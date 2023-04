Tuomas Korvenojan tallilla kulkee taas – aikuistuneet 4-vuotiaat vakuuttivat

Laxvikens Amiral oli keskiviikon ravien vakuuttavin T65-voittaja.

Vieläkö saa listata kevään merkkejä? Vermossa nähtiin yksi perinteinen keskiviikkona, Tuomas Korvenojan valmennettavien ilmestyminen ravien voittajakehään. Sipoossa valmentava espoolainen ohjasti kaksi T65-voittoa omilla treenattavilla.

Varsinkin Laxvikens Amiral oli vakuuttava. 4-vuotias ori oli ikäluokkalähtöjen hevosia jo viime kaudella, ja tänä vuonna voi olla vielä parempaa luvassa.

Korvenojan hymy oli herkässä ja askel voittajahaastatteluun kevyt, kun Laxvikens Amiral polki toisessa kilpailussa talvitauon jälkeen 2120 metriä kilometriaikaan 13,8a johtavan rinnalta.

– Hevosella on hirveän hyvä fysiikka ja nyt se on lopettanut viime vuoden pelleilyt. Leikkisä ja kovapäinen poika on aikuistunut selvästi. Enää se ei esimerkiksi laukkaa ilman syytä tai protestoi vastaan, Korvenoja kuvaili.

T65-kupongille kelpuutetussa Uudenmaan Upeimman karsinnassa Ivory Susanne voitti vaivattoman näköisesti. Tamma juoksi kärkipaikalla ja piti pintansa, vaikka sai kovaa painetta Stonecapes Victorilta kirikierroksen alkupuolella.

– Otin lähdön varman päälle, kun kakkosrata voi olla hieman hankala rutinoimattomalle hevoselle. Sen jälkeen pantiin turboa päälle ja päästiin keulaan, minkä jälkeen hallittiin juoksua, Korvenoja sanoi.

Ohjastaja-valmentaja huokui tyytyväisyyttä hevoseen.

– Se tuli vauhdikkaasti viimeiset 1000 metriä ja on muuttunut paljon viime vuodesta. Tamma on aikuistunut ja keskittyy tekemiseen.

Korvenojan valmennettavat vetäytyivät talvitauolle joulukuun alussa ja palasivat radoille maaliskuun lopulla. Tämän kauden 11 kilpailusta on nyt kasassa neljä voittoa.

Ennen T65-kohteita ravatussa UU-karsinnassa Elina Laakkosen valmentama EL Kazaam oli paras. Se seurasi kovaa vetänyttä Kiikku’s Neaa ja kuittasi tylysti edelle lopussa. Ari Moilanen ohjasti ruunaa.

T65-rivin pelatuin hevonen Cream Candy koki tappion. Kiihdytys meni pitkäksi ja vaikka tamma taisteli kärkipaikalta hyvin, rinnalle matkalla kiertänyt Bolt Kronos rutisti väkisin edelle.

Kyseessä oli todellinen kotivoitto, sillä hevosen omistaa iso kimppatalli Team Vermo. Oria valmentaa Nina Pettersson-Perklén.

– Tänään nähtiin loistavaa ”Bolttia”. Hevonen tuntui tosi hyvältä koko päivän ajan ja sillä uskalsin ajaa johtavan rinnalle kun vauhti vähän tasaantui. Loppusuoralla ori tuli rehdisti ohi tosi hyvästä vastustajasta, ohjastaja Santtu Raitala sanoi.

Pettersson-Perklénin tallia juhlittiin myös T65-kaksoisvoittajana. Tuulennopea Targer Kronos nappasi raviratsastuslähdön kiihdytyksessä keulat ja veti pikamatkaa maaliin saakka. Anette Antti Roiko työskenteli satulassa.

Santtu Raitala ajoi toisen T65-ykkösensä Roselandilla, joka johti maaliin saakka lämminveritammojen tasoitusajoa. Lahjakas hevonen alkoi tehdä eroa vastustajiinsa loppukurvissa ja voitti selvästi.

Voittajaa valmentaa Ville Mäkelä.

– Tämä hevonen on omanlaisensa. Aina pahalla tuulella, mutta muuten ihan jees, treenari nauroi.

Suomenhevosten Tammatähdessä Hulluduunari keräsi täydet Kohti kuninkuusraveja -pisteet. Pertti Niverin valmentama pikkuyllättäjä hyödynsi pelisuosikkien laukat ja kiri selvään voittoon Antti Teivaisen ohjastamana.

– Hevonen oli oikein hyvä. Se oli jo lämmityksessä terävän tuntuinen tänään. Lyhyt starttiväli näkyi sopivan hevoselle, Teivainen kertoi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 2 Ivory Susanne

T65-2: 4 Target Kronos

T65-3: 7 Bolt Kronos

T65-4: 11 Laxvikens Amiral

T65-5: 3 Roseland

T65-6: 10 Hulluduunari

Kuusi oikein -tuloksille: 842,71 euroa

Viisi oikein: 23,59 e