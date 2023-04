Valmentaja Hannu Korpi ei ollut lainkaan pettynyt isäntien ykköstoivon esitykseen Seinäjoki Racessa.

Suomen tämän kauden kärkiravurin Hierro Bokon sijoitus ei vastannut odotuksia lauantaina ravatussa Seinäjoki Racessa. Ruuna joutui tyytymään kymmenen hevosen taistossa seitsemänteen sijaan.

Ohjastaja Mika Forss kommentoi juoksun jälkeen TotoTV:ssä, ettei Hierro Boko ollut lainkaan yhtä hyvä kuin hänen tänä vuonna ajamissaan Ruotsin kilpailuissa.

– Hierro Boko ei ollut ollenkaan sama hevonen. Se tuli hyvin maaliin, muttei ollut startissa yhtään hereillä. Siltä puuttui jotakin. Jo ekoilla askelilla tunsi, että ne olivat tahmeita. Hevosen kunto kyllä pitää, Forss sanoi.

Kuski epäili haastattelussa, että tahmeus saattoi johtua siitä, kun ruuna juoksi kengillä.

Valmentaja Hannu Korpi oli pettynyt Hierro Bokon sijoitukseen, muttei sen esitykseen.

– Ruunalla on tapana juosta laiskasti toisten takana. Kun Jarmo Saarela on ajanut sillä selässä täällä Suomessa, hän on pitänyt sitä matkalla hereillä vähän piiskalla naputtamalla. Parempaa menestystä lähdimme hakemaan, mutta Hierro oli mielestäni ihan normaali, Korpi sanoo.

Hierro Boko tähtää seuraavaksi Finlandia-ajoon.

– Hevosemme sisäpuolella oli nopeita avaajia, ja se joutui pakittamaan ihan hännille. Hierro kiri hyvin, mutta kun kärki lopetti 09,0-kyytiä, sen oli mahdotonta ehtiä kärkitaistoon.

Korpi kertoo, että hänen suojatillaan on ollut kaikki hyvin Seinäjoki Racen jälkeen.

– Hierojan mukaan hevosen paikat olivat jopa vetreämmät kuin aikaisemmin. Se ei olekaan mikään ihme, koska ruuna ei joutunut juoksemaan edes kunnolla lauantaina.

Hierro Boko kilpailee seuraavaksi kahden viikon päästä Finlandia-ajossa.

– Ruunalta otetaan Vermossa kaikki kengät pois. Sitä ajaa siellä Saarela, ja se asia oli päätetty jo ennen Seinäjoki Racea, Korpi kertoo.

Korvella on kova hinku päästä Hierro Bokolla myös toukokuun lopussa Tukholmassa ravattavaan Elitloppetiin. Yksikään suomalaishevonen ei ole saanut vielä kutsua Solvallan superkisaan.

– Meihin ei ole oltu yhteydessä Solvallan radalta, mutten tiedä, mikä olisi parempi suomalaishevonen kuin Hierro Boko. Jos ruunaa ei valita Elitloppetiin, sitten ei voi mitään.

– Kymi GP on myös mahdollinen kilpailu Hierrolle, mutta senkään järjestäjien kanssa emme ole olleet sen kummemmin puheissa.

Kouvolan kansainvälinen huippulähtö juostaan kolme viikkoa Elitloppetia myöhemmin.