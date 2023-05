T65-areenaan liittyy kliseitä ja myyttejä – yksi niistä on huippuohjastajan mukaan huuhaata

Kun Vermossa huilataan Finlandia-viikonlopun jälkeen, keskiviikon raveja isännöi Mikkeli.

Mikä on vaikein temppu tehtäväksi kotimaisissa arkiraveissa? Pikamatkan voittaminen Mikkelissä lähtöradalta 12 tulee ensimmäisten joukossa mieleen.

Kalevankankaan vauhtiovaalista on kirjoitettu paljon. Kärkipäässä juoksevia hevosia suosivat niin radan pyöreä muoto, loivat kaarteet kuin lyhyt loppusuora.

On myös arveltu, että tuuleton ja happirikas ilma metsän keskellä tekevät lähdöistä kovavauhtisia. Ohitteleminen takajoukoista kiertämällä ei ole silkkaa cha-cha-chaata kovallekaan hevoselle, jos tempo on tasaisen tappavaa alusta loppuun.

Keskiviikon T65-raveissa visaista temppua yrittää Esa Holopaisen ohjastama Core. Vaikka kierrettävänä on täysi lähtö piippuhyllyn lähtöpaikalta ja juostavaa matkaa vain 1600 metriä, kuski on optimistinen menestyksen suhteen. Seppo Suurosen tallin hevonen on erittäin kyvykäs ja noussut hirmukuntoon kevään aikana.

Esa Holopainen, olet ohjastanut Mikkelissä tuhansia kertoja ja ajanut satoja voittoja. Onko se kaikkien vastustajien kiertäminen pikamatkalla niin tuskastuttavan mutkikasta kuin luullaan?

– Kyllä siinä aika paljon perää on. Mikkelissä on hankala ehtiä hänniltä ykköseksi, varsinkin lyhyillä matkoilla. Rata on profiililtaan sellainen, että iso numero on iso miinus aina.

Mitä mieltä kaikille ravi-ihmisille tutuista kliseistä kaviouran luonteeseen liittyen?

– Sen voin ohjastajana allekirjoittaa täysin, mikä liittyy radan muotoon. Mutta jutut tuulesta ja happirikkaan ilman vaikutuksesta ovat huuhaata. Tiedän kyllä, että niistä puhuttiin paljon varsinkin takavuosina, mutta radan malli merkitsee monin verroin enemmän.

Mikkelissä on voitettu ryhmälähtö tämän ja viime vuoden raveissa numerolla 12 vain seitsemän kertaa. Minkälaisia asioita vaaditaan, että Core liittyy listalle keskiviikkona?

– Ensinnäkin pitää sanoa, että tehtävää auttaa, kun on niin mahtava hevonen ajettavana kuin Core. Odotan nuoresta hevosesta tosi paljon tulevina vuosina.

– Jos keskiviikon tehtävästä puhutaan, pitää toivoa ettei tule taktiikkajuoksua, jossa mennään hiljaa. Jos mennään tasaisen reipasta, takaakin on saumat pärjätä. Mitä kovempaa kärki ajaa alussa, sen parempi meille.

– Core pystyy tekemään omaakin juoksua eikä hommaa tarvitse jättää kirin varaan, mutta pitää muistaa sekin, että tämä ei ole hevosen kauden tärkein startti. Yritetään saada sellainen nätti juoksu, ettei ainakaan ihan koko aikaa tarvitsisi kiertää ulkoradoilla. Toki jos matkavauhti menee hiljaiseksi, voi tulla pikku pakko ajaa eteenpäin matkalla.

Core voitti Suomen cupin loppukilpailun Jokimaalla viime vuonna.

Muutama vuosi sitten Mikkelissä tehtiin rataremontti, jossa muun muassa kaarteiden kallistuksia jyrkennettiin. Hyödyttääkö se enemmän kärjessä vai takajoukoissa nousevia hevosia?

– Sekä-että. Kaikkien hevosten on nyt todella hyvä juosta Mikkelin kaarteissa. En tiedä, onko missään muualla yhtä hyviä kurveja, ainakaan Suomessa. Vaikka mentäisiin lujaa, hevosille ei juuri tule vaikeuksia. Olen jopa vähän ihmetellyt, kun moni sellainen tuttu ajokki, joista on sanottu että kaarteissa voi olla vaikeaa, onkin rataremontin jälkeen pystynyt menemään ne Mikkelissä ilman ongelmia. Varmasti jonkinlainen vaikutus asiaan on sillä, että kallistusta löytyy enemmän kuin monella muulla radalla.

– Mikkelissä on niin hyvät puitteet kaikella tapaa nykyään, että siellä saisi olla enemmänkin raveja. Paitsi että rata on viimeisen päälle, esimerkiksi ratavalot ovat nyt superhyvät.

Sinulla on muitakin takaa starttaavia voittosaumoja keskiviikon T65:ssa – kakkoskohteen Walene ja viidennen kohteen Adrasthee. Mitä ajatuksia niistä?

– Walene on ollut hyvä viime starteissaan takamatkoilta ja tehnyt tosi hyviä kirejä. Hevonen ei ole ollut yhtä epävarma kuin talvemmalla. Jokimaalla toissa kerralla tuli pieni haparointi 50 metriä ennen maalia, mitä ilman tamma olisi voinut vaikka voittaa. Seinäjoella viimeksi se tuli oikein rehdisti maaliin, vaikka joutui kiertämään pitkään ulkoradoilla. Kunto piisaa korkealle.

– Adrasthee on hienossa iskussa. Jos hevonen saa selkiä eteen matkalla, se pystyy kirimään muutamat sadat metrit tosi kovaa lopussa, joten lähtöpaikka ei vie kaikkia mahdollisuuksia. Seinäjoella kun ajoin tammalla, jäätiin ihan pussiin. Pateja jäi paljon talteen ja kaikki oljenkorret käyttämättä lopussa – korvat kiinni ja laput vetämättä silmille.