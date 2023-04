Run For Royalty palasi voittovireessä kaviourille ja kuittasi paikan Finlandia-ajoon

Pekka Korven valmennettavat ottivat kaksoisvoiton Helsinki-ajossa.

Vuodesta 1972 lähtien ajetussa Helsinki-ajossa oli paljon pelissä Vermon keskiviikkoraveissa, sillä 10 000 euron ykköspalkinnon lisäksi voittaja sai kutsun Finlandia-ajoon.

Mailin matkalla ei nähty niin kovaa vauhti-iloittelua kuin ennakkoon odotettiin. Keulaan kovasti uumoiltu Skyfall Shine laukkasi lähtöön ja näin Pekka Korven oli helppo antaa American Heron rattailla vetovastuu tallikaveri Run For Royaltylle.

Toiselle ilman selkää jääneellä Global Withdrawilla on jo taskussaan paikka Finlandia-ajoon, joten silläkään ei ollut tarvetta pitää vauhtia yllä. Ensimmäinen kierros paineltiinkin rauhallisissa merkeissä vain 13,2-vauhtia.

Puolen vuoden tauolta palannut Run For Royalty piti kovassa 08,2-vauhtisessa lopetuksessa varmoin ottein pintansa. American Hero seurasi toiseksi varmistaen Pekka Korven hevosille kaksoisvoiton. Global Withdrawl säesti hyvin kärkiparia ollessaan kolmas.

Kinttulan Kartanon kasvattama ja omistama Run For Royalty paineli tuloksen 11,4a/1620 metriä. Se on kauden kotimainen kärkitulos.

– Näin, että isä sai keulat ja ajattelin, että selkä kelpaa. Ori oli enemmän paineissaan kuin koskaan aiemmin minun ajamanani. Ei se kuitenkaan paina liikaa, vaan on vähän villi ja iloinen. Siitä tietää käytännössä, että hevosella on kaikki hyvin, Run For Royaltyn kuski, ex-lumilautailijatähti Janne Korpi sanoi radan voittajahaastattelussa.

Run For Royalty teki viime vuonna huiman kauden voittamalla Suur-Hollolan ja St Michelin. Tienestejä kertyi vain yhdeksään starttiin noin 200 000 euroa.

– Ei tämä tietenkään ole vielä samanlainen, mutta aika lähellä. Vaikka oli ensimmäinen startti tauolta, niin ei tarvitse edes ihan hirveästi parantaa. Pekka vielä sanoi, ettei kotona ole ajettu kovin lujaa. Luulisi, että tällaisen juoksun jälkeen ja kelien lämmetessä hevonen menee eteenpäin.

Janne Korpi nähtiin Run For Royaltyn rattailla kaikissa isoimmissa kisoissa.

- En tiedä kuka ajaa Finlandiassa, se on täysin Pekan päätettävissä, enkä ole niihin asioihin koskaan puuttunut.

Finlandia-ajoon on kutsuttu viisi hevosta. Suomalaisväriä edustaa Run For Royaltyn ja Global Withdrawlin lisäksi ainakin Hierro Boko. Ruotsista saapuu Don Fanucci Zet ja Norjasta Stoletheshow. Kutsuja jaetaan vielä viisi kappaletta.

110 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Finlandia-ajo ravataan sunnuntaina 7.5 eli kolmen ja puolen viikon päästä.

Run For Royaltyn lisäksi kesän kovissa lähdöissä saatetaan nähdä myös kovassa nousukiidossa oleva Global Beware.

Tapio Perttusen valmentama ruuna runttasi todellisen luokkahevosen elkein ajamatta ykköseksi, vaikka joutui taivaltamaan stayermatkalla johtavan rinnalla.

– Se on petrannut koko ajan treeneissä ja tosi paljon luotan tähän hevoseen. Seinäjoella olisi parikin lähtöä tarjolla, eikä tämä kaukana ole pääkilpailustakaan, Perttunen sanoi viitateen ensi viikon lauantain ajettavaan Seinäjoki-Raceen.

