Tähtitamman vire nousee kohinalla – ”Suur-Hollola kauden pääkisa”

Magical Princess juhli Best Ladyssä, ja Morisonin huikea menestyskulku jatkui Suomen Cupissa.

Lahden Kavioliiga-raveissa ajettiin Jokimaan kaksi kevään isopalkintoista nimiajoa, Best Lady ja Suomen Cup.

Huippuluokan lämminveritammojen Best Ladyssä odotettiin vesi kielellä kolmen kivikovan hevosen taistoa. 10 000 euron setelit vei Pekka Korven tallin Magical Princess, joka ohitti tiukassa 10,0-vauhtisessa kirikamppailussa kilpailun kolminkertaisen sankarittaren Willow Priden.

Kolmas kovanaama EL Indeed teki voitavansa, mutta sillä ei yksinkertaisesti ollut hurjassa loppuvauhdissa mahdollisuuksia nousta takajoukosta kolmossijaa korkeammalle.

Best Ladyn yksi kulminaatiopiste nähtiin etukurvissa vajaa kierros ennen maalia. Johtaneen Willow Priden kupeella taivaltanut Piece Of Glory ponkaisi siellä yllättäen laukalle, minkä ansiosta Korpi pääsi nostamaan Magical Princessin sisältä keulavaljakon rinnalle.

Suosikit pistelivät loppumatkan mahanalus jalkoja täynnä. Viimeisellä sadalla metrillä Korven suojatin paremmuus tuli esille. Sen voittotulos oli 12,9a/2140a metriä.

– Yritin lähteä niin kovaa kuin pääsimme, mutta heti näki, ettei keulaan ollut asiaa. Saimme kuitenkin hyvän paikan Willow Priden perästä, missä tamma seurasi hyvin, Korpi kuvaili ensimmäisen lenkin vaiheita.

– Kun Juha Utalan hevonen laukkasi kurvissa, nostin Magical Princessin ulos ja ajattelin katsoa, riittääkö se. Sitkeästi se tuli loppuun asti.

Valmentajan mielestä vielä ei nähty parasta magicalprincessiä. Startti oli 6-vuotiaalle ikäluokkansa Derby-voittajalle kauden kolmas ja ensimmäinen voitto.

– Tamma oli ok, mutta paras terä siltä vielä puuttuu. Sillä ei ole vielä sellaista notkeutta kuin parhaimmillaan. Suur-Hollola -ajo on kauden pääkisa, ja sen lisäksi ajelemme Magical Princessillä enimmäkseen näitä tammalähtöjä, Korpi suunnitteli.

Magical Princess sijoittui viime kesän Suur-Hollolassa tallikaverinsa Run For Royaltyn vanavedessä toiseksi ja vetäytyi sen jälkeen maaliskuun puoliväliin jatkuneelle kilpailutauolle.

Eri sarjojen kylmäveriset kamppailivat Suomen Cupin finaalissa 15 000 euron pääpalkinnosta tasoitusajossa. Ykköstason hevoset joutuivat starttaamaan talven kuninkaan Morisonin johdolla kolmelta, eli 60 metrin takamatkalta.

Morisonin kausiansiot ylittävät jo 60 000 euroa.

Juha Utalanajama Morison vei myös voiton, mutta vasta trillerimäisten vaiheiden jälkeen. Ruunan juoksu onnistui pitkältä pakilta erinomaisesti, ja se kurotti viime senteillä ohi johtaneen Rannan Pomon ulkopuolelta sisukkaan juoksun tehneen Coren.

Nyland, Kuuselan Wiltteri ja alkumatkalla laukannut Cupido rynnistivät lopussa kärkikaksikon kanssa samaan rintamaan.

Siru Juutisen valmentama Morison voitti Suomen Cupin myös kaksi vuotta sitten. Millimetritappion kokenut Core oli paras puolestaan viime vuonna.

– Saimme kohtuullisen hyvän paikan. Nostin Morisonin kierros ennen maalia Suvionnin perään kolmannelle radalle, koska en uskonut sen vahvana hevosena tulevan syliin. Saimmekin seurata siellä viimeiseen kurviin asti, Utala sanoi.

– Corelta löytyi kyllä vielä lopussa yllättävän paljon ruutia. Minulla oli maalissa filis, että olimme ensimmäisenä maalissa, mutta likaa ei voinut alkaa hillua.

– Siru on tehnyt tosi hyvän työn Morisonin kanssa, ja hyvä hevonen ratkaisi voiton meille. Ruuna on jo nykyään aika varma. Sen voimiin ja juoksupäähän on voinut luottaa aina.

Myös treenaria haastateltiin voittajaseremonioissa.

