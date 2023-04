Jukka Torvinen isoveljensä bootsinjäljillä – ohjasti jo tonnikerhoon

Tuhannennen ravivoittonsa ajanut jämsäläiskuski häärii kärryillä joka päivä samalla tarmolla.

Ei kulunut pitkä aika, kun raviohjastajien tuhannen voiton klubin väkimäärä lisääntyi jälleen. Toissa kuussa sinne pääsi Kari Venäläinen.

Tällä kertaa saluunan ovia heilutti Jukka Torvinen, joka rikkoi merkkipaalun lauantaina Forssan raveissa. 27-vuotiaan Torvisen kiidätti maalipaalulle tuhannennen kerran Teuvo Nikulaisen valmentama Smokin Ride.

Torvinen on arvostetun kuskikerhon jäsen numero 63. Pelkästään miehistä koostuvan klubin johtaja on yli 11 000 voittoa narutellut Jorma Kontio, joka on myös Pohjoismaiden voitokkain ravikuski.

Ensimmäisenä suomalaisena tuhannen voiton rajan ylitti Tuomo Mäkelä vuonna 1972.

Torvisen ajautuminen ammattiohjastajaksi ei ollut yllätys. Hän kuuluu kuuluisaan jämsäläiseen raviperheeseen.

Hänen isänsä Heikki Torvinen on ollut menestyvä valmentaja ja kolme vuotta vanhempi isoveljensä Hannu Torvinen on maan kysytyimpiä ohjastajia, jonka taidot tunnetaan ulkomaita myöten.

Jukka Torvinen on kulkemassa veljensä jalanjälkiä, vaikkei ehtinyt ihan yhtä nuorena tuhannen voiton klubiin kuin tämä ehti.

– Raveihin minut vietiin jo muutaman päivän ikäisenä ja hevosta ajoin 10-vuotiaana nappulana, Torvinen kertoo.

Itsestäänselvyytenä hän ei raviurheilijan ammattia kuitenkaan vielä lapsena pitänyt.

– Olin pienenä paljon tallilla, enkä aina niin omasta tahdostani, mutta hyötyä siitä kyllä oli.

– Siellä näin työnteon merkityksen ja aloin arvostaa sitä. Myös eläinten kanssa oleminen opettaa ihmisille elämänarvoja ja huolenpitoa, ja varsinkin hevonen on sellainen eläin.

Torvinen opiskeli yläasteen jälkeen ammattikoulussa ICT-linjalla, muttei ole tehnyt tietotekniikan töitä päivääkään.

Quite A Lover on ollut yksi Jukka Torvisen menestysajokeista viime aikoina.

Kun hän sai raviajokortin 16-vuotiaana, se oli menoa. Hyvin nopeasti alkoi varmistua, mikä hänestä tulee isona.

– Pääsin kilpa-ajajaksi aika luontevasti. Sain ajaa heti hyvillä hevosilla, ja ohjastaminen oli minun juttuni. En sano, ettenkö voisi vielä joskus myös valmentaa, mutta nyt teen täysillä tätä työtä.

Torvinen ajoi jo parikymppisenä ensimmäisen sadan voiton kautensa. Vuoden 2015 voittolukema 138 on hänen toiseksi suurin. Vasta viime vuonna Torvinen pani paremmaksi 149 voitolla.

Hän on ajanut hevosenomistajille palkintorahoja 5,3 miljoonaa euroa.

Torvinen on tämän vuoden ajajaliigassa seitsemännellä sijalla 35 voitollaan.

– Tämä kausi on lähtenyt ihan ok-tavalla käyntiin. Alkuvuosi on aina muutenkin hiljaisempi, eikä voittoja tule samassa tahdissa kuin kesällä.

Mikä on merkittävin voittosi?

– Kyllä se varmaan on Kriterium-voitto vuonna 2016 Callela Leonardilla. Voitto oli pieni yllätys, muttei tullut ihan puskista hevosen hyvän karsintajuoksun jälkeen.

– Perinteisistä suurkilpailuista olen voittanut myös Villinmiehen Tammakilvan, St. Legerin ja Kasvattajakruunuja.

Jämsäläinen ei ole asettanut varsinaisia tavoitteita uralleen.

– En ajattele esimerkiksi sitä, että haluaisin voittaa jonkin tietyn kisan. Teen töitä joka päivä samalla asenteella ja yritän voittaa mahdollisimman paljon lähtöjä. Isoja voittoja tulee siinä sivussa, jos ovat tullakseen.

Tuoreella tonniklubilaisella on aihetta riemuun.

Tuore tuhatklubilainen ei myöskään nimeä parasta ajamaansa ravuria, mutta esikuvansa hän paljastaa.

– Suomen radoilla ajaa monta huippukuskia Antti Teivaisen ja Ari Moilasen johdolla, mutta pidän idolinani - jos niin voi sanoa - ruotsalaista huippuohjastajaa Erik Adielsonia. Hän on hoitanut työnsä ohjastajana hienosti, ja pidän hänen tyylistään.

Hannu-veli on alkanut kehittää itseään kansainvälisillä markkinoilla. Hän käy nykyään jatkuvasti kilpailemassa myös Ruotsissa, missä raviurheilu on korkeatasoisempaa kuin Suomessa.

– Jos haluaa raviohjastajana aivan huipulle ja kehittää itseään, on lähdettävä ajamaan välillä myös Suomen ulkopuolelle, nuorempi Torvinen sanoo.

– Yhtä aikaa ei ole kuitenkaan ihan helppo toimia kahdessa maassa. Hannullakin on täällä paljon kovia vakioajokkeja, joita hän haluaa ajaa. Ei ole poissuljettua, vaikka minäkin yrittäisin joskus satsata kansainväliseen ohjastajauraan, mutta nyt se ei ole ajankohtaista.

Mittojensa puolesta Jukka Torvinen on kuin luotu huippuohjastajaksi. Hän on alle 180 senttimetriä pitkä ja painaa vain 60 kiloa.

– Ravilähdöissä marginaalit ovat pieniä ja kymmenykset ratkaisevat. Painolla ei varaa antaa tasoitusta, eikä nykyään juuri näekään oikein isoja kuskeja.

– Ohjastajan painolla on merkitystä, kun valjakon pitää päästä alussa vauhtiin, muttei enää yhtä iso, kun vauhti on päällä.

Torvisella oli viime vuonna vauhti päällä. Ennätysvauhti.