Lauantai on Vermossa karkkipäivä – Tammaderbyn suosikin lempinimi on lasten suusta

Karkki vai kepponen? Yhtä lailla, lietolainen tähtihevonen uurastaa aina rehellisesti maaliin.

Viikonlopun Finlandia-ravien ensimmäisenä päivänä lauantaina ovat pääosassa 5-vuotiaat lämminveritammat. Ne kamppailevat Vermossa 24 000 euron pääpotista Tammaderbyssä.

Vaikka ikäluokan kärkinimi, Kenneth Danielsenin valmentama Dusktodawn Boogie, jatkaa yhä treenitaukoaan, kilpailun suurin suosikki tulee samasta tallista.

Lietolaisen Danielsenin ajama Speedy Norwegian oli vakuuttavin viime viikon karsintalähdöissä. Valjakko viiletti lopussa omille teilleen, vaikka sai vaativan reissun kärkikaksikon rinnalla.

Speedy Norwegianin mykistävä juoksu ei yllättänyt taustavoimia.

Tamma näytti jo edellisellä kerralla huippuhevosten Kultaloimessa, että on kehittynyt selvästi viime kaudesta, joka oli siltä myös hyvä.

Tammaderbyn karsinnassa säväyttäneen Speedy Norwegianin vire on noussut kohinalla.

Se venyi Suomen alkukauden ykkösravurin Hierro Bokon voittamassa Porin kilpailussa konkarien joukossa seitsemänneksi.

– Tamma oli tosi hyvä Tammaderbyn karsintalähdössä, jossa osasimme vähän odottaakin siltä sellaista esitystä. Kennethin mielestä se ei ollut lainkaan tyhjä maalissa, Päivi Pihlgren kertoo.

Pihlgren on Norjasta aikoinaan perässään Suomeen tulleen Danielsenin puoliso ja tallin tähtihevosten hoitaja.

Speedy Norwegian on ollut varsasta asti lahjakas, nopea ja vahva, mutta on hoitajansa mielestä kehittynyt viime aikoina erityisesti henkisesti.

– Vaikka tamman lempinimi on Karkki, minusta se on enemmän Kepponen, Pihlgeren sanoo hymyssä suin.

– Se on sellainen hassuttelija, mutta ilkeä se ei ole, hoitaja kuvailee aikuistumaan alkanutta hevosta.

Kuinka Speedy Norwegian on saanut lempinimensä?

– Se on syntynyt tallissamme, ja lapsemme saivat antaa sille kutsumanimen varsana. He päättivät, että se on Karkki. Vanhin lapsistamme oli silloin 5-vuotias.

Karkin omistaja ja kasvattaja on piikkiöläinen Hannu Laine. Dusktodawn Boogien omistaa Danielsenin perhe.

Karkki voisi olla Kepponenkin.

Neljästi tänä vuonna kilpaillut Speedy Norwegian on juossut viime starttinsa keväällä avojaloin. Hoitajan mielestä kenkien viskaaminen nurkkaan ei kuitenkaan selitä hevosen tason nostoa talven parista kilpailusta.

– Kenkien riisumisella ei ole tammalle isoa merkitystä, koska se on niin selväravinen, Pihlgren sanoo.

Valmentaja valitsi karsintalähtöjen jälkeen Tammaderbyn finaaliin ykkösradan.

– Kenneth perusteli valintaansa sillä, ettei hän usko pääsevänsä keulaan Cream Candyä ja Magic Madonnaa vastaan. Hän olettaa saavansa sopivan juoksun jossain niiden takana, Pihlgren kertoo.

Pussiin juuttumisen riskiä tamman taustavoimat eivät näe merkittävänä.

– Speedy Norwegian avaa niin lujaa, ettei sen pitäisi jäädä sisälle pussiinkaan. Rehelliselle hevoselle ei ole kuitenkaan niin merkitystä juoksupaikalla, vaan sillä voi ajaa kärkihevosen rinnaltakin.

Ja tämän se totisesti näytti karsintalähdössä.

– Meillä on hyvät odotukset lauantain lähdöstä, emmekä tule siihen ainakaan etukäteen lyötyinä.

Vartin yli viisi lauantaina selviää, onko lietolaisperheellä karkkipäivä.

Kenneth Danielsenin ja Päivi Pihlgrenin omistamalla Dusktodawn Boogiella on hurjat tavoitteet 5-vuotiskaudella.

Mitä kuuluu sitten Danielsenin ja Pihlgrenin tallin kirkkaimmalle tähdelle?

Viime vuonna Pariisin ravipyhätön Vincennesin valloittaneen ja ikäistensä pääkisan Derbyn voittoon Vermossa taistelleen Dusktodawn Boogien viime juoksusta on kulunut jo yli seitsemän kuukautta.

– Kenneth ei ole halunnut juoksuttaa Dusktodawn Boogieta hokkikengillä. Takatalven tuleminen vielä viivästytti asioita sen kanssa.

– Tammaderby on yksi Speedy Norwegianin pääkisoista tänä vuonna, mutta Dusktodawn Boogiella on paljon isommat tavoitteet. Se on jo kutsuttu kesäkuun alkupuolella ravattavaan Oslo GP:hen, ja siihen Kenneth sen kanssa myös tähtää.

Norjan lähtö kerää viivalle Euroopan absoluuttisia huippuja samalla tavalla kuin esimerkiksi sunnuntain Finlandia-ajo.

Vuonomaasta lähtöisin oleva Danielsen haluaa palata esittelemään tähteään maatovereilleen.

– Dusktodawn Boogie tarvitsee jonkun lähdön alle ennen Oslo GP:tä, mutta vielä ei ole lyöty lukkoon, missä se aloittaa kautensa. Tamma vaikuttaa - jos mahdollista - vieläkin vahvemmalta kuin viime vuonna, hoitaja vakuuttaa.

Pihlgren kertoo, että Danielsenin toinen kunnianhimoinen päätavoite tänä vuonna on viedä Dusktodawn Boogie kilpailemaan Pariisin talvimeetingiin, joka alkaa marraskuussa.

Mikäli Dusktodawn Boogie lyö vastustajansa Oslossa ja Pariisissa, lietolaisperhe saa suorastaan makeaa mahan täydeltä.