Evartti oli paras Erkon Pokaalissa – Seuraavana tähtäimenä Elitkampen

Kolminkertainen ravikuningas piti takanaan alkulaukan jälkeen hirmujuoksun tehneen Parvelan Retun.

Vermon sunnuntai-ravien kattauksessa oli Finlandia-ajon lisäksi tarjolla paljon muutakin tasokasta raviurheilua.

Käytännössä kaikissa lähdöissä oli mukana sarjojensa parhaimmisto lisättynä kovilla ulkomaisilla.

Yksi odotetuimmista lähdöistä oli avoimen luokan kylmäveristen Erkon Pokaali.

Ennakkosuosikiksi pelattu Parvelan Retu otti pelätyn lähtölaukan ja lähtöön hyppäsi myös ruotsalaisvieras B.W. Rune. Kovimpien vastustajien laukat helpottivat olennaisesti Evartin tehtävää, mutta kaikkea ne eivät ratkaisseet. Niin hienolla potkulla ori tuli maaliin.

Se matkasi ensimmäiset 1200 metriä johtavan takana, jonka jälkeen Santtu Raitala käänsi ajokkinsa keulassa juosseen H.V. Tuurin rinnalle. Evartti siirtyi kärkeen jo hyvissä ajoin ja lopussa ori piti eleettömästi ykköseksi.

Hirmujuoksun alkulaukan jälkeen tehnyt Parvelan Retu oli toinen ennen kierros jäljellä laukannutta Morisonia. B.W. Rune kipusi neljänneksi.

– Ori oli vielä vähän jähmeän tuntuinen ja senkin puolesta otettiin selkätaktiikka käyttöön. Hevonen palkitsi sen lopussa hienosti. Oli hyvät mietteet alkutapahtumien jälkeen, että rakoja tulee jossain vaiheessa väkisinkin, Raitala sanoi radan voittajahaastattelussa.

Kolminkertaisella ravikuninkaalla tähdätään kolmen viikon päästä juostavaan Elitkampeniin. Se tulisi olemaan 12-vuotiaan ensimmäinen ulkomaanreissu.

– Elitkampen on ollut taustavoimilla kevään iso maali ja sen takia ori on aloittanut kauden paljon paremmin kuin aiemmin. Vielä kuitenkin tuntuu, että reservissä on paljon potentiaalia. Toivotaan, että lämpötilat asettuvat sinne 20 asteen tienoille, niin tämä parantaa, Raitala totesi Evartista, joka nauttii lämpimistä keleistä.

- Joka vuosi Elitkampenia on vähän ajateltu. Ikää on jo sen verran, että nyt on korkea aika lähteä, valmentaja Antti Ojanperä jatkoi.

Elitkampenissa ykköspalkinto on miljoona Ruotsin kruunua.

Ohjastaja Raitala jakoi tunnustusta myös kilpakumppaneille.

– Parvelan Retun esitys oli jälleen kerran järjettömän hieno. Nämä ovat kaksi suomalaisen raviurheilun uskomattoman hienoa lähettilästä.

Evartti noteerasi tuloksen 22,8a/2120 metriä. 15 000 euron ykköspalkinnon myötä orin voittosumma kohosi jo yli 740 000 euroon. Ainoastaan Viesker ja Saran Salama ovat tienanneet suomenhevosista enemmän rahaa.

Santtu Raitala, Antti Ojanperä ja Jutta Ihalainen pääsivät juhlimaan Erkon Pokaalin voittoa.

Raitalan toinen voittoajokki oli pronssidivisioonan karsinnasta varman finaalipaikan Elitloppet-viikonlopulle tuonut Mr Stahl.

Ville Mäkelän valmentama 5-vuotisnousukas ohitti muut, vaikka lähti ennakkoon jopa toivottoman tuntuiselta 12-radalta.

– Lähtörata-arvonta veti ennakkoon mielen tosi matalaksi. Tuntui, että asiat voi mennä tosi hankalaksi. Kun lähdettiin kiriin, niin se tuli kuitenkin tosi hienosti ja tsemppasi loppuun asti hyvin, Raitala kehui.

Sarjaa ylempänä eli hopeadivisioonassa Mandela Zon oli selityksittä paras runnottuaan ykköseksi johtavan rinnalta.

Oria ajoi ravilegenda Jorma Kontio ja sitä valmentaa toinen ikoninen ravipersoona Reima Kuisla.

– Reiman kanssa ollaan tunnettu varmaan yli 45 vuotta. Ollaan hyviä ystäviä ja soitellaan varmaan pari-kolme kertaa viikossa. Paljon on hyviä muistoja Reiman hevosista. Tämä on yksi niistä parhaista, Kontio totesi.

B.W. Runen laukasta huolimatta iltapäivä oli hieno Jan-Olov Perssonille. Kylmäverikuninkaaksikin tituleeratun miehen treenattavat Kavaleren ja Stjärnblomster voittivat komeiden esitysten päätteeksi jo ennen 75-kohteita ajetut lähtönsä.

Yksi ravien nimistä oli myös Alessandro Gocciadoro, joka juhli kahden 75-kohteen voittoa. Dragons Bar oli ykkönen Klass I-karsinnassa ja Denver Gio jätti Glenn Kosmos Memorialissa taakseen jättisuosikki Corazon Combon.

– Molemmat ovat huippuhevosia ja tuntuu, että ne pystyvät vielä parantamaan. Niillä tähdätään Elitloppet-viikonlopulle, Gocciadoro sanoi 4-vuotiaista suojateistaan.

Dragons Bar oli vailla vastusta Klass I-karsinnassa.

Elitloppet-viikonlopuna saatetaan nähdä myös Global Beware, joka oli jälleen kerran täysin vailla vastusta stayermatkalla. Tapio Perttusen suojatti on tehnyt niin väkeviä esityksiä, että Harper Hanover-lähtöön osallistumista ainakin harkitaan.

– Fifty-fifty on tällä hetkellä prosentit. Se on tosi kova lähtö, mutta joskus ennenkin ulkomaille on lähdetty etukäteen jopa lyötynä, ja silti on pärjätty. Jos mitään ei yritäkään, niin mitään ei saakaan, Perttunen sanoi.

3-vuotiaiden perinteisen Seppele-ajon sankariksi nuiji johtavan rinnalta Olli Koivusen ohjastama Karelin Avenger. Vasta neljännen startin juosseen lahjakkuuden valmentaja on siviiliammatiltaan poliisina toimiva Pasi Pörsti.

– Hevonen ei tunnu oikeasti kotona miltään leijonalta, se on hirmu laiska, eikä näytä miltään jättiläiseltä. Mutta kun katsoo pulsseja treenien jälkeen, niin tietää, että nyt on todella hyvä hevonen, Pörsti sanoi.

Oikea T75-rivi:

T75-1: 1 Evartti

T75-2: 2 Dragons Bar

T75-3: 12 Global Beware

T75-4: 10 Denver Gio

T75-5: 12 Mr Stahl

T75-6: 6 Mandela Zon

T75-7: 4 Stoletheshow

Seitsemän oikein tuloksille: 825,51 euroa

Kuusi oikein: 9,08 e

Viisi oikein: ei voitto-osuutta