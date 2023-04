Mikä matsi! Superravurit Evartti ja Parvelan Retu iskevät yhteen jo kauden avauskilpailussaan

Kovin suomenhevoskaksikko tähdittää Jyväskylän iltaravilähtöä.

Ikimuistoisen kamppailun ravikuninkuudesta viime kesänä käyneet Evartti ja Parvelan Retu ovat taas valmiina tositoimiin talven treenikauden jälkeen.

Evartti vei Forssassa kolmannen peräkkäisen seppeleen, ja kuninkuuskilpailun ensikertalainen Parvelan Retu tarjosi sille tiukan vastuksen.

Huippukaksikko mittaa toisensa heti kauden avauskilpailussaan ensi tiistaina Jyväskylässä.

Molempien hevosten valmentajat ovat kertoneet alkuvuonna, että oriit palaavat tauolta vasta, kun kaviourat ovat hyvässä kunnossa.

Valmentaja Antti Ojanperä sanoi pari viikkoa sitten IS Raveille, ettei hän halua avata Evartin kautta Kavioliiga-ravien kultadivisioonalähdöistä.

Evartin piti aloittaa Jyväskylän iltaraveissa jo viime torstaina, mutta ravit jouduttiin perumaan heikkokuntoisen radan vuoksi. Samalla ravikuninkaalta meni mahdollisuus päästä lauantaina Lahdessa ravattavaan suuripalkintoiseen Suomen Cupiin, jonka karsintakilpailu Jyväskylän lähtö olisi ollut.

Ravikuningas Evartti palaa kilparadoille tiistaina Killerjärvellä.

Vaikka kevät on tullut tavallista myöhemmin, superkaksikko ehtii saada startin tai kaksi alleen ennen toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina Vermon Finlandia-raveissa juostavaa Erkon Pokaalia.

Parvelan Retun valmentaja Petri Laine kertoi helmikuun lopulla, että Erkon Pokaali olisi oriin kevätkauden päälähtö.

– Erkon Pokaali on jonkinlainen tavoite, koska ori epäonnistui siinä viime vuonna. Sitä varten sille pitäisi saada joku startti alle, Laine sanoi.

Lue lisää: Talvesta nauttineen Parvelan Retun vauhtitreenit alkamassa – näin valmentaja vastaa Elitkampen-kysymykseen

Sama kilpailu kuuluu myös Evartin ohjelmaan.

Vuosi sitten kumpikaan ei yllättäen voittanut Vermon perinteikästä kisaa. Evartti sijoittui viidenneksi ja Parvelan Retu kuudenneksi. Voittoon kiri jymy-yllättäjä Veeran Poika.

Lue lisää: Kylmäverilähdössä shokkiyllätys – Veeran Poika spurttasi kuninkuuskilvan hevosten laumaan

Ojanperä kertoo, että hänen puolisonsa Jutta Ihalainen kävi muutamia päiviä sitten ajamassa Evartilla hiitin Killerjärvellä.

– Ori on vielä vähän pulskassa kunnossa, mutta tuntui kuitenkin Jutan mielestä aika hyvältä hiitissä. Kun viime viikon Jyväskylän lähtö jäi ajamatta, toinen vaihtoehto kauden avauskilpailuksi ensi viikolla olisi ollut Seinäjoen kultadivisioonafinaali. Menemme nyt kuitenkin Jyväskylään.

– Jos Evartilla on kaikki hyvin, aiomme osallistua viime kevään tavoin Erkon Pokaaliin. Myös Elitkampenissa kilpaileminen on tänä vuonna täysin mahdollista, jos ori on siinä kunnossa toukokuun lopussa.

Jyväskylän ensi torstain kylmäverilähtöön, joka on 2140 metrin tasoitusajo, ilmoittautui vain kuusi hevosta.

Evartin ja Parvelan Retun lisäksi pisimmältä 40 metrin takamatkalta starttaavat Koskelan Akseli, Ellin Sisu ja Aatsi. Kuudes osallistuja on paalukarsinasta ykköstason hurjimuksia pakoon yrittävä Hallan Poika.

Voittaja kuittaa 3 000 euroa.