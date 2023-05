IS Ravit seuraa huikeita Elitloppet-raveja: Evartti kylmäveristen kuningas!

Euroopan suurimman ravitapahtuman Elitloppetin pääpäivä on hyvässä vauhdissa.

Elitloppet-ravit huipentuvat sunnuntaina kello 18.45 juostavaan ykköstason lämminveristen päälähtöön, jonka voittaja kuittaa muhkean 440 000 euron potin.

Suomalaisittain suurin mielenkiinto on kylmäveristen Elitkampenissa, jonka kuumimpiin suosikkeihin lukeutuvat Evartti ja Parvelan Retu. Elitloppetin karsintalähdössä on mukana Santtu Raitala, joka ohjastaa ruotsalaista Mister Herculesta.

Evartti ykkönen, Retu kolmas

Suomenhevoset näyttivät kovuutensa Elitkampenissa.

Evartti otti heti startissa johtopaikan ja veti juoksua helposti maaliin asti. Santtu Raitalan ajokkia matkalla varjostanut norjalainen Tangen Bork seurasi toiseksi ja matkalla lyhyesti laukannut ja asemiaan menettänyt Parvelan Retu kiri hänniltä upeasti kolmanneksi.

– Evartti tuntui koko ajan jättihyvältä. Ensimmäiset 200 metriä paineltiin todella kovaa, mutta Evartti vastasi Tangen Borkille. Se on rauhallinen hevonen, joka kuuntelee kuskia, Raitala sanoi ja viittasi siihen, että pystyi ottamaan kovan avauksen jälkeen välillä vauhtia pois.

– Loppumatkalla piti miettiä asioita. Ajanko alta pois ja annan tilaa Tangen Borkille vai pidänkö sitä vielä takanamme kiinni, vaikka tiesin Parvelan Retun kirivän takaa tosi kovaa, ja loppusuora on pitkä. Ajaminen tuntui tosi jännittävältä. On kyllä jättihienoa, että meillä on näin hienot suomenhevoset.

Antti Ojanperän valmentaman Evartin voittoaika oli 20,4a. Se ansaitsi upeasta voitostaan 84 000 euroa.

Nyland sijoittui kuudenneksi ja Evartin rinnalla taivaltanut Stallone taipui yhdeksänneksi.

Gocciadoron talli ilmiliekeissä

Kolmevuotiaiden Tammaeliitin voitto meni edellisenä lähtönä ravatun monté-kisan tavoin italialaisen Alessandro Gocciadoron valmentamille hevosille.

Huipputasaisessa maaliintulossa ykköseksi kurotti tallipäällikön ajama pikkuyllättäjä Esmeralda Bez. Tuulispäänä takajoukosta kirineen tamman edessä joutui viimeisenä taipumaan vetotöistä vastannut Kitty Hawk.

Santtu Raitalan ajama voittajan tallikaveri laukkasi startissa ja hylättiin.

Monista muista nimikilpailuista poiketen lähtö juostiin täydellä matkalla, eli 2140 metrillä. Esmeralda Bezin voittoaika oli 13,3a.

Monté-kisa italialaisen näytös

Elitloppet-ravien kilpailuohjelmaan on kuulunut vuodesta 2015 lähtien myös raviratsastus eli monté´-lähtö. Ravien alkupäässä juostun Monté-elitenin voitti ranskalaisen Mathieu Mottieriin ratsastama italialainen Vaprio.

Yhdeksänvuotiaan oriin valmentaja on Alessandro Gocciadoro, jonka huippukuntoinen talli juhli monessa lähdössä jo lauantaina.

Vaprio juoksi lähimpänä rajua kyytiä painellutta kärkihevosta, siirtyi johtoon loppukaarteen alussa ja jatkoi selvään voittoon ennen suosikki Dimo d’Occagnesia. Sen voittotulos 1640 metrin juoksussa oli 10,5a.

Suomalaisratsukko Target Knonos/Anette Antti-Roiko seurasi matkalla voittajaa, mutta kyyti oli sille liian kylmää. Ruuna alkoi taipua epätasaisessa lähdössä viimeisellä takasuoralla.