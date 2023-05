Kohukaksikko täyttää ravifanien unelmat Tukholmassa – tämä asia varmisti Parvelan Retun reissun

Suomenhevosilla on sunnuntaina hyvä mahdollisuus toistaa kevään 2016 ihme Tukholmassa. Parvelan Retun valmentaja povailee alle 1.19-tulosta.

Parvelan Retun taustavoimat ovat olleet Ruotsista kiivaan kosiskelun kohteena jo pari vuotta.

Elitloppet-ravien promoottorit ovat kuumeisesti halunneet Parvelan Retun ja kolminkertaisen ravikuninkaan Evartin mukaan kovaan kylmäverilähtöönsä Elitkampeniin.

Tänä keväänä Solvallan raviradan toive toteutui. Se sai yhtä aikaa molemmat supersuomenhevoset.

Parvelan Retu ja Evartti säntäävät viikonloppuna Tukholmaan kilpailemaan miljoonan kruunun eli liki 90 000 euron rahapotista ja suunnattomasta kunniasta.

Evartin kilpareissu on ollut selvillä jo pidempään. Oriveden ihmepojan osallistuminen varmistui sen sijaan vasta viime viikolla.

Kun Parvelan Retun valmentaja ja osaomistaja Petri Laine käänsi punasävytteisen valonsa Ruotsin suuntaan vihreäksi kalkkiviivoilla, moni raviharrastaja yllättyi. Hänen kommenteistaan oli ollut siihen asti tulkittavissa, ettei ori osallistuisi Elitkampeniin vielä tänä vuonnakaan.

– En ole siitä kamalan innostunut vieläkään, mutta tässä vaiheessa ei voi sanoa mitään varmaa. Ei juuta eikä jaata, Laine vastasi, kun IS Ravit kysyi asiasta kolme kuukautta sitten.

Viime keskiviikkona Solvalla tiedotti, että Parvelan Retu juoksee Elitkampenissa.

– Se ei ole todellakaan ollut pitkään selvä juttu. Vasta se, kun Parvelan Retu teki niin kovan juoksun Kuopiossa ja löi Evartin, ratkaisi asian, Laine sanoo.

Parvelan Retu ja Petri Laine päättivät suomalaisten ravituristien iloksi lähteä kilpailemaan Tukholmaan.

Parvelan Retu voitti Kuopion Savo-ajon 1,5 viikkoa sitten lähtölaukastaan huolimatta.

– Kyllähän Retua on koko ajan kovasti hinguttu mukaan Elitkampeniin. En kuitenkaan sano, että meidät olisi nyt ylipuhuttu, vaan hevosen vire ratkaisi osallistumisen.

Elitloppet-ravien järjestäjät ovat panostaneet pääkilpailun ohella myös Elitkampeniin kovasti viime vuosina. Sen ykköspalkinto tuplattiin viime keväänä puolesta miljoonasta eurosta miljoonaan euroon.

Kuinka paljon iso palkinto vaikutti Parvelan Retun osallistumiseen?

– On silläkin merkitystä. Tuskin olisimme mukana, jos pääpalkinto olisi 10 000 euroa, Laine vastaa.

Suomenhevonen tienaa Elitkampenin voitosta melkein yhtä paljon kuin voittamalla kuninkuuskilpailussa kaikki kolme osamatkaa ja ravikuninkaan tittelin.

Laine ei kammoksu hevosensa pitkää matkustamista laivalla tai yöpymistä vieraassa tallissa.

Parvelan Retulla on matkaseurana Lennu-poni, joka on kulkenut oriin mukana ensimmäisen kilpailukauden jälkeen lukuun ottamatta muutamia reissuja, jolloin tallikaveri Siirin Valtsu on juossut samoissa raveissa.

– Retu tömisteli kuljetuksessa jaloillaan jonkin verran 3-vuotiaana, kun menimme kauemmas Seinäjoelle Varsakunkku-lähtöihin. Silloin päätimme, että sen on parempi reissata jonkun toisen kanssa.

Laine kertoo, että Parvelan Retu ja Lennu eivät ole varsinaisia sydänystäviä, mutta rauhoittavat toisiaan tien päällä.

