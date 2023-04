Kultaleijonan hevoselle kävi uskomaton ihme

Eläinlääkäri oli jo tulossa lopettamaan Imperatorin. Sitten tuli yllättävä este, ja nyt tähtihevonen palaa kuin ihmeen kaupalla kisoihin.

MM-kultaleijona Tero Lehterän omistama Imperator on kokenut ihmeparantumisen vuodentakaisen vakavan loukkaantumisensa jälkeen.

Nykyään Emma Väreen valmennuksessa oleva ori palaa kilparadoille ensi viikon keskiviikkona Vermossa.

Imperator loukkaantui viime toukokuussa pian sen jälleen, kun oli voittanut ylivoimaisesti 4-vuotiaiden huippukilpailun Kuopio Stakesin.

Lehterä kertoi viime kuussa IS Raveille olleensa täysin varma, ettei hänen tähtihevosensa pystyisi enää kilpailemaan.

– Hevosen jalasta murtui kavioluu niin pahasti, että olin eläinlääkäriä kuunneltuani 99,99-prosenttisesti varma, ettei siitä olisi enää eläjäksi saati kilpahevoseksi, Lehterä sanoi.

Lehterä siirsi Imperatorin loppuvuonna Väreen perheen luo Vihtiin odottamaan lopetusta, kun kaikki toivo oli jo lopussa kuntoutusyritysten jälkeen.

– Halusin, että se kuolee samassa paikassa, missä syntyikin, Lehterä perusteli.

Imperator ravasi viime keväänä 36 000 euron arvoisen voiton Kuopio Stakesissa.

Kun Lehterä odotti joulukuussa Väreen tallilla tilaamaansa eläinlääkäriä, kohtalo käänsi asioiden kulun täysin.

Eläinlääkäriä ei näkynyt eikä kuulunut. Hän oli joutunut kiireellisempiin töihin.

– Imperator piti lopettaa joulukuun 4. päivänä, mutta eläinlääkäri ei päässyt silloin kuitenkaan paikalle. Kun katsoin samana päivänä, kuinka jalallaan konkannut hevonen oli iloinen ja nautti elostaan, päätin antaa sen vielä elää, Lehterä kertoi.

Imperatorin kuntoutuminen Väreen tallissa on edistynyt pitkin harppauksin.

– Oriin parantuminen on lääketieteellinen ihme, jota ei voi järjellä selittää. Tällainen käsitys minulle on tullut, kun olen kuunnellut eläinlääkäreitä hevosen tilasta, Väre sanoo.

– Ratkaisevinta tässä kaikessa on ollut, että Imperatorin lihaksia voitiin ruveta hoitamaan kunnolla. Sen lihaksistossa oli paljon sanomista ja se vaati kovasti työtä.

Väre kertoo, että Imperator oli Vihdissä aluksi hänen vanhempiensa hoidossa, minkä jälkeen siirtyi hänen valmennukseensa.

– Imperator oli pitkään liikuttamatta kevään jälkeen, mutta koska se oli ollut siihen asti koko ikänsä kunnon treenissä, kovakuntoisena loukkaantuneelle hevoselle ei tarvinnut rakentaa kokonaan pohjakuntoa. Hyvin valmennettu aikuinen hevonen tuli nopeasti kuntoon.

Emma Väre odottaa Imperatorin avauskilpailua jännityksellä.

Omistaja ja valmennustiimi odottavat Imperatorin paluustarttia suurella jännityksellä.

– On jo lottovoitto, kun oriin on voinut ilmoittaa kilpailuun. Se on ainakin suht koht kilpailukunnossa, mutta tämä ensimmäinen juoksu kertoo meille siitä enemmän kuin treenit, Väre sanoo.

– Imperator on valtavan hieno ja kiva hevonen, joka toivottavasti pääsee nyt jatkamaan normaalisti uraansa. On hienoa, että Tero antoi sille uuden mahdollisuuden, ja moni muukin ihminen on tehnyt paljon arvokasta työtä sen eteen.