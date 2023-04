Lauantain tipsihevosen pullat ovat pelottavan oivasti uunissa – ”Pitäisi olla oikein hyvä”

Kun talvi jäi taakse, Morris on taas nousussa.

Juha Utala on Morriksen luotto-ohjastaja.

Kari Savolaisen tallin Morris tunnetaan etenkin vahvuudestaan ja vauhtikestävyydestään. Iso osa voitokkaan lämminverisen voitoista on tullut keskipitkiltä tai pitkiltä matkoilta. Kolme vuotta sitten ori ravasi jopa 4-vuotiaiden SE-tuloksen 2640 metrin tasoitusajossa.

Valmentajalla on kuitenkin eri näkemys, mitkä ovat hänen suojattinsa parhaita ominaisuuksia kilparavurina.

– Ne eivät ole fyysisiä. Morris on tosi varma suorittaja ja aivan älyttömän rehti hevonen. Se on voittanut aika monta sellaista lähtöä, missä on näyttänyt hävinneeltä takasuoralla.

Ettei menisi pelkäksi kehumiseksi, yksi selvä heikkouskin löytyy.

– Lähtönopeuden puute. Morris ei ole porukan hitain hevonen, mutta tahtoo olla niin tohkeissaan, että jos kiihdytykseen satsaisi täysillä, ori varmaankin laukkaisi. Koska se jää varsinkin isoilla numeroilla usein hännille alussa, 2100 metriä tahtoo olla vähän lyhyt matka.

Myös vuodenajoilla on väliä. Morris ei ole ollut parhaimmillaan talvisin. Päättyneen talvisesongin kuudesta kilpailusta ei tullut yhtään ykköstilaa.

– Hevonen oli koko talven terve ja ravasi hyvin, mutta jotenkin siitä vain puuttui lentoa. Yksi syy on varmaankin se, kun pihatossa asuva hevonen repii aina väkisin loimet päältänsä.

– Kun oria ei voi loimittaa, ehkä siksi se ei tule talvisin ihan niin letkeännotkeaksi kuin lämpimillä keleillä. Lihaksisto tykkäisi enemmän lämpimästä, Savolainen tuumii.

Valmennusolosuhteetkin vaikuttivat siihen, että huipputerä pysyi piilossa.

– Tänä talvena ei päästy paljoa kyläteille päästelemään, ja kun lunta ei tullut kunnolla, en edes yrittänyt pitää meidän omaa treenisuoraa ajokuntoisena.

Nyt tilanne on taas hyvä. Kun kevät viimein tuli, Morris on päässyt treenaamaan Nurmijärvellä sijaitsevan kotitallin nousevalle suoralle, jonka alusta on löysää hiekkaa.

750 metrin suorasta ensimmäiset 500 metriä on loivaa nousua, sitten tulee jyrkempi pätkä, ja loppu on taas loivaa. Neljä vetoa ja 1.40:n keskivauhti riittävät täysipainoiseksi harjoituskerraksi.

– Siitä se tykkää. Heti muutaman ajokerran jälkeen huomasi, että hevosessa alkaa olla kevään henkeä. Ilmeisesti on vain niin, että olemme Morriksen kanssa kevään lapsia molemmat. Talvisin on nokka maassa ja odotellaan vain, että hanget sulaisivat.

Morris ravasi SE-ajan 4-vuotiaana.

Hevosen suoritus Seinäjoella viime lauantaina vahvistaa valmentajan ajatukset nousukunnosta. Morris oli vahva kakkonen kolmen kilometrin kisassa ja hävisi vain kivikovalle Global Bewarelle. Takamatkalta startannut vastustaja pääsi iskemään kiriin lähituntumasta 600 metriä ennen maalia.

– Jos Morris pysyy tuollaisena, vielä tulee sellainenkin lähtö, että se voittaa taas. Toivottavasti viime lauantain kisa oli alkusoittoa jollekin.

Savolainen uskoo, että jos kaikki menee nappiin ja terveystilanne pysyy hyvänä, tästä voi tulla 7-vuotiaan hevosen uran paras kausi. Koska 5-vuotiskaudesta tuli välivuosi tapaturmaisen loukkaantumisen takia ja tärkeä kehitysvaihe vaihtui karsinassa seisomiseen, kilometrit eivät ole vielä likimainkaan täynnä niin sanotusti.

– Hevonen on kehittynyt viime kaudesta. Se on nyt todella leppoisa ja hyväntuulinen, menee mitä pyytää eikä lähde riehumaan tai puskemaan suoralla ajaessa. Itsevarmuutta on tullut lisää. Ori jaksaakin pikkuisen paremmin kuin aiemmin.

Morris esittelee vireensä seuraavaksi Forssan kavioliigaravien pronssidivisioonassa. Savolainen uskoo, että otteet vain terävöityvät, kun hevosella on tuore startti alla. Seinäjoelle viime viikolla se palasi pienten kaviovaivojen aiheuttamalta vajaan kahden kuukauden kilpailutauolta.

– Lauantaina meillä on sopiva matka, sopiva starttiväli, hyvä lähtöpaikka ja paras mahdollinen kuski. Kaikki on tehty mitä osataan ja hyvillä mielin lähdetään Pilvenmäelle. Hevosen pitäisi olla oikein hyvä, Kari Savolainen uskoo.

Alkaa kuulostaa siltä, että Morriksessa on ainesta vedonlyöjien tärppihevoseksi lauantaina.

– Tässä lajissa käy usein niin, että kun luulee asioiden olevan hyvin, tuleekin pataan. Toivottavasti niin ei käy tällä kertaa.