Alkometri oli rikki – Henri Bollström ei kärynnytkään Kuopiossa

Henri Bollströmin kilpailukielto on purettu. Alkometri antoi virheellisen tuloksen.

Henri Bollström on sittenkin syytön mies.

Viime viikolla uutisoitiin raviohjastaja Henri Bollströmin kärynneen puhallustestissä Kuopion pääsiäismaanantain raveissa. Hänelle langetettiin kolmen kuukauden ajokielto raveihin.

Nyt, reilu viikko myöhemmin kilpailukielto on kuitenkin purettu. Syynä on se, että Bollströmin ”käräyttänyt” alkometri on osoittautunut epäluotettavaksi.

Mittari näytti Bollströmin veren alkoholipitoisuudeksi ”hieman päälle 0,5 promillea”.

Hippos kertoo tiedotteessaan, että lukemaa epäillyt Bollström oli pyytänyt Kuopion ravirataa tarkistustestaamaan alkometrin ammattilaisella.

Laitteen valmistajan valtuuttama kuopiolainen huoltoliike tutki alkometrin, joka osoittautui epäluotettavaksi.

– Testikaasun pitoisuus mittauksessa oli 0,62 promillea, ja mittarin näyttämä tulos poikkesi testikaasun arvosta näyttäen tulosta 1,01 promillea. Testin tuloksen mukaan ei ole mahdollista, että Bollströmin veren alkoholipitoisuus olisi ollut puhallutushetkellä yli 0,5 promillea, Hippos siteeraa huoltoliikkeen lausuntoa.

– Alkometri on huollettu valmistajan ohjeen mukaisesti, ja se on kalibroitu viimeksi kolme kuukautta sitten. Laitteessa ilmennyt mittausvika on huoltoliikkeen mukaan erittäin harvinainen, eikä se ikävä kyllä ollut ennakoitavissa. Olemme hyvin pahoillamme tapahtuneesta Henri Bollströmin puolesta, Kuopion raviradan toimitusjohtaja Marita Huttunen lausuu.

Bollström itse iloitsi ajokiellon kumoutumisesta.

– Tämä oli epäonnisten sattumien summa. Onneksi asiat päättyivät hyvin, ja pääsen jälleen kilvanajon pariin. Minun osaltani asia on loppuun käsitelty, Bollström sanoi tiedotteessa.