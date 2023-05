Elitloppet-karsintojen lähtöradat arvottiin – suomalaishevoset jäivät tänäkin vuonna ilman kutsua

Santtu Raitala sai mieluisan ajotehtävän.

Euroopan isoimman sprintterikisan eli Ruotsin pääradalla Solvallassa ajettavan Elitloppet-karsintojen lähtöradat arvottiin sunnuntai-iltana.

Jännitystä riitti viimeisiin tunteihin asti nähdäänkö tänä vuonna suomalaisedustusta, sillä Finlandia-ajon kolmonen Global Withdrawl oli vahvasti spekulaatioissa mukana taistelussa viimeisestä paikasta armoitetun kovan 16 hevosen joukkoon.

Edellisen kerran Elitloppetissa on ollut suomalaishevosia kolme vuotta sitten, jolloin härmäläisvärejä edustivat Chief Orlando ja Elian Web. Ne eivät päässeet finaaliin.

Suomalaiset ravijännärit joutuivat kuitenkin pettymään. Viimeinen paikka meni nykyään Norjan värejä edustavalle Best Ofdream Triolle.

Rata-arvonnan yhteydessä julkistettiin kuitenkin suomalaisittain varsin hieno uutinen. Järkyttävän kovan esityksen päätteeksi Gävlen Elitloppet-karsinnan voittaneen Mister Herculeksen rattailla nähdään Suomen ykköskuski Santtu Raitala.

Kurjan paikan karsintalähtöön saaneen Usain Töllin hoitaja on puolestaan Anu Intonen. Ulkoradan paikalta joutuu lähtemään myös Timo Nurmoksen valmentama Brother Bill.

Mister Herculeksen valmentajan Daniel Redénin tallista Elitloppetissa starttaa kolme hevosta, vaikka hirmuisella Francesco Zetilla jätettiin vielä tänä vuonna kisa väliin. Mister Herculeksen lisäksi myös Hail Mary ja Don Fanucci Zet lukeutuvat kuumimpiin suosikkihevosiin. Hail Marya saapuu ajamaan nykyään USA:ssa vaikuttava ruotsalainen ravilegenda Åke Svanstedt.

San Moteur on monen papereissa suurin suosikki voittamaan Elitloppetin. Se lähtee karsintaan kutosradalta. Viime vuoden voittaja Etonnant sai nelosradan omaan karsintaansa.

Elitloppetissa on tänä vuonna mukana yksi Euroopan ulkopuolelta saapuva osallistuja, australialainen Just Believe.

1. karsinta:

1. Best Ofdream Trio / Kim Eriksson

2. Ultion Face / Adrian Kolgjini

3. Mister Hercules / Santtu Raitala

4. Hail Mary / Åke Svanstedt

5. Hohneck / Gabriele Gelormini

6. San Moteur / Björn Goop

7. Vivid Wise As / Matthieu Abrivard

8. Usain Töll / Alexandre Abrivard

2. karsinta

1. Don Fanucci Zet / Örjan Kihlström

2. Önas Prince / Per Nordström

3. Stoletheshow / Dexter Dunn

4. Etonnant / Anthony Barrier

5. Vernissage Grif / Alessandro Gocciadoro

6. Go On Boy / Romain Derieux

7. Just Believe / Greg Sugars

8. Brother Bill / Magnus A Djuse

Karsinnoista neljä parasta pääsee finaaliin, jonka voittaja kuittaa huiman viiden miljoonan kruunun potin.