Onko tässä Kavioliigan ykköskuski lauantaina? Ahkeroijalla yksi voittosauma yli muiden

Tuomas Pakkasella piisaa potentiaalisia menestysajokkeja Vieremän iltaraveissa.

Tuomas Pakkasen tallin Bluejeans Bi esiintyi edellislauantain kavioliigalähdössä niin väkevästi, että on monen T75-pelaajan nosto haastajadivisioonassa lauantaina. Italiassa syntynyt legendaarisen Varennen poika kiri takajoukoista tuulispäänä ja ohitti muut paitsi kärkipaikalta karanneen Cod A’la Docin.

Kaksikko kohtaa nyt Vieremän kesäradalla. Tällä kertaa lähtöpaikat ovat vahvasti Bluejeans Bin puolella.

Ohjastaja-valmentaja Pakkanen kuitenkin sanoo, että hänellä on parempikin voittosauma lauantain T75-kierroksella. Se on avauskohteen Hissun Feeniks, joka on palannut ryminällä radoille jännevamman aiheuttaman pitkän kilpailutauon jälkeen.

Alla on kakkostilaan päättynyt juoksu, mutta suoritus oli yksi voitokkaan 9-vuotiaan hevosen uran parhaista. Vain keulassa juossut voittokone Vonkari oli niukasti etevämpi ja kaksikko jätti muut vastustajansa kauas taakse.

Hissun Feeniksin suorituksen arvoa nostaa, että se teki työt johtavan rinnalla ja hiillosti keulahevosta herkeämättä.

Loukkaantuminen ei näytä jättäneen jälkiä hevosen juoksuhaluihin tai voitontahtoon. Molempia ominaisuuksia tarvitaan Vieremän kaviouran pitkällä loppusuoralla.

– Hissun Feeniks teki aika huiman juoksun viimeksi. Kaasu jäi päälle Vonkarin rinnalla, mutta ori jaksoi niin hienosti perille, että taitaa olla paras voittosaumani näissä raveissa. Se on lahjakas hevonen, joka pystyy parantamaan edelleen, Pakkanen kehuu.

Hissun Feeniksiä valmentaa Timo Väisänen, joka on Pakkasen pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Lue lisää: Joko Vermon taika murtuu? Savolaishevosen huikea paluukilpailu lupaa hyvää

Väisästen tallista tulee toinenkin yhteinen pärjäyssauma, kun Timon isän Mikko Väisäsen valmentama Hissun Turbo ottaa mittaa avoimen sarjan menestyjistä kotiradallaan.

Hissun Turbosta on arveltu, että ruuna olisi parhaimmillaan talvibaanoilla. Alla on kuitenkin viime viikolla Lappeenrannassa syntynyt uusi ennätysaika 23,8/2160 metriä, mikä riitti voittoon ja toi ylivoimaisen voiton Fritz Buttenfoffin Malja-ajosta.

– Hissun Turbo oli ihan ookoo Lappeessa ja teki hyvän juoksun pitkältä takamatkalta. Näköjään sen vauhdit piisaavat kesäkeleilläkin. Nyt on kovempi tehtävä vastuksen puolesta, mutta kyllä ruuna voi olla totohevosia tässäkin lähdössä, ohjastaja arvioi.

Pakkanen ohjastaa lauantain raveissa peräti kymmentä hevosta. Niistä seitsemän tulee omasta tallista Siilinjärven Pöljän kylästä.

Mikä voisi olla omista valmennettavista paras voittosauma lauantaina?

– Sanotaan Bluejeans Bi. Ravien viimeisen lähdön hevonen, niin jätetään sokeri pohjalle.

Kavioliigaraveja käynnistellään lauantaina poikkeuksellisesti vasta kello 17. Päivällä huomio kohdistuu Elitloppet-raveihin Tukholmassa.

