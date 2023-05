Savon lahjakkuus uusi hurjan temppunsa kotiratansa suurkisassa – jokerikortit vielä käyttämättä

Callela Nelson ei suostu kumartelemaan kuvia. Se piti Kuopio Stakesin 29000 euron pääpotin Savossa.

Nelivuotiaiden lämminveristen Kuopio Stakes on yksi ravikevään perinteikkäistä vauhtijuhlista. Poikkeusta ei tehnyt tämänkään vuoden kilpailu lauantaina.

Kisan sankariksi ravasi Jukka Hakkaraisen valmentama ja Hannu Torvisen ajama kotiradan Callela Nelson.

Kuopiolaisruuna on siitä harvinainen hevonen, että se on ainoana suomalaisravurina pystynyt aiheuttamaan tappion ikäluokan kirkkaimmalle tähdelle Corazon Combolle.

Tämä tapahtui viime vuoden lopussa Kasvattajakruunussa, ja hevonen teki saman tempun nyt toistamiseen heti 4-vuotiskauden alussa.

Molemmat tähdet voittivat samana päivänä oman karsintalähtönsä. Callela Nelsonille päästiin valitsemaan ensimmäisenä lähtörata finaaliin, ja se taisi ratkaista lopputuloksen.

Torvisen ajokki pystyi pitämään startissa ykkösradalta keulapaikan, ja Pekka Korven Corazon Combo jäi juoksemaan sen rinnalle.

Vauhti oli kivikovan kaksikon kamppailussa railakasta alusta alkaen. Corazon Combo pyrki ohi maaliin asti, mutta myös leijonan lailla taistellut Callela Nelson piti yliotteensa.

Heikki Korhosen omistaman voittajan tulos lyhyellä matkalla on 11,5a.

Tamma Ava di Alesia tuli kärkikaksikon tuntumassa niin hyvävoimaisena maaliin, että olisi ohjastajansa Ari Moilasen mukaan vienyt koko potin, jos olisi päässyt lopussa vapaalle kirikaistalle.

– Callela Nelson oli huippuhyvä. Se vastasi huutoon jo kiihdytyksessä ja tsemppasi kovasti loppuun asti. Pekan hevonen tuli ja tuli ja pääsi tosi lähelle lopussa, mutta jäi onneksi taaksemme, Torvinen sanoi voittajahaastattelussa.

Valmentaja Hakkarainen oli luonnollisesti myös hyvin onnellinen.

– Ihan mahtava fiilis. Alussa sai jännittää sitä, pystyykö Callela Nelson pitämään keulat ja loppukurvissa sitä, tuleeko Pekan hevonen siitä ohi vai ei, Hakkarainen kertoi.

Hänellä on isot odotukset suojatistaan myös jatkossa.

– Callela Nelson on tosi hyvä hevonen. Sen korvia ei ole vielä koskaan avattu kilpailussa, eikä sillä ole pidetty silmälappuja, joten senkin puolesta sillä on vielä varaa antaa enemmän. Derby on kauden isoin tavoite, mutta on ruunalle muitakin isoja kisoja tänä vuonna.

Ensimmäisessä Stakesin karsinnassa Callela Nelson veti keulassa korviaan pyöritellen ensimmäisen kierroksen tasaisesti 13,5-kyytiä ja karkasi lopussa leikitellen voittoon ajalla 13,2a.

Cupido Combo kiri kakkoseksi ohi kuolemanpaikkajuoksun jälkeen maalisuoralla laukalle sortuneen William Wayn.

– Callela Nelson meni keulassa tosi pirteästi. Cupido Combo kiri lopussa hyvin, mutta Callela Nelson kiihdytti myös vauhtiaan helposti ja sillä oli maalissa paljon varaa, Torvinen sanoi.

Toinen karsinta oli Corazon Combon heiniä. Se sai myös tehdä piikissä oman juoksunsa ja vastaili 10,5-vauhtisella päätöspuolikkaalla varmaan voittoon perästään hyvin kirittänyttä Ava di Alessiaa vastaan.

– Corazon Combo oli ihan ok. Viimeinen suora piti ajaa kovaa, kun Ava di Alesia kiri hyvin. Tuntui koko ajan siltä, että ori menee kyllä alta pois, Korpi kertoi.

Pääkilpailun lisäksi Kuopiossa jaettiin suuria seteleitä muissakin lähdöissä. 10 000 euron arvoisessa Savo-ajossa huikea suomenhevoskaksikko Evartti-Parvelan Retu otti toisistaan mittaa.

Parvelan Retu voitti Savo-ajon järkyttävän kovalla juoksulla laukan jälkeen.

Oriitten alkukauden kohtaamiset olivat tasan 1-1. Parvelan Retu voitti ensimmäisen osan Jyväskylän iltaraveissa ja Evartti toisen viime viikonloppuna Vermon Erkon Pokaalissa.

Parvelan Retu oli lauantaina kiistatta parempi.

Ori antoi lähtölaukallaan kymmeniä metrejä tasoitusta kilpakumppaneilleen. Vaikka se tarjosi vielä tämän jälkeen toisella kierroksella vetoapua Evartille, se ei antanut loppukirissä mitään mahdollisuuksia kolminkertaiselle ravikuninkaalle

Upealta näyttäneen Parvelan Retun voittoaika täyden matkan volttilähdössä oli uusi kilpailuennätys 22,9.

