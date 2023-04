Seurallisen tammatähden rimaa nostettiin reilusti – ”Se on realistinen tavoite”

Lumi-Oosaa ei säästellä enää.

Valmentaja Harri Kotilaiselta tiedusteltiin viime kaudella kyllästymiseen asti, tähdätäänkö Lumi-Oosalla Forssan kuningatarkilpailuun. Kotilainen vastasi kerta toisensa jälkeen, että ei tähdätä.

Hän myös piti päänsä ja arvioi, ettei hevonen ollut vielä valmis niin kovaan kisaan. Varsinkin, kun tamman tyyli keskikesän suorituksissa ei täysin miellyttänyt kokenutta hevosmiestä.

Tänä vuonna ei tarvitse kysellä enää. 9-vuotiaaksi varttunut Lumi-Oosa näytti tilanteen itse 2,5 viikkoa sitten. Se piti kovia vastustajia pilkkanaan laatulähdössä Kuopiossa ja voitti ylivoimaisesti.

– Kyllä, tämän vuoden kuningatarkisaan on tarkoitus tähdätä. Hevonen on sellaisella mallilla, että se on realistinen tavoite, Kotilainen vahvistaa Markku Lumiahon omistamasta ja kasvattamasta tammasta.

Tämän vuoden Kuninkuusraveja isännöi Kouvolan ravirata elokuun ensimmäisellä viikolla.

Viime vuoden kuningatarkisan passaaminen saattoi olla lopulta onnenpotku Lumi-Oosalle. Elokuun alun kilpailu Ylivieskassa näytti, että tamma oli juuri seppelejahdin aikoihin kaukana parhaastaan. Se kävi ylikierroksilla ja juoksuhalut olivat kateissa.

Kolmesta kovasta osalähdöstä epävireisellä hevosella ei olisi seurannut mitään hyvää.

– Vikaa etsittiin kovasti, mutta vaikka eläinlääkärikin tutki tammaa ja muun muassa taivutteli sen jalkoja, mitään selvää syytä huonoihin suorituksiin ei löytynyt. Lopulta pääteltiin oireiden perusteella, että tähystetään polvien karpaalikanavat. Sieltä löytyikin luupiikki, joka hoidettiin pois.

– Kyseessä on operaatio, jonka hyödyistä ei voi olla varma ennakkoon, mutta Lumi-Oosalle leikkauksesta oli apua, Kotilainen iloitsee.

Santtu Raitala sai nauttia Lumi-Oosan kyydistä viime kaudella, kun valmentaja Harri Kotilainen ajoi usein Liisan Tulilintua samoissa lähdöissä. Nyt Liisan Tulilintu on jo päättänyt uransa ja siirtynyt siitokseen.

Valmentajan mukaan huippusuoritus Kuopiossa maaliskuun lopulla ei tullut yllätyksenä. Harjoitukset olivat antaneet viitteitä, että Lumi-Oosa on löytänyt uuden vaihteen.

– Hevonen oli ollut treeneissä jo pitkään niin hyvä, että saattoi sanoa kehitystä tapahtuneen. Tamma menee nyt riskimmin kuin aiemmin. Hyvillä mielin voi lähteä ajamaan tämän kauden tammalähtöjä.

Kehitystä on tapahtunut myös henkisellä puolella. Kotilainen kertoo, että Lumi-Oosa on nyt aiempaa seesteisempi kilpailupaikalla eikä pura energiaansa vääriin asioihin.

– Aikuistumista on ollut havaittavissa. Ainakin tämän alkukauden kilpailuissa hevonen on keskittynyt paremmin omaan hommaansa ravipaikalla, eikä ole stressannut tallikaverien perään niin kovasti kuin joskus aiemmin.

Lisäksi treenari painoi ilolla mieleen Kuopiossa, että Lumi-Oosa lähti kiltisti tekemään eroa vastustajiin, kun ohjastaja sitä pyysi kirimerkin antamalla.

– Hevonen ei ole kovin herkästi jättänyt kavereita tähän asti, vaan on mieluummin odotellut niitä rinnalle. On hyvä tietää jatkoa ajatellen, että tällaistakin kehitystä on tapahtunut, jos vaikka joskus tulee tilanne, että pitää yrittää ajaa karkuun muita.

Lumi-Oosa kilpailee seuraavaksi T75-ravien tammalähdössä Lahden Jokimaalla. Vastaan asettuu muun muassa hallitseva ravikuningatar Suven Sametti, jonka Lumi-Oosa kepitti selvästi 2,5 viikon takaisessa kisassa.

– Takaraivossa kolkuttelee edelliskausilta, että tamman päivät voivat vaihdella, mutta jos se on samanlainen kuin viimeksi, pakkohan sitä on kärkikahinoihin odotella. Lähtöpaikka on hyvä ja Lumi-Oosalle sopivat monenlaiset juoksupaikat. Keulasta se on parhaat juoksunsa tehnyt, siitä se vastailee hyvin.