tehtävää kohden.

– Hevonen on henkisesti kuitenkin vielä jonkin verran lapsi. Sen suoritustaso vaihtelee aika paljon kilpailuiden välillä ja voisi sanoa, että sillä on joskus liiankin kova oma tahto. Sen vuoksi siitä ei vielä oikein koskaan voi etukäteen luvata starttiin mitään varmaa ja nyt on kyseessä vielä paluu tauolta, Danielsen kommentoi hevosen mahdollisuuksia keskiviikon startissa.

Everlasting Boogie mittelee Vermon Toto65-avauksessa viiden muun hevosen kanssa 4-vuotiaille rajatussa lähdössä. 4000 euron ykköspalkinnon kisa on nimetty Killerin Ellitti -katsastukseksi. Se puolestaan on 25000 euron ykköspalkinnolla kilpailtava lähtö Jyväskylässä 10. kesäkuuta.