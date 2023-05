Evartti villitsi suomalaiset Elitloppet-raveissa – valmentaja sai kaipaamansa voiton

Evartin komea soolovoitto nosti tunteet pintaan.

Riemukkaan voiton ravannut Evartti on Pohjoismaiden ykkönen.

Suomenhevoset näyttivät sunnuntaina Tukholman Elitkampenissa, että ne ovat tällä hetkellä maailman kovimmat kylmäveriset.

Kolminkertainen ravikuningas Evartti vei keulapaikalta helpon voiton ja harha-askelille ensimmäisen kaarteen lopussa hetkeksi sortunut Parvelan Retu kiri hurjasti kolmanneksi.

Santtu Raitalan ajamaa Evarttia matkalla varjostanut norjalainen Tangen Bork sijoittui suomalaisten välissä kakkoseksi.

Antti Ojanperän valmentaman Evartin voittoaika oli 20,4a. Se ansaitsi upeasta voitostaan 84 000 euroa.

Ojanperä sai nyt vihdoin pitkään jahtaamansa Elitkampen-voiton.

– Tuntuu erittäin hyvältä voittaa tämä kilpailu. Valmentamamme Jokivarren Kunkku ja Josveis ovat aikaisemmin sijoittuneet toiseksi, herkistyneen oloinen Ojanperä kommentoi Solvallan voittajahaastattelussa.

– En tiedä, onko Evartti paras suomenhevonen, sillä Retukin on kova, mutta ainakin minulle se on.

Raitala oli syystäkin tyytyväinen lempiajokkiinsa.

– Evartti tuntui koko ajan jättihyvältä. Ensimmäiset 200 metriä paineltiin todella kovaa, mutta Evartti vastasi Tangen Borkille. Se on rauhallinen hevonen, joka kuuntelee kuskia, Raitala sanoi ja viittasi siihen, että pystyi ottamaan kovan avauksen jälkeen välillä vauhtia pois, Raitala sanoi.

– Loppumatkalla piti miettiä asioita. Ajanko alta pois ja annan tilaa Tangen Borkille vai pidänkö sitä vielä takanamme kiinni, vaikka tiesin Parvelan Retun kirivän takaa tosi kovaa, ja loppusuora on pitkä. Ajaminen tuntui tosi jännittävältä. On jättihienoa, että meillä on näin kovat suomenhevoset.

Hannu Torvinen harmitteli ajamansa Parvelan Retun laukkaa ensimmäisen kaarteen lopussa, mutta oli myös ylpeä ajokistaan.

– Parvelan Retu pääsi tosi hyvin matkaan, mutta sitten tuli harmittava laukka. Meille tuntui olevan paikka ajaa Evartin rinnalle, jonne olisimme varmasti päässeetkin ilman hyppyä. Nyt jäi näkemättä, kuinka silloin olisi käynyt, mutta pääasia oli, että hevonen oli tosi hyvä, Torvinen sanoi.