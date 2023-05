Kavioliigassa temmeltänyt voittolinko on taas ryhdissä – ”Hevonen ei ole kadonnut mihinkään”

Heikot edellissijoitukset eivät kerro totuutta Claude P.Hillin vireestä.

Antti Ala-Rantalan tallin Claude P.Hill oli alkuvuoden supermenestyjä Kavioliigassa. 6-vuotias ruuna ravasi tammi-helmikuun aikana ykköseksi peräti neljänä lauantaina ja huipensi sukseensa 10 000 euron arvoisen finaalilähdön voittoon pronssidivisioonassa helmikuun lopulla.

Sen jälkeen ei kuitenkaan ole tullut ykköstiloja. Eikä edes sijoituksia puolivälin paremmalla puolella neljässä tuoreimmassa kilpailussa.

Alamäki alkoi, kun hevonen polkaisi päkiälleen pian finaalivoiton jälkeen. Vaikka vaiva ei ollut iso, se sotki Claude P.Hillin ravirytmin. Kahden tuloksettoman Vermon-reissun jälkeen Ala-Rantala jätti suojattinsa lyhyelle huoltotauolle.

– Hevonen oli jälkimmäisellä kerralla Vermossa tosi vino eikä ottanut normaalisti vauhtia, joten pidettiin hoitopaussi ja jäätiin odottamaan kesäkelejä, valmentaja kertoo.

Nyt ruuna on treenarin mukaan hyvällä mallilla taas, vaikka tuoreimpien kilpailujen sijoitukset eivät sitä näytä.

– Seinäjoella ajettiin tarkoituksella revittelemättä kasiradalta ja hevonen tuli hänniltä korvat kiinni maaliin. Uumajassa ruuna oli hyvä, samanmoinen kuin voittojuoksuissaan talvella. Seiskaradalta piti pakitella neljänneksi sisälle, mistä kellotin itse hevoselle toisen ringin 10,9-vauhtiseksi. Claude P.Hill tuli juosten maaliin asti ja pienemmällä numerolla jostain kärjen takaa se olisi taistellut sijoituksista kolmen joukossa, Ala-Rantala uskoo.

Keskusradalla Vermossa Claude P.Hill ei ole vielä onnistunut neljällä edellisellä yrittämällä. Seuraava kokeilu on keskiviikkona.

Valmentaja luovuttaa ruunan ohjat huippukuski Ari Moilaselle. Vastaan asettuu koko ravien suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuva Effronte Photo.

– Nyt saatiin parempi lähtöpaikka kuin viimeksi, mutta voi olla että keulaan ei ole nytkään asiaa, kun Effronte Photo on sisäpuolella. Kuolemanpaikalta ei mielellään ajettaisi, vaan mieluummin selkäjuoksu. Uumajan-suorituksen perusteella Claude P.Hill pystyy menemään 12-ajan nytkin ja jos Effronte Photoa ei pidä varmana, sitten tämäkin kuuluu lapulle.

– Claude P.Hill on meidän paras sauma näissä raveissa. Vaikka sen taulu on päässyt huonoon kuntoon, hevonen ei ole kadonnut mihinkään.

Ala-Rantala kuskaa Ylihärmästä Vermoon kolme muutakin ravuria. Niiden kanssa odotukset eivät ole pilvissä. Tutun Impi starttaa ikävältä lähtöpaikalta pikamatkalle, joka ei ole sen lempitehtävä. Keulapäässä viihtyvä Enzo Victory puolestaan sai vielä huonomman lähtöpaikan takarivistä.

Joukkuetta ankkuroi loukkaantumisen aiheuttamalta tauolta kilpailuihin palaava Borkeld. Norjassa syntynyt kylmäverinen ei loista raameillaan, mutta osaa juosta ja varsinkin kilpailla.

– Kotona on ajettu reipastakin vauhtia ja hevonen on vaikuttanut ihan hyvältä. Käteen tuntuu, että Borkeld on tulon päällä niin sanotusti, mutta ei kai se heti näin kovaa lähtöä voita. Rahasija ja ehjä startti olisi hyvä aloitus, varsinkin kun pikkuruuna on vähän tukevassa kunnossa vielä.