– Voitto tuntuu todella mahtavalta. Aikaisemmat lähdöt olivat olleet aika pieniä, mutta nyt Morisonilla oli pitkältä takamatkalta paljon kierrettävää. Pääsin ajamaan sillä aika huonosti viikolla heikompien kelien takia, mutta se ei näköjään haitannut hevosta, koska se oli pystynyt starttailemaan säännöllisesti, Juutinen sanoi.

Morison on voittanut vuoden kymmenestä startistaan seitsemän ja rohmunnut 63 200 euroa palkintorahoja. Sen voittoaika lauantaina oli 23,8.

Kovien suomenhevostammojen lähtö oli kahden viime vuoden ravikuningattaren Suven Sametin heiniä.

Tapio Perttunen pääsi määräämään suojatillaan matkavauhdin verkkaiseksi, eikä valjakolla ollut lopussa vaikeuksia karistaa kilpasiskojaan kintereiltään. Kehittyvä Sirpsakka punnersi yllätyskakkoseksi ohi Suven Sametin kupeella juosseen M.A. Pisteen.

Suosikki Lumi-Oosa häirittiin kiihdytyksessä hylkäykseen johtaneelle laukalle, mutta se juoksi loppuun ja ehti hänniltä kovalla kirillään vielä kakkossijan tuntumaan.

Suven Sametti hallitsi kylmäveristen tammalähtöä mielin määrin.

– Suven Sametti oli ihan hyvä jo vuoden ensimmäisessä startissaan, mutta juoksunkulku ei suosinut sitä. Se ei ole tietenkään vielä parhaassa tikissä, vaan tämä oli siltä kouluarvosanoin kasin arvoinen suoritus, Perttunen sanoi.

– Lumi-Oosan laukka lähtökiihdytyksessä auttoi meitä tosi paljon tänään. Sain ajaa keulassa rauhassa, ja vasta viimeiset 200 metriä paineltiin reippaammin. Tammalle jäi hyvin voimia varastoon.

Monesti vaativia reissuja saava Credit To Love pääsi hakemaan vaihteeksi aikaisin johtopaikan, mistä oli täysin suvereeni. Jukka Torvisen ajokille keulat luovuttanut Go West Young Man seurasi maalisuoralla turvallisen välimatkan päässä kakkoseksi.

– Tämä oli yksi Credit To Loven uran parhaista esityksistä. Se tuntui todella tasapainoiselta, ja sille jäi tosi paljon varaa tänään, Torvinen kehui Anne Kankaan tallin suojattia.

Kovaluokkainen Fazimo kirkasti viime aikojen himmeämmät totosijansa kullaksi. Ruuna pääsi nopeasti mielipaikalleen keulaan, mistä oli omaa luokkaansa.

Sisäradalla tarkat selkäjuoksut saaneet Com Tuff ja Capo kävivät kakkossijasta oman kovan kamppailunsa, joka päättyi täpärästi ensin mainitun hyväksi.

– Fazimo hölkkäili keulassa korvat pystyssä. Annoin viimeisessä kurvissa hevosen juosta ja se tuli tosi hyvin maaliin. Korvat jäivät siltä vielä aukaisematta, mutta kokeillaan sitä sitten joskus toiste, toisen täysosumansa ajanut Juha Utala kommentoi helppoa voittoaan.

– Ruuna on kiva hevonen, joka on kehittynyt joka vuosi. Toisten takaa se on vielä vähän nihkeä, mutta jospa se olisi ensi vuonna jo sieltäkin terävämpi, Utala toivoi suojatiltaan.

Toto75-voittoihin ravasivat myös alusta loppuun varmoin ottein johtanut Teuvo Nikulaisen tallin Tähen Usvatar, jolle täysosuma oli neljäs putkeen ja Heikki Laakkosen valmentama jymy-yllättäjä He’s A Keeper, joka oli esittänyt alkukeväällä räväkkää nousuvirettä.

Heikki Laakkonen yllätti pelaajat ajamalla He’s A Keeperillä kauden ensimmäisen voiton.

He’s A Keeperin kirivoitto ei yllättänyt Laakkosta. Kenkien poisotto toi ruunalle vielä tehoja lisää.

– Minulla oli hirmu kova usko hevoseen. Odotin sen tulevan ainakin kolmen joukkoon. Lopussa ruuna jäi jo odottelemaan, että tulevatko ne muut, Laakkonen sanoi.

Oikea Toto75-rivi, Lahti 15.4.

Toto75-1: 4 Magical Princess

Toto75-2: 1 Tähen Usvatar

Toto75-3: 2 He’s A Keeper

Toto75-4: 3 Fazimo

Toto75-5: 16 Morison

Toto75-6: 3 Suven Sametti

Toto75-7: 6 Credit To Love

Seitsemän oikein -voitto-osuus 681,80 euroa. Kuusi oikein 3,32 euroa.