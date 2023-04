Voimapesä jyräsi taas maratonilla – ”Voi kehittyä vielä ykköstasolle asti”

Väkivahvat Virin Urho ja Rosima eivät jättäneet mitään sattuman varaan Forssan päälähdöissä.

Virin Urho uusi lauantaina viimevuotisen Pilvenmäki Maratonin voittonsa. Kuva on vuodelta 2022.

Useiden vuosikymmenten perinteet omaava kylmäveristen Pilvenmäki Maraton ja nousevien lämminveristen Pilvenmäki Special vetivät suurimman huomion Forssan Kavioliiga-raveissa lauantaina.

Neljän kierroksen voimainkoitoksessa pääosissa olivat viime vuosien menestyjät. Väkevin oli viime vuoden voittaja Virin Urho, ja sitä parhaiten kiritti toissa vuoden sankari Nyland.

Markus Porokka löi ison vaihteen silmään Virin Urhon kärryillä kierros ennen maalia ja painui ajokillaan kärkeen ohi siihen asti johtaneen Hurman Vieskerin.

Nyland lähti vauhdikkaaseen takaa-ajoon viimeisellä takasuoralla, muttei päässyt kuin Porokan suojatin tuntumaan. Väsymätön Virin Urho kasvatti vielä loppumetreillä uudelleen turvallisen eron Nylandiin. Moe Tjalve kiri kolmanneksi.

– Virin Urho oli tosi hyvä viime vuoden maratonilla, ja uskoin sen kehittyneen vielä siitä. Sen takia olin hyvin luottavainen, että se on hyvä nytkin, Porukka sanoi.

– Kun takamatkalaiset alkoivat lähestyä, aloin heti lyödä vauhtia lisää. Oriilta olisi löytynyt loppumatkalla vielä lisää, jos joku olisi ollut rinnalla. Hevonen teki tosi rehellisesti töitä.

Porokka painotti, että Virin Urho on perinyt hurjan fysiikan isältään ja emältään.

– Sen kovat voimat ovat suvun ansiota. Viime kesänä Virin Urho piti treenitauon, mutta nyt sillä ajetaan vain kilpaa. Vaikka siltä uupuu vähän vauhtia nopeilla kesäkeleillä, uskon sen jotenkin pärjäävän niilläkin.

– Virin Urholla on vielä monta vuotta jäljellä. Koska se on ollut koko ajan tervekin, on mahdollista, että se voi kehittyä vielä ykköstasolle asti, Porokka otaksui 8-vuotiaasta suojatistaan.

Maratonin voittaja kuittasi 7 000 euroa.

Pilvenmäki Specialissa oli nokalla vielä kolme tonnia suuremmat setelit. Ne rohmusi Rosima, joka ei jättänyt myöskään lähdön parhaasta hevosesta pienintäkään epäselvyyttä.

Santtu Raitala kierrätti tamman rohkeasti johtaneen All Or Nothingin kupeelle. Vaativa reissu ei painanut tippaakaan hurjassa kehityskaaressa olevan Rosiman kintereissä, vaan se jyräsi lopussa hallittuun voittoon.

Smokin Boy kiri takajoukosta mainiosti lähimmäksi Rosimaa, ja All Or Nothing jaksoi kolmanneksi.

– Alkumatka kesti meillä odotettuakin pidempään kolmannella radalla, mutta sekään ei varsinaisesti huolettanut. Rosima meni tosi lunkisti eteenpäin, ja koska se oli tehnyt niin vankkoja ja motivoituneita juoksuja, luotin siihen vaativien vaiheiden jälkeenkin, Raitala sanoi.

Saksassa kilpaillut Rosima siirtyi syksyllä suomalaisomistukseen ja Markku Niemisen valmennukseen Urjalaan. Viisivuotias hevonen on voittanut sen jälkeen kaikki seitsemän kilpailuaan parastaan antamatta.

– Tammalla on ollut viime starteissa vetopallot, mutta niitä ei ole tarvinnut nykäistä. Sille on jäänyt vielä tehoja käyttämättä. Rosimalla on vasta vähän startteja, ja uskon, että se tulee olemaan tosi kova tamma, Raitala suitsutti.

Kylmäveristen huipputammojen lähdössä miteltiin myös voimia, kun matkana oli 3140 metriä.

Alkukaudella kovimmat näytöt antaneet ravikuningatar Suven Sametti ja Lumi-Oosa eivät olleet mukana, ja parrasvalojen loisteeseen nousi tällä kertaa Sirpsakka, joka oli jo edellisellä kerralla Suven Sametin jälkeen mainio kakkonen.

