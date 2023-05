Persoonallisen jymy-yllättäjän taustajoukot riemuissaan – ”Ihmiset ihmettelevät, mikäs hurja tämä on”

Ennätykset olivat kevyttä kauraa Mikkelin Toto65-raveissa. Core löi pöytään jopa suomenhevosten kauden kärkiajan.

Koska Vermossa päästeltiin viime viikolla Finlandia-ajon johdolla peräti kolmet ravit, valtakunnan kilpailupäivien tasaamiseksi Toto65-kierros ravattiin tänä keskiviikkona pääradan sijaan poikkeuksellisesti Mikkelissä.

Etelä-Savon huippunopeaa kaviouraa on kutsuttu jo useiden vuosikymmenten ajan raviratojen Alma-Ataksi. Siellä on ravattu useita maailmanennätyksiä, ja muun muassa Next Directionin on kiskaissut yhä nimissään olevan absoluuttisen Suomen ennätyksen 08,9a Mikkelin Kalevankankaalla.

Koska toukokuinen ilta oli lämmin, hevoset vastasivat huutoon. Ennätykset ropisivat joka lähdössä enemmän tai vähemmän.

Ravien kovimmassa sarjassa jymy-yllätykseen kirinyt Tapiro Jet kirjautti ennätyksensä uusille sekuntiluvuille 10,9:ään.

Se pääsi iskemään maalisuoralla keulassa porhaltaneen jättisuosikin American Heron imusta ja kurotti maalin tuntumassa tämän edelle. Thai Profit seurasi kaksikon kannoilla ilman kiritilaa kolmantena maaliin.

– Tapiro Jet oli saanut keväällä pari starttia alle, ja omistajan mukaan se oli ollut viimeksi jo aika hyvä. Saimme hienon juoksun American Heron takana ja sieltä sopivasti kiritilan, ohjastaja Tapio Perttunen sanoi.

Tapiro Jetin valmentajan Marita Kiisken puoliso Markus Kiiski hymyili voittajahaastattelussa kuin Hangon keksi.

– Tämä oli Maritan ensimmäinen voitto valmentajana. Minä olen tallissa enää orjana, Kiiski veisteli.

Aiemmin Kiiskien hevosten virallinen vastuuvalmentaja oli Markus.

– Tapiro Jetin juoksu meni kuin elokuvissa. Sillä oli lisäksi tänään ensimmäisen kerran kuppilappuhuppuhässäkkä, Kiiski kertoi yllättäjän uusista päävarusteista.

– Ruuna on ihan mahtava hevonen. Se pitää tallialueella omaa elämäänsä ja ääntelee niin kovaa, että ihmiset ihmettelevät, että mikäs hurja tämä on. Sitä voi kuitenkin ajaa ihan kahdella sormella, ”talliorja” valaisi.

Hurjassa kehityskaaressa oleva Core oli kylmäveristen sarjassa vähän kuin erisarjalainen muihin verrattua.

Numerolla 12 on monesti tekemätön paikka kiertää kaikkia vastustajia Mikkelin pyöreällä radalla huippuolosuhteissa, mutta Esa Holopaisen ajama ori ei ennakkoluuloista välittänyt. Core eteni pitkällä kirillään kuin tyhjää vain jopa ylivoimaiseen voittoon.

Seppo Suurosen valmennettavan voittotulos oli rodun kauden kärkiaika 21,4a, joka alitti sen ennätyksen kolmella sekunnilla. Useiden kuukausien tauolta palannut Vappuäijä kiri kaukana Coren takana kakkoseksi.

– Juoksumme meni loppupelissä ihan kivasti tuolta paikalta. Kun Core pääsi kärkeen, se hiljensi heti, mutta kun avasin sen korvat, se lähti ihan omille teilleen. Olin vain kerran aikaisemmin avannut oriin korvat, ja siitä tulee sille hyvä efekti, Holopainen kertoi.

Ravien näyttävimmästä soolojuoksusta vastasi Christa Packalénin tallin Que Tal.

Hannu Torvisen ajama ori lopetti keulasta viimeiset 500 metriä 09,0-kyytiä, minkä ansiosta sen voittoaika painui 11,3:een. Vastustajat jäivät kymmenien metrien päähän.

Kuskin mukaan Que Tal olisi kyennyt vielä paljon kovempaankin ennätystulokseen.

– Hevonen juoksi loppusuoran ihan pito päällä. Se olisi pystynyt menemään tarvittaessa ainakin 10,8-vauhtia tänään matkan läpi. Que Tal on tosi kiva hevonen ja kaveri, jonka kanssa työskennellä, Torvinen kehui ensimmäisen kerran jenkkikärryillä kilpaillutta ajokkiaan.

Torvinen ohjasti myös kaksi yllätysvoittoa.

Ensin hän kierrätti heikosti maaliskuisen voittonsa jälkeen pärjänneen Essin Säväyksen kahdelta takamatkalta ykköseksi pitkällä kirillä. Simo Tuovisen valmentama tamma kohensi volttilähtöennätystään liki kahdella sekunnilla lukemiin 25,5.

Heti perään Torvinen kiritti Heidi Hämäläisen valmentaman Woland Fridon loppumetreillä ohi edessään keulassa hurjaa tahtia vetäneen Little Missyn. Pitkältä tauolta tulleen hevosen ennätys koheni liki neljällä sekunnilla lukemiin 12,6a.

– Woland Frido on ollut meillä vuoden ja neljä kuukautta. Sen mahassa oli viime kaudella ongelmia, mutta hevonen oli nyt saatu viriteltyä aika hyväksi. Täysi yllätys voitto kyllä oli, Hämäläinen myönsi.

Kuusivuotiaan ruunan Mikkelin startti oli Hämäläisen ensimmäinen vastuuvalmentajana.

Illan menestysohjastajan neljäskään Toto65-voitto ei jäänyt kauas.

Torvisen ajama Business School kulki ensimmäisen kaarteen laukkansa jälkeen vimmatusti ja ehti lopussa vielä samaan rintamaan voitosta tiukasti kamppailleiden Mini Pepperin ja Mountain Titaniumin kanssa.

Maalikamera paljasti voittajaksi Pertti Vessarin valmentaman ja Seppo Markkulan ajaman Mini Pepperin, joka sai loistoreissun keulavaljakon imussa. Se petrasi ennätystään sekunnilla lukemiin 12,9a.

T65-rivi äityi niin vaikeaksi, ettei täysosumia löytynyt lainkaan.

Ennen T65-kohteita huippulupaava 4-vuotistähti Vale-Elli väläytti taitojaan. Pauli Raivion suojatti polkaisi Henri Bollströmin ajamana johtaneen Nopsa Eeliksen rinnalta toisen kierroksen alle 25,0-kyytiä ja voitti helposti. Vale-Ellin aika täyden matkan volttilähdössä oli hyvä 28,2.

Voittajan perässä matkalla väijynyt Huikero kiri selvien erojen juoksussa kakkoseksi. Nopsa Eeliksen ravi sen sijaan mureni loppua kohden ja vaihtui maalin tuntumassa laukaksi, mikä johti hylkäystuomioon.

Oikea Toto65-rivi, Mikkeli 10.5.

Toto65-1: 1 Tapiro Jet

Toto65-2: 11 Essin Säväys

Toto65-3: 2 Woland Frido

Toto65-4: 12 Core

Toto65-5: 4 Que Tal

Toto65-6: 2 Mini Pepper

Kuusi oikein -tuloksia ei löytynyt. Viisi oikein 2044,32 euroa.