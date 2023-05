Suomalaishirmut pääsevät lähtemään loistoasemista miljoonan kruunun jahtiin

Evartti sai parhaimman mahdollisen lähtöpaikan Elitkampeniin ja Parvelan Retu ei joudu lähtemään eturivistä.

Ensi viikon sunnuntaina ajetaan Elitloppet, mutta monelle suomalaiselle mahtiviikonlopun tärkein lähtö on kuitenkin kylmäveristen Elitkampen.

Kisa on tarjonnut elämyksellisiä hetkiä vuosikymmenien ajan. Yksikään raviharrastaja ei ikinä tule unohtamaan esimerkiksi ikonisen Vieskerin hirmujuoksua vuodelta 1997.

Lue lisää: Muistatko tämän järisyttävän suomalaisjuoksun? ”En ole koskaan nähnyt vastaavaa”

Joinain vuosina suomalaisedustus Elitkampenissa on ollut vähäistä, mutta tänä vuonna norjalaiset ja ruotsalaiset tupsujalat voivat saada jälleen tuta mitä tarkoittaa suomenhevosten voima.

Lähtökohdat ovat ainakin ennakkoon mitä loistavimmat.

Kolme viimeisintä ravikuninkuutta voittanut Evartti sai parhaan mahdollisen lähtöradan, kun ori pääsee lähtemään matkaan kakkosradalta.

Monelle kymppiradan saaminen saisi huulet mutruun, mutta tuskin Parvelan Retun taustavoimille. Viime kesän kuninkuuskilpailun kakkosella on eturivistä iso laukkariski, mutta nyt se pääsee lähtemään takarivistä nopean avaajan takaa.

Evartti ja Parvelan Retu kilpailevat ensimmäisen kerran ulkomailla.

Muut suomalaisedustajat Elitkampenissa ovat Stallone ja Nyland.

Suomalaisten kovimmat haastajat ovat norjalaisori Tangen Bork ja tuulennopea ruotsalaistamma Stjärnblomster. Miljoonan kruunun ykköspalkinnon Elitkampen juostaan aikataulun mukaan sunnuntaina kello 16.00.

Edellisen kerran suomenhevosta on juhlittu Elitkampenin voittajana vuonna 2017, jolloin Polara oli paras.

Elitkampen 2023:

1. B.W. Rune / Åke Svanstedt

2. Evartti / Santtu Raitala

3. Tangen Bork / Tom Erik Solberg

4. Järvsöodin / Marcus Lilius

5. Stjärnblomster / Mats E Djuse

6. Nyland / Antti Ala-Rantala

7. Stallone / Iikka Nurmonen

8. Grisle Odin G.L. / Öystein Tjomsland

9. B.W. Sture / Örjan Kihlström

10. Parvelan Retu / Hannu Torvinen

Suomesta on joskus lähtenyt isompikin joukko Elitloppet-viikonlopun raveihin, mutta mukana on Elitkampenin tykistön lisäksi muutamia muitakin hevosia. Siitä on kiittäminen erityisesti Hannu Korpea ja Nina Pettersson-Perklénia.

Maininnan ansaitsee erityisesti Sweden Cupiin osallistuvat Hierro Boko ja Piccadilly sekä Harper Hanoverissa suuria seteleitä jahtaava Global Beware.

Suomesta Elitloppet-viikonloppuun matkaavat hevoset:

Perjantai: BWT Dictator, Iago Vici

Lauantai: Hierro Boko (Sweden Cup), Piccadilly (Sweden Cup), Global Beware (Harper Hanover), Laxvikens Amiral

Sunnuntai: Evartti, Parvelan Retu, Stallone, Nyland, Bolt Kronos, Messiah, Juliet Ray, Target Kronos