Hannu Torvinen antoi alkumatkalla Sirpsakalla johtopaikan Vennelmon Varmalle. Valjakko sai kreivin aikaan kiritilan 100 metriä ennen maalia ja ehti kuin ehtikin hurjalla spurtillaan ohi kärkihevosen.

– Vennelmon Varmakin tuli lujaa maaliin, ja molemmilla tammoilla oli hyvä vauhti päällä. Vaikka Sirpsakka on nopea, se jaksaa myös mennä, joten sillä on tosi hyvät ominaisuudet, Torvinen kehui Satu Juntusen omistamaa ja valmentamaa liinaharjatammaa.

KK23-lähdössä oli jaossa myös arvokkaista rankingpisteitä kesän kuningatarkilpailua varten.

– Oli hienoa, että Sirpsakka sai tällaisen onnistumisen, koska olemme tähtäämässä Kouvolaan. Sillä tuntuu olevan oikea suunta, Torvinen sanoi.

Kuninkuusravit juostaan Kouvolassa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Kolmevuotiaiden Tammasarjassa jysähti hurja totopommi.

Riku Salminen haki Bring It On Homella määrätietoisesti keulapaikan alkumatkalla, eikä valjakko antanut tämän jälkeen muille minkäänlaisia mahdollisuuksia.

Hyvän peesijuoksun saanut Make Me Credit täydensi yllätyksen peesailemalla kakkoseksi ennen lähtölaukkansa komeasti paikannutta Icellaa.

Salminen ei ollut voittonsa jälkeen lainkaan yhtä yllättynyt kuin pelurit. Bring It On Homea oli rastittu Toto75-pelissä vain yksi prosentti.

– Ihmettelin, miksei tammaa ollut pelattu olenkaan. Sama juttu oli jo ensimmäisessä startissamme, jonka se myös voitti. Se on hyvän näköinen ja hyväsukuinen hevonen, Salminen sanoi.

– Pidimme tammalla alkuvuoden parin kilpailun jälkeen treenitauon, kun oli hyvät lumikelit. Se on ollut lahjakkaan oloinen, ja olin ajanut sillä muutaman hiitin. Ajoin tänään aggressiivisesti, koska oli tietoa, että Bring It On Home jaksaa jonkin verran mennä.

Ilman voittoja alkukauden kilpaillut Yolo Savoy sai vihdoin onnistumisen.

Tommi Kylliäinen tarjosi ajokilleen oivan reissun, jonka jälkeen kovakirinen ruuna kirmasi maalisuoralla selvään voittoon ohi vetotöistä vastanneen Mr Big Moneyn. Jarno Kauhasen valmennettavan edellinen voitto oli tullut yli vuosi sitten maaliskuussa.

– Kun käänsin Yolo Savoyn kolmannelle radalle kiriin, se meni vinoksi ja hukkasi vauhtiaan. Se lähti kuitenkin sen jälkeen vetämään hyvin, kun vedin siltä korvapallot. Nämä ovat kovia lähtöjä, ja ruuna vaatii mieluiten tällaisen sisäratajuoksun, jotta pystyy voittamaan, Kylliäinen kertoi.

T75-voittoihin ravasivat myös Antti Teivaisen ajama Kilchoman ja Smokin Ride, joka toi Jukka Torviselle uran 1000. voiton.

Lue lisää: Jukka Torvinen isoveljensä bootsinjäljillä – ohjasti jo tonnikerhoon

Juhani Tapanin tallin Kilchoman alkoi saada puolimatkassa keulassa rajua prässiä kovimmalta vastustajaltaan Mickey Matchilta, muttei ollut tästä moksiskaan, vaan karkasi herhiläisen väsyttyä reilun välimatkan päähän muilta.

Teuvo Nikulaisen valmentaman Smokin Riden kirivoitto porukan perältä oli Bring It On Homen tavoin jättiyllätys. Treenari kyllä osasi odottaa menestystä.

– Ruuna on ollut näillä pitkillä matkoilla hyvä ja se oli hyvä viime startissaankin Oulussa. Voitto ei yllättänyt yhtään, Nikulainen vakuutti.

Oikea Toto75-rivi, Forssa 29.4.

Toto75-1: 2 Bring It On Home

Toto75-2: 1 Yolo Savoy

Toto75-3: 4 Kilchoman

Toto75-4: 2 Sirpsakka

Toto75-5: 8 Smokin Ride

Toto75-6: 7 Virin Urho

Toto75-7: 4 Rosima

Seitsemän oikein tuloksia ei löytynyt. Kuusi oikein 268,68 ja viisi oikein 6,76 euroa.