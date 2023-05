Elitloppetissa ja Elitkampenissa kilpaillaan miljoonien kruunujen poteista

– Jos juoksu onnistuu, voimme olla lähellä kärkihevosia, Tapio Perttunen kertoo Global Bewaren lauantain kisanäkymistä.

Euroopan huippuravurit kohtaavat viikonloppuna Elitloppetissa ja Elitkampenissa. Kilpailut käydään Solvallan radalla Tukholmassa.

Elitloppet-viikonloppu on kolmipäiväinen tapahtuma. Perjantaina aloitetaan ja lauantaina ajetaan jo suurkilpailuja. Elitloppet ja kylmäveristen Elitkampen ovat vuorossa sunnuntaina. Elitloppetissa on viiden miljoonan kruunun palkinto, Elitkampenissa miljoonan.

Harper Hanoverin lähtö on lauantain huipennus, jonka voittaja saa miljoona kruunua. Tapio Perttunen vie Suomesta kisaan voittokone Global Bewaren.

– Lähtö on kokonaisuutena uskomattoman hieno, kaikki lähdön 15 osallistujaa ovat menestyksekkäitä. Global Beware on tehnyt kanuunajuoksuja pitkään. Jos juoksu onnistuu, voimme olla lähellä kärkihevosia, Perttunen kertoo.

Vastustajat ovat huippuluokkaa. Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin High On Pepper on näyttänyt kyvykkyytensä myös pitkillä matkoilla. Kentucky River on hurjassa vireessä. Pisimmällä takamatkalla on eliittimenijöitä Santtu Raitalan ajaman Aetos Kronoksen johdolla.

Elitkampen on sunnuntaina yhteispohjoismaisen pelin avauskohde. Mukana on neljä hevosta Suomesta. Antti Ojanperän tallin Evartti on kakkosradalla. Antti Ala-Rantalan Nyland lähtee kuutosradalta, Ossi Nurmosen Stallone sen rinnalta. Petri Laineen Parvelan Retu sai kymppiradan. Evartti ja Parvelan Retu olivat kärkikaksikko viime vuoden Kuninkuuskilpailussa Forssassa.

– Lähtörata kymppi on ihan okei tässä vaiheessa kautta. Retu saapuu Ruotsiin lauantaina aamulla ja majoittuu Jonna Irrin talliin Julmyraan, Laine toteaa.

Elitkampenin jälkeen ajetaan Elitloppetin karsintalähdöt. Timo Nurmoksen Brother Bill sai arvonnassa eturivin uloimman radan. Finlandia-ajon voittaja Stoletheshow lähtee kolmospaikalta. Finlandiassa viidenneksi sijoittunut Don Fanucci Zet ja viime vuoden voittaja Etonnant ovat suosikit.

Santtu Raitalan ohjastama Seinäjoki Racen sankari Mister Hercules on toisessa karsinnassa mainiolla kolmosradalla. Björn Goopin San Moteur lähtee suurena suosikkina matkaan kuutosradalta. Karsintojen neljä parasta jatkaa finaaliin, joka juostaan lähtönä 11.