– Retu on aikaisemmin yöpynyt vieraassa tallissa Oulussa eikä siitä ollut sille haittaa. Uskon sen viihtyvän aika normaalisti laivalla ja toisessa tallissa Ruotsissa.

Parvelan Retun fanijoukkoja nähdään viikonloppuna varmasti myös Solvallan radalla.

Parvelan Retu matkustaa lähipiirinsä kanssa lautalla Naantalista Kapellskäriin perjantain ja lauantain välisenä yönä ja viettää seuraavan päivän ja yön Julmyran hevoskeskuksessa.

Kotimatkansa Suomeen ori aloittaa sunnuntai-iltana Elitkampenin jälkeen.

Solvallan ravirataa kutsutaan Elitloppet-raveissa hornankattilaksi, jossa kymmenistä tuhansista katsojista lähtee hirmuinen älämölö. Laine ei ole huolissaan, että pauke vauhkoonnuttaisi Parvelan Retun.

– Retun hermo pitää, koska se keskittyy radalla tekemiseensä niin täysillä. Silloin on ihan sama, mitä sen ympärillä tapahtuu, Laine vakuuttaa.

– Sitä paitsi ori on kilpaillut jo monta kertaa kuninkuusraveissa, missä se on tottunut isompaan hälinään.

Lähes jokaisen valmentajan suu kääntyisi mutrulle, jos hänen hevosensa joutuisi starttaamaan lyhyellä matkalla takarivistä numerolla 10 kuten Parvelan Retun täytyy tehdä sunnuntaina.

Laine on poikkeus. Parvelan Retu on lähtöviivalla usein niin täynnä latinkia, että sen voi olla helpompi päästä ravilla matkaan toisten perästä.

Hevonen laukkasi muun muassa viime autolähdössään, Erkon Pokaalissa, radalta 3. Hyppynsä jälkeen se ei silloin kyennyt enää tavoittamaan Evarttia.

Yleensä Parvelan Retun laukkariski pienenee kesän edetessä, kun se saa kovia startteja alleen.

– Toimittajien mielestä kymppirata on Retulle oikein hyvä, joten ei tässä voi olla toista mieltä, Laine sanoo sarkastisesti.

– Voihan se tietenkin olla, että takarivi on tässä tilanteessa sille ihan ok lähtöpaikka.

Kun kohukaksikko kohtasi kuun alussa Erkon Pokaalissa, oli Evartin vuoro juhlia.

Laineen suojatti on näyttänyt niin ilmiömäisiä otteita, ettei huonokaan lähtörata vie siltä menestystoiveita. Laukkoihin sillä ei sentään taida olla varaa entistä kovemmassa sakissa.

– En lähde arvailemaan, minkälaiset vauhtivarat Retulta oikeasti löytyvät, kun niitä ei ole missään testailtukaan. Näyttäisi siltä, että se on taas tähänkin kauteen kehittynyt yhden napsun. Etenkin sen vauhtikestävyys tuntuu olevan aika kova.

– Ja pakkohan Retun on kehittyä, kun Evarttikin petraa joka vuosi.

Laine on tottunut odottamaan Parvelan Retulta menestystä vastuksesta riippumatta. Turistireissulle hän ei ole lähdössä ensimmäisellä ulkomaan kilpamatkallaankaan.

– Kyllähän Retun luulisi jollain tavalla pärjäävän, kun se voitti Evartinkin viimeksi. Mitä olen ymmärtänyt, muiden maiden hevosten ei pitäisi olla nyt yhtä kovia kuin viime vuosina, koska Odd Herakleskaan ei ole enää mukana.

Laineen mainitsema norjalainen Odd Herakles on kolmen edellisen Elitkampenin sankari. Se päätti uransa viime vuonna.

– Jos kaikki natsaa, Retun pitäisi pystyä Solvallassa alle 1.19-tulokseen, eikä näin hyvän hevosen voittokaan koskaan yllättäisi.

Mikäli Laineen toive toteutuu, Vitterin nimissä oleva suomenhevosten SE-aika 18,5a on sunnuntaina suuressa vaarassa.