– Parvelan Eetu oli oikein hyvä sen jälkeen, kun pääsi vauhtiin. Ori on tosi hyvän tuntuinen jo tässä vaiheessa kautta. Se menee nyt tosi väljästi, ja tekeminen on sille helppoa, ohjastaja Torvinen kehui.

– Tuntui, että hevonen pääsee ensimmäiset metrit hyvin ravilla, mutta sitten se vain hyppäsi. Oriin alkulaukkoihin ei ole oikeastaan syytä eikä viisasten kiveä, mutta joskus se varmasti oppii lähtemisenkin. Retu korjasi pikkuhyppynsä ja voitti helposti tänään.

Valmentaja Petri Laine oli mielissään, kun hänen suojattinsa sai revanssin Evartista.

– Retu oli viime vuonna tässä kisassa kakkonen, mutta voitti nyt, mikä on huisin hienoa, Laine kertoi.

– Lähteminen oli tänään normaalia Retua. Hevonen pääsisi paljon helpommalla ilman haparointeja, mutta se varmaan tasaantuu, kun saa startteja. Ravikuninkuus on kauden päätavoitteemme, ja se olisi tosi mahtavaa voittaa joskus, treenari sanoi.

Kolmevuotiaiden lämminverilupausten SHKL-Cupissa voittaja kuittasi myös kymppitonnin.

Voiton vei pikkuyllättäjä Famous Valley, joka teki valmentajansa Janita Antti-Roikon ajamana hienon pitkän kirin. Giant Brodde syöksyi loppumetrit ahnaasti, muttei ehtinyt Antti-Roikon suojatin edelle ennen maalia.

Famous Valley voitti 3-vuotiaiden lupausten taiston.

Varsat ovat varsoja, saattoi moni juoksua seurannut raviharrastaja jälleen kerran todeta. Kuumimmista pelihevosista Magical Prince kompuroi loppukaarteessa hyvävoimaisena laukalle keulasta, ja Top Score laukkasi puolestaan samalta paikalta ensimmäisellä takasuoralla.

– Mahtava fiilis. Ennakkoajatus oli, että kunhan hevosella on vain kivaa ja se saa juosta, oli sijoitus mikä tahansa. Se oli kuitenkin mahtavan hyvä tänään, Antti-Roiko iloitsi.

– Lähdimme varman päälle matkaan. Famous Valleylla on keskittymishäiriö startissa, mutta emme jääneet tänään yhtä paljon alussa kuin viimeksi. Nyt ajellaan hevosen ehdoilla mitä ajellaan, ja toivon, että siitä tulisi oikein hyvä tänä vuonna, ensi vuonna tai joku vuosi.

Viisivuotiaiden suomenhevosten lähdössä nähtiin dramaattinen loppu.

Jättisuosikki Rekilammen Sauli ja sen päähaastaja Wertti porhalsivat koko viimeisen kierroksen kovaa kyytiä rinta rinnan, kunnes loppusuoran puolivälissä sisärataa juossut Rekilammen Sauli sortui laukalle.

Jani Ruotsalainen sai lasketella tämän jälkeen Wertillään maaliin ylhäisessä yksinäisyydessään. Kautensa avannut Huisi Hippu sijoittui isojen erojen pienessä lähdössä toiseksi, kun Rekilammen Sauli hylättiin.

Wertti oli ylivoimainen sen jälkeen, kun Rekilammen Sauli laukkasi sen puristuksessa maalisuoralla.

– Koska alkuvauhti oli hidasta, ajoin Wertin keulahevosen rinnalle antamaan painetta. Ori meni viimeisellä takasuoralla vahvan tuntuisesti, ja minulla oli hyvä tunne. Maalisuoralla vauhti oli kyllä jo ihan äärirajoilla, ja Rekilammen Sauli alkoi haparoida. En tiedä, miten olisi käynyt ilman sen laukkaa, Ruotsalainen sanoi.

– Wertillä on takana hyvä talvi. Se kasvoi ja voimistui kovasti sen aikana.

Nina Pettersson-Perklénin tallin Piccadilly oli pikamatkan hopeadivisioonassa samanlaisella menopäällä kuin kolme viikkoa sitten Seinäjoella.

Kun Santtu Raitala antoi ajokilleen kiriluvan viimeisellä takasuoralla, radalla näytti liikkuvan vain yksi hevonen. Ruuna pinkoi ylivoimavoittoon ennätysajallaan 11,2a.

– Piccadilly oli tänään hyvin motivoituneen tuntuinen ja teki aivan loistavan juoksun. Se on oikein näppärän tuntuinen hevonen, joka vaihtaa rytmiä äkkiä, Raitala ylisti.

Oikea Toto75-rivi, Kuopio 13.5.

Toto75-1: 5 Wertti

Toto75-2: 4 Famous Valley

Toto75-3: 9 Helkan Urho

Toto75-4: 7 Piece Of Battle

Toto75-5: 6 Adrasthee

Toto75-6: 5 Parvelan Retu

Toto75-7: 8 Piccadilly

Seitsemän oikein -voitto-osuus 1992,73 euroa. Kuusi oikein 22,58 ja viisi oikein 3,01 euroa.