Hierro Boko ei juossut Helsinki-ajossa, mutta Hannu Korpi pääsi silti tuulettamaan Vermon maalisuoralla. Jättiyllättäjänä matkaan startannut BWT Dictator ei jättänyt parhaasta epäselvyyttä runnoessaan väkevän esityksen päätteeksi ykköseksi johtavan rinnalta.

– Toista kertaa oli kengät pois, ja se tuntui sopivan tälle, varsinkin tämänpäiväisiin olosuhteisiin. Tämä voitto jatkaa kilpailukautta pitkälle kesän puolelle, ei tarvitse laitumella laittaa, Korpi jutteli.

BWT Dictatorin yllätyksen suuruutta kuvaa vain prosentin peliosuus Toto65-pelissä.

Vermossa ajettiin jo perinteeksi muodostuneen nuorten ohjastajien Salamakypärät-kilpailusarjan ensimmäinen osalähtö. Tiia Vehviläinen pääsi tuulettamaan maalissa ykkössijaa Nemea Kakan ollessa suoraviivaisen keulataktiikan jälkeen ohittamaton.

Perinteikkään hevossuvun edustaja ajoi ensimmäisen Vermon voiton.

– Tämä on tosi uskomatonta. Hienoa, että kausi käynnistyi näin. Raviurheiluun koitetaan panostaa ja koen, että tästä kilpailusarjasta on paljon hyötyä jatkoakin ajatellen, ainakin jos näin hyvin menestyy, parikymppinen Vehviläinen iloitsi.

Illan kovimmassa kylmäverilähdössä Elan jatkoi huimaa menestyskulkuaan. Antti Teivaisen ajokki leiskautti viimeisellä takasuoralla hetkessä kärkeen, eikä saanut lopussakaan minkäänlaista vastusta. Lähimmäksi kiri Suomessa lupaavasti debytoinut tupsujalka Tangen Töff.

7-vuotias Elan on voittanut viimeisestä yhdestätoista startistaan kymmenen ja oli ainoassa "hudissakin" toinen.

– Tuntuu, että vuosien vanhetessa kehitystä on tapahtunut jatkuvasti ja sitkeyttä on tullut lisää. Tämä on tosi helpporavinen hevonen ja pääseekin tosi lujaa. Tällä on paljon huippuhevosen ominaisuuksia, Teivainen kehui Mika Mäkelän valmennettavaa.

Sentään joillain osa-alueilla Elanilla on vielä parantamisen varaa. Lähdön jälkeen voittajaloimea ei uskallettu laittaa varotoimenpiteenä selkään.

– Se on vielä niin kuuma pakkaus, että parempi näin, eipähän pääse ainakaan karkuun, Teivainen sanoi hymyssä suin.

Kylmäveristen alemmassa sarjassa koko matkan johtanut Vireveri näytti sitkeyttään, vaikka sai keulassa painetta käytännössä koko pitkän 3140 metrin matkan ajan. Ruuna toi valmentajalleen Heidi Rossille uran ensimmäisen Vermon voiton.

- Tuntui, että hevonen halusi enemmän keulaan kuin minä, se painoi tosi paljon ohjille ensimmäisellä puolikkaalla, eikä laukkakaan ollut kaukana. Tämä on tosi vahva menemään, enkä ollut huolestunut matkasta, Vireverin kuski Esa Holopainen sanoi.

Helsinki-ajossa ei suinkaan nähty ravien ainoaa Pekka Korven kaksoisvoittoa, sillä alkuraveista ajetussa Kolmivuotistähdessä maestron treenaamat Dream Combo ja Quadriofoglio kiskaisivat päätöspuolikkaan peräti 10,8-kyytiä.

Tallipäällikön itsensä ajama Dream Combo työntyi loppumetreillä tyylikkäästi kärkeen.

– Ori on ollut epävarma ja vähän sellainen hölmö starteissa. Uskon, että tällä kyllä pärjää, kun se oppii juoksemaan, Korpi povasi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 9 Elan

T65-2: 1 Vireveri

T65-3: 8 BWT Dictator

T65-4: 5 Nemea Kaka

T65-5: 6 Run For Royalty

T65-6: 4 Global Beware

Kuusi oikein -tuloksille: 15 258,79 euroa

Viisi oikein: 83,88 euroa