Jalmari Svartin valmentama Vitter kirmasi ennätyksensä vuonna 2016 voittaessaan Elitkampenin. Seuraavana keväänä Polara vei voiton, mutta sen jälkeen suomenhevonen ei ole Elitloppet-raveissa juhlinut.

Koska myös Antti Ojanperän tallin Evartti on notkeassa kevätkunnossa, sinivalkoisilla ravureilla on viikonloppuna selkeä mahdollisuus uusia jopa seitsemän vuoden takainen jättipotti. Silloin Evartin ex-tallikaveri Jokivarren Kunkku täydensi Vitterin tuntumassa suomalaisten kaksoisvoiton.

Suomenhevosista Elitkampenin kunniataulukossa on omassa kastissaan legendaarinen Viesker, joka heilutteli tahtipuikkoa viisi kertaa peräjälkeen vuosina 1996-2000.

Vuoden 2016 Elitkampenissa nähtiin hirmuiset suomenhevosten juhlat, kun Vitter kiri voittoon ja Jokivarren Kunkku jaksoi kakkoseksi.

Evartti ja Parvelan Retu kävivät viime kesän kuninkuuskilvassa ikimuistoisen kamppailun seppeleestä. Valtikka pysyi konkari Evartilla, mutta ensikertalainen Parvelan Retu pani kuin leijona hanttiin.

Huippuoriitten kiritaisto viimeisellä osamatkalla nostatti yleisössä melkoisen huutomyrskyn.

Viimeistään siinä vaiheessa ravifanit alkoivat maiskutella ajatuksella, että kohukaksikko lähtisi tänä keväänä rökittämään muiden Pohjoismaiden kylmäverisiä Elitkampeniin.

Tämän viikon sunnuntaina heidän harras toiveensa toteutuu.

Valmentaja Ojanperä kertoo, että hän haaveili Evartin Elitloppet-reissusta jo viime keväänä.

– Asiat eivät kuitenkaan aina mene, kuten toivoo, vaan pieniä mutkia voi tulla vastaan. Evartti ei ollut viime vuonna tarpeeksi hyvä vielä keväällä, pihtiputaalainen Ojanperä sanoo.

– Tänä vuonna ori on paremmassa aikataulussa. Mitään isoja muutoksia ei ole valmennuksessa tehty, mutta ehkä hevonen on yritetty tuoda nyt vähän aiempaa valmiimmassa vireessä tauolta kilpailuihin. Ei se kyllä vieläkään huippuvireessä ole.

Antti Ojanperän (oik.) valmentama Evartti jahtaa Elitkampenin voittoa Santtu Raitalan ajamana.

Ojanperän nälkä voittaa Elitkampen kasvoi viime vuosikymmenellä. Jokivarren Kunkun lisäksi Josveis toi hänen talliinsa silloin kakkossijan.

– Elitkampen olisi hienoa voittaa, mutta vaikeaa se on. Josveis eikä Kunkkukaan ollut edes kovin lähellä voittoa vuosia sitten.

Voiko Suomen ennätys syntyä sunnuntaina?

– On se ihan mahdollista, sillä niin hyvässä kunnossa Parvelan Retu on ollut. Evartilta puuttuu vielä jonkin verran, Ojanperä sanoo.

Kohukaksikko matkustaa Ruotsiin eri reittiä, mutta palaa luultavasti sieltä samalla tavalla lautalla Naantalin satamaan.

Evartti ja sen valmentajaperhe lapsineen majoittautuu reissussa Jorma Kontion tilalla Enköpingissä.

Kahtena viime vuonna Odd Heraklesta parhaiten kirittänyt Stallone on kolmas suomenhevosten edustaja Elitkampenissa, mutta sen vire on hämärän peitossa. Ossi Nurmosen treenaama ruuna hylättiin laukasta vuoden avauskilpailussaan Savo-ajossa.

Elitkampeniin matkaa Suomesta myös Antti Ala-Rantalan tallin Nyland, joka on Norjassa syntynyt kylmäverinen.

Ori on Stallonen tavoin mukana kolmantena peräkkäisenä vuotena. Sen sijoitukset ovat olleet 6 ja 7, mutta elämänsä vireeseen keväällä kohonneella hevosella on hyvä sauma panna nyt paremmaksi.