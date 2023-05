Yllätetty Santtu Raitala uransa kovimmassa paikassa – ”Äärettömän kiinnostunut, mitä tuleman pitää”

Suomalaisen tähtiohjastajan jalka pääsi kuin puskista Pohjoismaiden ykköstallin oven väliin.

Suomen kärkiohjastaja Santtu Raitala haaveili pitkin kevättä, että pääsisi ensimmäistä kertaa osallistumaan Euroopan arvokkaimpaan ravikilpailuun Elitloppetiin.

Toivon liekki alkoi hiipua pikku hiljaa Pihtiputaalla, koska kutsua ei Solvallan raviradalta vaan kuulunut Raitalan vakioajokille Global Withdrawlille.

Suomalaishevoset ja suomalaisohjastajat olisivat jälleen kerran jäämässä sivusta seuraajiksi, kun muiden maiden tähdet kamppailisivat maineesta ja mammonasta Tukholman ravipyhätössä.

Sitten tapahtui jotain hyvin yllättävää, johon Raitalakaan ei ollut osannut varautua.

– Sain Daniel Redénin suunnalta vinkkiä, että minun kannattasi katsoa Elitloppetin karsintalähtöjen ratajärjestysten arvonta, Raitala kertoo.

Kun kaikki Elitloppetiin valitut hevoset ja näiden lähtöradat paljastettiin viime sunnuntaina live-lähetyksessä, Global Withdrawlin nimeä ei laumasta löytynyt.

Mutta sieltä löytyi suomalaisen ohjastajan nimi. Santtu Raitala.

Santtu Raitala yllätettiin viime sunnuntaina.

Kolme valmennettavaansa Elitloppetiin saanut Redén oli valinnut Mister Herculeksen ohjastajaksi suomalaisvirtuoosin.

– Kävi vielä niin hassusti, että kun seurasin lähetystä netissä, yhteys rupesi pätkimään, eikä asia selvinnyt minulle. Sitten puhelimeeni rupesi tulemaan yhtä äkkiä paljon viestejä, joissa minua onniteltiin ja toivotettiin tuureja, Raitala kertoo.

Lue lisää: Elitloppet-karsintojen lähtöradat arvottiin – suomalaishevoset jäivät tänäkin vuonna ilman kutsua

Raitala on tehnyt aikaisemmin menestyksekästä yhteistyötä Ruotsissa vaikuttavan amerikkalaislähtöisen valmentajan Jerry Riordanin kanssa. Maan ykköstreenari Redén ei sen sijaan ole ajattanut hevosiaan suomalaisella.

– Tunnen Danielin jollain tavalla ennestään. Kun hän kävi lopputalvena Rovaniemellä Arctic Horse -raveissa vierailevana tähtenä, tutustuimme paremmin. Ajoimme siellä myös moottorikelkoilla ja puhuimme paljon muita kuin hevosasioita, Raitala sanoo.

Redén ei vaivautunut edes etukäteen kysymään Raitalalta, suostuuko tämä ohjastamaan Mister Herculesta. Asia oli suurelle valmentajatähdelle itsestäänselvyys.

– Eihän sellaisesta tarjouksesta voikaan kukaan kieltäytyä. Ruotsissa myös tiedettiin, että olen tulossa joka tapauksessa ajamaan Elitloppet-raveihin.

Elitloppetin pääpalkinto on 440 000 euroa. Raitalan uran arvokkain saavutus on 112 500 euron Kriterium-voitto Raskolnikov Fridolla vuonna 2019.

Hänen muita nimekkäitä ajokkeja viikonloppuna ovat muun muassa ravikuningas Evartti, joka osallistuu ensimmäistä kertaa Elitkampeniin ja pitkän matkan superkisassa Harper Hanoverissa juokseva Aetos Kronos, joka on juuri Riordanin suojatteja.

Lue lisää: Kohukaksikko täyttää ravifanien unelmat Tukholmassa – tämä asia varmisti Parvelan Retun reissun

31-vuotias Raitala on ollut viime vuosina menestynein raviohjastaja kotimaassaan.

Häneltä on lukemattomia kertoja kyselty, milloin hän siirtyy isompien palkintokakkujen ääreen esimerkiksi Ruotsiin, kuten ennen häntä Suomen kuskimarkkinoita hallinneet Jorma Kontio ja Mika Forss ovat tehneet.

Raitalan mukaan hänen muuttonsa ulkomaille suurempien rahapatojen ääreen ei ole juuri nyt ajankohtaista.

Raitala kuvailee, että on yleensä joutunut vastaamaan uteluihin ympäripyöreitä. Niin nytkin.

– Sanoisin mieluummin niin päin, että asia ei ole yksin omasta päätöksestäni kiinni. Ruotsissa ja muuallakin ulkomailla on ollut hyvin mielenkiintoista ja opettavaista käydä kilpailemassa yksittäisissä lähdöissä ja nähdä eri maiden ravikulttuureita ja hevosia. Sinne muutto olisi kuitenkin ihan erilainen ja haastavampi kokonaisuus.

– Ruotsi on valtavan kansainvälinen ravimaa, missä on jo paljon erittäin taitavia ammattilaisia monista Euroopan maista. Kilpailu on siellä kovaa, eikä sinne mennä niin vain sekaan.

