Muistatko tämän hurjia päänahkoja napanneen suurkilpailuvoittajan? ”Venkula oman tiensä kulkija”

Indigo Sisu aloittaa Isto Kuisman valmennuksesta keskiviikkona.

Mikä hevonen voitti 3-vuotiaiden lämminveristen Seppele-ajon Vermon Finlandia-raveissa kaksi vuotta sitten?

Vastaus ei ole sittemmin Derby-voittajaksi kehittynyt Dusktodawn Boogie, joka jäi kolmanneksi. Eikä Kriteriumin kakkonen ja Derbyn kolmonen Shackhills Twister, jonka sijoitus Seppele-ajossa oli yhdeksäs.

Voittoon kiri Indigo Sisu. Ruunaa valmensi tuolloin Petri Salmela ja sitä ohjasti Hannu Torvinen.

Hevonen kilpaili 3-vuotiskaudellaan Seppele-ajon jälkeen vielä viidesti, mutta menestys jäi laihaksi.

Lokakuussa 2021 alkoi kilpailutauko, joka on venynyt reilun puolentoista vuoden mittaiseksi.

Tällä hetkellä Indigo Sisu asuu Isto Kuisman tallissa Kouvolassa. Hevonen muutti Kuisman hoiviin jo toissa syksynä, takajalkojen operoimisesta toipumaan ja kuntoutumaan.

– Antero Tupamäki leikkasi hevosen toissa syksynä. Sitä seurannut talvi meni vielä kuntouttaessa, mutta viime talvi ja tämä kevät on päästy treenaamaan hevosta hyvin, Kuisma kertoo.

Hevonen on valmentajalle hyvin tuttu jo varsavuosilta. Hän huusi sen ystävälleen ja pitkäaikaiselle hevosenomistajalleen Kari Ukkolalle Wenngarnin huutokaupasta Ruotsista kesällä 2019.

Gogobet Sisun ja Conny Sisun pikkuveljen vasarahinta oli 160 000 kruunua eli tämän päivän kurssilla noin 14 000 euroa.

– Kari kysyi minua silloin mukaan huutokauppaan varsoja etsimään. Oltiin katsottu Indigo Sisu yhdessä jo ennakkoon, mutta epäiltiin, ettei se mahdu budjettiin. Hinta jäi kuitenkin sopivaksi ja Kari oli tosi tyytyväinen että sai hevosen, Kuisma muistelee.

Valmentaja ajoi hevosella harjoituksia jo Salmelan tallilla käydessään ruunan ollessa 2- ja 3-vuotias. Koko ajan on ollut suunnitelmissa, että kun ikäluokkalähdöt Ruotsissa jäävät taakse, Indigo Sisu muuttaa Kuisman talliin. Loukkaantumisen vuoksi paikanvaihdos tapahtui suunniteltua aikaisemmin.

Indigo Sisu (9) löi kovia nimiä Seppele-ajossa 2021. Kakkoseksi kurotti Mas For You (4).

Indigo Sisu päättää pitkän kilpailutaukonsa Vermossa keskiviikkona. Huippuhevosen otteita seurataan suurella mielenkiinnolla, mutta valmentaja ei aseta sille menestyspaineita. Tärkeintä on polkaista kausi käyntiin, nähdä tasapainoinen suoritus ja että ravi stemmaa kaarteissa.

– Vaadittava treeni on takana ja kunto on siellä, mutta kilpailuvire on arvoitus. Indigo Sisu on venkula oman tiensä kulkija, josta on aivan älyttömän vaikea sanoa harjoitusten perusteella juuri mitään. On vain luotettava, että hevonen alkaa tehdä asioita oikein, kun numerolappu laitetaan kylkeen.

Valmentaja kertoo, että Indigo Sisu on hieman tukevassa kunnossa pitkän kilpailutauon jäljiltä tällä hetkellä. Karvapeitteestäkin irtoilee talvikarvaa vielä.

Kuisman mukaan seuraava harjoitus kauden avauksen jälkeen on jopa tärkeämpi kuin keskiviikon kisa. Vasta se kertoo, miten kilpailurasitus todella vaikutti hevoseen pitkästä aikaa.

Treenaria ei hirvitä aloittaa 1620 metrin ryhmäajosta, jossa luultavasti mennään kovaa alusta loppuun.

– Keskieurooppalaiseen tapaan kova maili tähän paikkaan tekee hevoselle hyvää ja vie sitä parhaiten eteenpäin. Saadaan kroppa niin sanotusti sytytettyä kunnolla käyntiin.

Jos kaikki menee nappiin, Indigo Sisun huippukunto alkaa olla päällä noin kuukauden päästä. Kesäkuun alussa ravataan Killerin Eliitti, johon 5-vuotias hevonen voisi saada kutsun. Kisa on tänä vuonna rajattu nuorille hevosille.

– Ei mennä asioiden edelle. Meille tärkeämpää tässä vaiheessa on, että ruuna olisi startin jälkeen edelleen terve ja pystyttäisiin jatkamaan säännöllistä kilpailemista.

Pienen tivaamisen jälkeen Kuisma kuitenkin sanoo, että kyseessä ei ole pikkulähtöjen ravuri. Haaveita ja suunnitelmia on, mutta ne tarkentuvat, kun nähdään hevosen kilpailuvire parissa ensimmäisessä kisassa pitkän tauon jälkeen.

– Kun kyseessä on kova hevonen perusluokaltaan, ajatus tietysti on, että sillä ajettaisiin ihan oikeita lähtöjä. Jos sellaisiin vaadittava taso ei löydy, sitten ei välttämättä kilpailla ollenkaan. Iltaravit ja tavalliset lähdöt kiinnostavat Indigo Sisun kanssa vähemmän.