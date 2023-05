Valmentaja kaivaa pakista varustekikan – siivittääkö se jättiyllätykseen?

Tero Pohjolainen ei ylläty, vaikka jymy-yllättäjä Quite Vanity jättäisi kuumiin pelihevosiin lukeutuvan tallikaverin varjoonsa Vermon suurkilpailussa.

Tero Pohjolaisen valmentama Quite Vanity kärkkyy jättiyllätystä Uudenmaan Upeimmassa.

Ravivalmentaja Tero Pohjolainen oli pettynyt mies kaksi viikkoa sitten Vermon tallialueella.

Hyvä asia oli, että hänen valmentamansa Quite Vanity selvisi 4-vuotiaiden Uudenmaan Upeimman karsintalähdöstä 15 000 euron arvoiseen loppukilpailuun.

Treenarin silmäkulmat kurttuun veti kuitenkin tauolta tulleen hevosen suoritus.

Kolmossija selvän välimatkan voittokamppailusta ei ollut se, mitä hän lähti kurkkuoperaatiossa olleella suojatillaan hakemaan.

Pohjolainen odotti hyvin onnistuneen juoksun jälkeen Quite Vanityltä enemmän loppukirikamppailussa.

– Hevonen ei ollut karsintajuoksussa niin hyvä kuin oletin. Toivoin siltä hyvien treenien perusteella parempaa esitystä, Pohjolainen sanoo.

Koska valmentaja tietää, että Quite Vanitylla on rahkeita nähtyä parempaan, hän lyö valtit pöytään keskiviikkoillan finaalissa.

Oriin korviin laitetaan vedettävät pallot, joiden nykäiseminen sytyttää monesti ravihevosen terävämpään menoon ratkaisumetreillä.

– Uskon, että Quite Vanity parantaa finaaliin viimekertaisen startin ja varustemuutoksen ansiosta. Sen korvat voidaan tällä kertaa avata kilpailussa.

– Kun kokeilin korvien aukaisua treenissä, sillä oli selkeä vaikutus oriille. Sille tuli heti pykäliä lisää, Pohjolainen kertoo.

Pohjolainen sanoo myös uskovansa, että Quite Vanity ampaisee juoksuradan lähtöpaikaltaan hyvin liukkaasti matkaan.

– Sillä voi kokeilla keulajuoksuakin, ellei se paina liikaa päälle.

Sands Gangsterilla on tallikaveriaan kovemmat meriitit.

Quite Vanity kuuluu Uudenmaan Upeimmassa vähän pelattujen kilpailijoiden laumaan. Pohjolaisen tallin toinen edustaja, takamatkalta starttaava Sands Gangster, on sitä vastoin kuumimpia pelihevosia.

Se selvisi finaaliin suoraan ilman karsintalähtöä, koska niihin ei ilmoittautunut tarpeeksi osallistujia. Paalukarsinasta starttaaville vähärahaisemmille hevosille oli kaksi karsintaa.

Pohjolainen pitää tallikaveruksista Sands Gangsteria kovempana hevosena. Hän ei kuitenkaan uskalla luvata, että se yltää keskiviikkona korkeammalle.

– En osaa varmuudella sanoa, kumpi hevosistamme sijoittuu paremmin. Sands Gangster on näyttänyt kovempia otteita ja on ollut varmempi suorittaja kuin Quite Vanity. Jos ne laitetaan juoksemaan rinnakkain, se varmasti voittaa.

– Takamatkalta voi tulla kuitenkin kaikenlaisia kiemuroita, minkä takia en ylläty, vaikka Quite Vanity olisi kaksikosta ylempänä, valmentaja sanoo.

Sands Gangsterin kausi alkoi parhaalla mahdollisella tavalla 1,5 kuukautta sitten Vermossa. Se kiri takamatkalta helppoon voittoon.

– En yllättynyt Sands Gangsterin voitosta ja hyvästä suorituksesta suoraan tauolta. Se oli kasvanut ja voimistunut talven aikana ja treenannut hyvin.

– Starttiväli on nyt suunniteltua pidempi, koska hevoselle ei tullut karsintalähtöä, mutta ihan hyvältä se on tuntunut. Välillä se vähän köhähteli, mutta se meni ohi.

Pohjolainen ei hämmästy, vaikka Sands Gangster kiertäisi kaikki vastustajansa.

– Takamatkalta ei ole helppo ehtiä voittoon, koska paalullakin on hyviä hevosia. Jos oriin juoksu menee normaalisti, uskon sen kuitenkin nousevan aika pitkälle.