– Moneen asiaan, kuten tähänkään, ei voi sanoa, että ei koskaan, mutta tällä hetkellä Suomesta lähtöni ei ole ajankohtaista.

Redénin ja Riordanin kaltaisten huippuvalmentajien tarjoamat mahdollisuudet ovat kullanarvoisia raviohjastajille, jotka haluavat kehittyä ja saada kansainvälistä tunnettavuutta oman maansa ulkopuolella.

Sen takia Raitala suhtautuu uuteen yhteistyösuhteeseen äärimmäisen kunnianhimoisesti ja vakavasti. Onnistuminen Mister Herculeksen kärryillä Elitloppetissa olisi tässä mielessä hänelle kuin lottovoitto.

Santtu Raitalan kärryilleen saava Mister Hercules on ollut vakuuttava kevään kilpailuissaan.

Raitalalla on tästä jo vastaava omakohtainen kokemus.

Riordan kysyi vähän sattumalta häntä ajamaan tallinsa Zarenne Fasia vuoden 2020 Finlandia-ajoon. Suomalainen päästeli hevosella yllätysvoiton, minkä seurauksena hänestä tuli yksi Riordanin luottokuskeista.

Jalansijan saaminen Redénin tiimistä olisi vielä monta kertaa merkittävämpi Raitalan uralle.

Onko vatsassasi perhosia?

– Perhosista en niin tiedä, mutta ajatukseni ovat hyvin positiiviset viikonlopusta. Olen äärettömän kiinnostunut siitä, mitä tuleman pitää.

– On hienoa saada mahdollisuus olla mukana tällaisessa huippukisassa ja ajaa niin hyvää hevosta.

Raitala joutuu tekemään paljon enemmän kotiläksyjä kuin tavallista iltaravilähtöä varten.

– Koska Elitloppetissa kohtaavat hevoset eivät ole niin usein juosseet samoissa lähdöissä, niiden ominaisuuksia ja voimasuhteita pitää tutkia normaalia enemmän videolta. Lisäksi taustavoimien kommentteja omasta ajokista on hankittava ja kuunneltava hyvin tarkasti.

Analyyttinen Raitala tekee vähän ajovirheitä.

Vaikka Raitalalla ei ole omakohtaista kosketusta Mister Herculekseen, hänellä on käsitys kuusivuotiaasta oriista. Hän on ollut kaksi kertaa mukana samassa lähdössä ja nähnyt muitakin sen juoksuja.

Viime kesän St. Michel -ajossa Raitala sijoittui Global Withdrawlilla kolmanneksi ja Örjan Kihlströmin ajama Mister Hercules neljänneksi. Tämän kevään Seinäjoki Racessa ruotsalaisvaljakko vei voiton, ja Global Withdrawl sijoittui kuudenneksi.

Lue lisää: Seinäjoki Racen voitto matkasi Ruotsiin – Mister Hercules oli paras kilpailuennätystä sivuavalla tuloksella

– Mister Hercules on hieno hevonen, jolla on omat haasteensa liikkeittensä kanssa. Ravivaikeuksiensa takia se ei ole aina ajettavissa lopussa, ja siitä syystä sen lopullinen läpimurtokin huipulle on odottanut, Raitala analysoi.

– Toisaalta ori tosi vahva. Sen viime juoksu Gävlessä oli ihan älyttömän kova.

Mister Hercules lunasti paikkansa Elitloppetiin viime lauantaina Gävlessä. Se rutisti ennätysajallaan voittoon siitä huolimatta, että kiersi lähes koko matkan kolmatta rataa pitkin muiden ulkopuolella.

Lue lisää: Mister Hercules ravasi ulkoratoja pitkin Elitloppet-lipun

Vaikka Raitalan ajokki on elämänsä vireessä, ohjastaja ei uskalla odottaa siltä voittoa kivikovassa kilpailussa.

– Kuten kaikilla osallistujilla, meilläkin on haaveena päästä karsinnasta finaaliin. Kilpailun suosikit San Moteur ja Don Fanucci Zet ovat Mister Herculesta monipuolisempia hevosia, joita on vaikea lyödä, Raitala epäilee.

Raitala odottaa innolla myös Evartin sunnuntaista juoksua.

– Niiden haastajissa on monta hyvää hevosta, ja Mister Hercules kuuluu tähän laumaan. Se on kuulemma palautunut hyvin viikonlopun juoksustaan, sillä on karsinnassa oikein hyvä lähtöpaikka kolmosradalla.

Raitala on käynyt kaikkina viime vuosina kilpailemassa Elitloppet-raveissa. Tämä vuosi on hänelle erityinen, koska hän pääsee osallistumaan pääkisaan ja lempihevosellaan Elitkampeniin.

Hän ajaa kolmipäiväisissä superraveissa kymmentä hevosta.

– Tämän kevään kilpailut ovat minulle todella mielenkiintoiset. On hienoa, että Evarttikin on niin hyvässä kunnossa, että pääsee juoksemaan Elitkampenissa, joka on ollut koko alkuvuoden tähtäimessämme. En putoaisi penkiltä, vaikka se voittaisi, Raitala lupaa.

Moni symppishevosen fani sen sijaan kierisi onnesta maassa, jos Raitalan punamustat ajovärit loistaisivat ensimmäisenä maaliviivalla.