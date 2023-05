Mister F Daag ei ole raketti alussa, mutta sanoo viimeisen sanansa lopussa.

Hollantilaisvalmentaja Paul Hagoortin ja saksalaissyntyisen vauhtikoneen Mister F Daagin yhteistyö on kestänyt uran alkuhetkistä aina kahdeksanvuotiskauteen asti.

Mister F Daag aloitti kilpailu-uransa kaksivuotiaana ja on valmentajan mukaan ollut korkeinta luokkaa ensiaskeleista lähtien.

– Ori on erittäin viisas ja sillä on huippuluonne. Hevonen tietää tasan tarkkaan, mitä milloinkin pitää tehdä. Mister F Daag on hevonen suurella sydämellä, Hagoort kehui.

Robin Bakkerin ohjastama Mister F Daag nousi suuren yleisön tietoisuuteen Elitloppetin kolmossijallaan viime kaudella.

Solvallan ravirata Tukholmassa oli Keski-Euroopan ratoja nähneen Mister F Daagin mieleen, mutta samaa ei voida sanoa Pariisin Vincennesistä. Uran yhdeksän starttia on tuottanut vain kaksi voittoa Ranskan pääkaupungissa.

Hagoortin mukaan Mister F Daag ei tykkää Vincennesistä. Ori on tehty kilpailemaan 1000 metrin baanoilla.

Mister F Daag lämmittelyajossa Elitloppet-raveissa viime vuonna. Ohjissa valmentaja Paul Hagoort.

Kilometrin ratojen maailman kärkikisoihin kuuluu Tukholmassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna kisattava Elitloppet.

Valmentaja tunnusti, että Mister F Daagin pronssisija yllätti Elitloppetissa vuosi takaperin. Korkeampaankin sijoitukseen oli mahdollisuudet.

– Finaalipaikka oli tavoitteena, ja karsintansa Mister F Daag voitti vahvalla esityksellä. Olin Elitloppetin loppukilpailun kolmossijaan tosi tyytyväinen. Matkan jatkuessa hevonen olisi ehtinyt toiseksi, ehkä jopa voittoon asti.

Elitloppetin jälkeen Mister F Daagin kunto oli laskusuuntainen.

– Hyvää virettä ei saatu enää päälle. Marras-joulukuussa hevonen kilpaili nousuvireessä ja oli asiallinen Solvallassakin. Vincennesissä Mister F Daag ei antanut kaikkeaan ja jäi startin jälkeen tauolle.

Ori latasi akkujaan ja treenasi kaksi ja puoli kuukautta, kunnes palasi starttiviivalle kolme viikkoa sitten Hollannissa.

– Hevonen teki hyvän startin Wolvegan radalla. Kisan alkuvaihe ajettiin defensiivisesti toiseen kierrokseen luottaen. Viimeisellä kilometrillä ori suoritti vahvasti.

Hagoortin mukaan Mister F Daagin esitykset eivät harjoituksissa heittele laidasta laitaan. Se suoritti tasaisesti sekä ennen Wolvegaa ja sama tahti on jatkunut startin jälkeenkin. Oriilla ajetaan kilpailujen välillä intervallivetoja.

– Treeneissä Mister F Daag on aina samanlainen. Se on itsessään terävä hevonen, mutta harjoituksissa viisas ori tietää, ettei ole tosi kyseessä.

Ottaako Mister F Daag yleisönsä Vermossa sunnuntaina?

Hollantilaisvalmentaja on kerran aikaisemmin käynyt Vermossa, vuoden 2019 UET GP:ssä. Face Time Bourbon vei voiton ja Mister F Daag oli kolmas.

– Silloin Face Time Bourbon oli kaksi luokkaa parempi eikä meillä ollut kolmossijaa parempaan mahdollisuuksia, kun Richard Westerinkin hevonen (Frisbee d’Am) oli myös hyvä.

Finlandia-Ajossa Mister F Daag pyrkii laittamaan kapuloita suosikki Don Fanucci Zetin rattaisiin ensi sunnuntaina Vermossa. Voittaja kuittaa 110 000 euron ykköspalkinnon.

Lähtörata seitsemän ei auta asiaa.

– Toivoin kakkos- tai kolmosrataa, mutta emme saaneet sitä. Alussa ori ei ole nopea, joten toivon hyvää juoksua parijonossa. Mister F Daag on selvästi parhaimmillaan selkäjuoksulla ja se tykkää kovasta temposta. Toivon siis kärjeltä ylivauhtia.

Hogaartin mukaan Mister F Daagin huippukunto alkaa olla käsillä. Vastustajat saavat olla varuillaan sen kanssa Vermon maalisuoralla.

– Odotan Mister F Daagia kolmen parhaan joukkoon.

Kevään ykköstähtäin on selvä, sen verran suuresti Hogaart rakastui Solvallan raviradan ilmapiiriin. Ensin on kuitenkin näyttöjä annettava.

– Meillä ei ole kutsua tämän vuoden Elitloppetiin, mutta kun siellä on kerran käynyt… sinne haluaa takaisin. Se on addiktoivaa.

Solvallassa päättäjät seuraavat silmä kovana, kun saksalainen kirihirmu antaa Vermossa näyttönsä. Ei ole suuri ihme, jos ”rosa biljett” ojennetaan Mister F Daagille.