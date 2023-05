Vermon työnsankarille kehujen suma – ”Ei kai muuta voi toivoakaan”

Voittajakehässä nähtiin keskiviikkona myös ikinuori 83-vuotias ohjastaja.

Hurjaan kevätvireeseen kohonnut Whodouthinkuare ansaitsi sisupuukkoja Vermossa.

Vaikka ”nimihirviö” joutui taivaltamaan laumaa johtaneen suosikin Readly Eaglen kupeella, se ei lisämetreistä masentunut.

Suosikin ravi mureni laukaksi loppusuoralle tultaessa, mutta Juha Utalan ajama Whodouthinkuare jatkoi rytmikästä menoaan ja se pystyi pitämään takaa nousseet vastustajat kurissa maaliin asti.

Yllättäjä Bean Fighter spurttasi voittajan sisäpuolelta kakkossijalle.

– Whodouthinkuarella ei ole oikeastaan kuin hyviä puolia. Se lähtee kohtuullisesti liikkeelle, jaksaa mennä ja on hieno ja nätti ajaa. Ei kai muuta voi toivoakaan, Utala kehui Kari Savolaisen valmentamaa oritta.

Myös Savolaista haastateltiin voittajaseremonioissa.

– Whodouthinkuare ei ole kavioluumurtuman jälkeen tehnyt kuin yhden huonon startin, kun se oli kipeä. Viimeistelyt olivat menneet putkeen, ja minulla oli omaani kova luotto tänään. Ajattelin kuitenkin, että Readly Eagle voi olla paha luu lyötäväksi, Savolainen sanoi.

Näyttävärunkoinen American Cooper räväytti hurjan soolon, joka päättyi 12,7-aikaan täydellä matkalla.

Markku Niemisen tallin suojatti pääsi hakemaan aikaisin keulapaikan, kun suosikki Business School laukkasi lähdössä. Ruunan meno oli niin pontevaa, että suosikki olisi voinut olla helisemässä sitä vastaan ravatessaankin.

American Cooperia matkalla varjostanut Quite Vanity piti selvästi kakkossijan.

– Business Schoolin alkulaukat jelppasivat meitä, ja pääsimme ajamaan johtopaikalta. Ei se paikka välttämätön ole ruunalle, mutta sieltä on helpoin laskea menemään, ohjastaja Ari Moilanen sanoi.

Kaksi viikkoa sitten Mikkelissä hurjalla 11,3-tuloksella ylivoimaisesti voittanut Que Tal jatkoi hulvatonta menoaan. Nappijuoksun suosikin perässä saanut Salam Aleikum yritti maalisuoralla haastaa, mutta Que Tal paineli kevyesti sen alta karkuun.

– Que Tal oli sopivan terävä tänään, ja tilanne tuntui olevan sen hallinnassa koko ajan. Se voitti tosi helposti ja jatkaa oikein hyvässä kunnossa, ohjastaja Hannu Torvinen ylisti Christa Packalénin tallin suojattia.

Suomenhevosten Tammasarja juostiin lyhyellä matkalla, jolta puuttuivat maan kovimmat tammat. Lähdön sankaritar oli 83-vuotiaan Juhani Heikkisen ajama ja valmentama Virin Varpu.

Keulasta hyvin muille vastaava Virin Varpu pääsi tuurilla mielipaikalleen, kun Sanahelinä laukkasi ja veti juoksua varmoin ottein maaliin asti. Varjonova tuli Heikkisen puserossa pussissa maaliin kakkossijalla.

– Virin Varpu on tulta ja tappuraa, kun se tule radalle, mutta kotona se on lutunen. Se menee myös pitkät matkat ja on voittanut 2600 metriläkin, ensimmäisen Vermon voittonsa ajanut Heikkinen kertoi.

25 vuotta sitten rekikoirakilpailuista ravihevosten kyytiin siirtynyt Heikkinen yrittää Virin Varpun kanssa kesällä Kouvolan kuningatarkilpailuun.

– Olisi ihan mielenkiintoista päästä näin vanhoilla päivillä niin isoon kisaan mukaan.

Toto65-voittoihin ravasivat myös Santtu Raitalan ajamat Goolagong Zet ja Effronte Photo.

Miika Tenhusen valmentama Goolagong Zet peesasi hurjaa ylivauhtia keulassa porhaltaneen Rock Vicen imussa. Tamma punnersi sieltä maalisuoralla täpärään voittoon ennen myös sisäradalla tarkan reissun saanutta Ken’s Carlosta. Rock Vice sinnitteli kolmanneksi.

Pekka Roothin tallin Effronte Photo oli pitelemätön piikistä, mistä se on tehnyt aina parhaat juoksunsa. Way To Go kiri takarivistä sisärataa pitkin pirteästi kakkoseksi.

Effronte Photo on petrannut hurjasti kahteen viime juoksuunsa varustemuutoksen ansiosta.

– Etukenkien riisuminen on tuonut hevoselle lisää vauhtia ja kiihtyvyyttä. Sen voitto oli tänään tosi helppo, Raitala sanoi.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 24.5.

Toto65-1: 1 Whodouthinkuare

Toto65-2: 3 American Cooper

Toto65-3: 1 Goolagong Zet

Toto65-4: 3 Que Tal

Toto65-5: 2 Virin Varpu

Toto65-6: 1 Effronte Photo

Kuusi oikein -voitto-osuus 68,81 euroa. Viisi oikein 3,36 euroa.