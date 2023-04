Kultasuoneen iskenyt supermenestyjä paljastaa kevätvireensä – ”Odotan, että se sama taso löytyy”

Run For Royalty starttaa Helsinki-ajossa keskiviikkona.

Urheilussa pyritään aina parantamaan suorituksia. Mutta jos Pekka Korven tallin Run For Royalty vielä petraisi edellisestä kaudestaan, puhuttaisiin yhdestä kaikkien aikojen sesongeista Suomen raviurheilussa. Ori voitti historiallisesti sekä Suur-Hollola-ajon että St. Michelin viime vuonna ja tienasi siinä sivussa lähes 200 000 euron palkintorahat, vaikka starttasi vain yhdeksän kertaa.

Kinttulan Kartanon omistama hevonen taustavoimineen putsasi pöytää vielä Ravigaalassa tammikuussa. Run For Royalty palkittiin vanhempien lämminveristen kategoriassa ja Pekka Korpi oli vuoden valmentaja.

Tykkikausi päättyi viime lokakuussa. Vaikka kilpailuja ei kertynyt vyölle montaa, ne olivat kuluttavia ja valmentaja halusi antaa suojatilleen pitkän talvitauon.

Ensin hevonen sai palautua kunnolla ja sitten aloitettiin talven treenit.

– Viime vuosi oli kyllä hyvä, vaikea sanoa pystyykö siitä parantamaan. Riittäisi, että hevonen olisi samallakin tasolla. Odotan, että se sama taso löytyy, Pekka Korpi sanoo.

Run For Royaltyn satumaiset tulokset mahdollisti, että huippuvireen löytymisen lisäksi myös sillä oli ripaus onnea mukana lähtöpaikkojen muodossa. Nopea avaaja pääsi kiihdyttämään sekä Suur-Hollolan välierään ja finaaliin että St. Micheliin ykkösradalta.

– Pitää olla tuuria, että voi voittaa kaksi tuollaista isoa kisaa. Mutta olihan hevonenkin hyvä. Sama se mistä kiihdytät, jos hevonen ei ole kunnossa, Korpi kuittaa.

Ilo oli ylimmillään St. Michelin voittajakehässä.

Run For Royalty on nyt varttunut 9-vuotiaaksi. Ori on melko iäkäs lämminverihuipulle, mutta tilannetta tasoittaa, että kilpailuja on kasassa vasta 48.

– Muutama vuosi välissä meni, että hevonen pääsi helpolla. Se vaikuttaa tosi iloiselta ja terveeltä, eikä siitä huomaa, että ikää on tullut lisää, valmentaja kertoo.

Oriin kausi käynnistyy keskiviikkona Helsinki-ajosta, jonka voittaja palkitaan 10 000 eurolla ja kutsulla Finlandia-ajoon.

– Lopputalvesta tälläkin päästiin ajamaan ihan hyvin kotona, kun kelit paranivat. Pari kertaa on käyty Vermossa hiitillä, mutta kovin kovaa ei ole ajettu. Aloitellaan tästä ja yritetään pitää hevonen terveenä, Korpi raportoi.

Valmentajan puheista voi päätellä, että vajaan kuukauden päästä ravattavaa Finlandia-ajoa ei ole mietitty ainakaan kovin vakavasti. Run For Royaltyn kauden päätähtäin on Suur-Hollolan voiton puolustaminen heinäkuussa.

– Koitetaan, että ori olisi niihin aikoihin topissa taas. Suomessa syntyneille hevosille on muitakin hyviä isoja lähtöjä, kuten Oulun Number One reilun kuukauden päästä.

Finlandia-ajoon on toistaiseksi kutsuttu ruotsalainen Don Fanucci Zet, norjalainen Stoletheshow sekä kotimaiset Global Withdrawl ja Hierro Boko.

Keskiviikon kisassa vastaan asettuu muun muassa tallikaveri American Hero, joka on toissa syksyn Suomen mestari. Pekka Korpi ohjastaa sitä ja luovuttaa Run For Royaltyn ohjat pojalleen Janne Korvelle, kuten Suur-Hollolassa ja St. Michelissä viime vuonna.

American Hero on ehtinyt jo kilpailla kahdesti talvitauon jälkeen. Huippuvire alkaa siis olla ainakin lähellä. Viimeksi syntyi 13-alkuinen kilometriaika kärkipaikalta Global Withdrawlin voittamassa 2120 metrin kisassa.

– Ei ruuna vielä viimeksikään parhaimmillaan ollut. Uskon, että kova lähtö teki sillä lailla hyvää, että tähänkin löytyy vähän lisää, valmentaja vinkkaa.