Shackhills Twister säikäytti kannattajiaan – lopputuloksena kutsu kansainväliseen kisaan

Myös Corazon Combo palasi voittovalmiina talvitauolta.

Viime kauden kovimpien ikäluokkalähtöjen supermenestyjät Shackhills Twister ja Corazon Combo avasivat sesonkinsa Vermossa keskiviikkona. Molemmat hoitivat ruutunsa kunnialla.

Shackhills Twister juoksi Viisivuotispokaalissa. Ohjastaja-valmentaja Jari Kinnunen kertoi ennakkoon, että hevonen ei palaa huippukunnossa, mutta hyvässä vireessä kuitenkin.

Juuri siltä viime syksyn Derbyn kolmosen meno näytti. Se laukkasi ensimmäisessä kaarteessa lyhyesti ja eteni sitten kärjen rinnalle, mistä taisteli niukkaan voittoon.

Hevonen ravasi hiukan vinossa ja hukkasi vauhtiaan kaarteissa, mutta vetristyy varmasti kauden edetessä.

Kinnusen mukaan alun laukka tuli, kun Shackhills Twister rulli niin sanotusti yli kuskin höllätessä ohjia kiivaan kiihdytyksen jälkeen.

– Hevonen oli vähän vaikea ajaa kaarteissa, mutta se ei ollut ensimmäinen kerta. Kova treeni näkyi, hevonen ei ole notkeimmillaan vielä missään tapauksessa ja tulee sulavammaksi kun kelit lämpenevät. Kankeutta näkyi hyvästä tuloksesta huolimatta.

Kinnunen jatkoi, että luuli viimeisessä kurvissa voiton jo kirvonneen käpälistä.

– Sellainen olo tuli, että ollaan hävitty lähtö. Hevonen kuitenkin osoitti kilpailupäänsä. Se käänsi homman voitontahdollaan loppusuoralla.

Kinnunen kertoi myös, ettei Suur-Hollola-ajo alkuerineen ole Shackhills Twisterin ohjelmassa vielä tänä vuonna. Hän haluaa ajaa suojattinsa maltilla sisään avoimen tason kisoihin.

Sellainen on luvassa hyvinkin pian, sillä Shackhills Twister sai heti voiton jälkeen kutsun Seinäjoki Raceen.

– Huomenna Tuula Pursiainen käy läpi hevosen lihaspuolen ja katsoo että kaikki on kunnossa. Sen jälkeen on eläinlääkäri Riina Rekilän vuoro ja hän tutkii hevosen. Jos naisilta tulee vihreää valoa, sitten ollaan mukana Seinäjoella, Kinnunen sanoi.

Kansainvälinen Seinäjoki Race ravataan 22. huhtikuuta. Voittaja kuittaa 70 000 euroa.

4-vuotiaaksi varttunut Kriterium-voittaja Corazon Combo kilpaili Derbyn kevätsuosikissa.

Suursuosikkia kunnioitettiin ja se sai vetää alkumatkan hölkkätahdilla, minkä jälkeen ohittajat olivat tietysti vähissä ratkaisuhetkillä. Tallikaveri Cupido Combo seurasi vanavedessä kakkoseksi ja Corazon Comboa kirikierroksella paineistanut Massimo Hoist oli hyvä kolmas.

Ohjastaja-valmentaja Pekka Korpi oli tyytyväinen voittajan kevätvireeseen.

– Hevonen oli ihan OK siihen nähden, mitä sillä on päästy reippaammin ajamaan harjoituksissa. Se on pikkuisen lihavassa kunnossa vielä. Tärkeimmät kisat ovat syksyllä.

Kevätkauden kilpailuista Corazon Combon tähtäimessä on etenkin Finlandia-päivän 4-vuotislähtö Glenn Kosmos Memorial toukokuun alussa.

Oikean T65-rivin veikanneita ei palkittu suurilla seteleillä, kun suurista ennakkosuosikeista myös Cream Candy oli luottamuksen arvoinen. Tamma veti lähtöään alusta loppuun kärkipaikalla.

– Edelliskilpailussaan hevonen oli jossain höpökuplassa, mutta tänään jo töissä. Se oli terävämpi ja ohjilla koko matkan, ja vain odotteli koska päästän vauhtiin, ohjastaja-valmentaja Emma Väre kertoi.

Cream Candy vaikuttaa hevoselta, jolla on hyvät mahdollisuudet murtautua avoimiin tammalähtöihin tänä vuonna. Sitä ennen se kilpailee 5-vuotiaiden Tammaderbyssä. Karsinnat ravataan kolmen viikon päästä.

Hopeadivisioonan karsinnassa mentiin keväisiä vauhteja, kun keulassa juossut The Dude sai yllättävää prässiä Arctic Loverilta. Kova tempo oli mannaa Credit To Lovelle, joka sai kerrankin nauttia vastustajien antamasta vetoavusta hyvissä juoksuasemissa. Se hyökkäsi kiriin loppukurvissa ja rynnisti maalisuoran parasta vauhtia.

– Tosi helppo voitto. Ruuna olisi mennyt aika pitkään samaa kirivauhtia, ohjastaja Jukka Torvinen sanoi Anne Kankaan valmennettavasta.

Suomenhevosten tammadivisioonassa Laksiina jyräsi kärkeen kärjen rinnalta. Kari Rosimo ohjasti Mari Bycklingin suojattia.

– Hieno hevonen, jolla on erikoisen hyvä jakso, Rosimo kuvaili.

Lämminveristen Kohti divisioonia -lähdössä yllättäjäkandidaatteihin lukeutuneella Arctic Celinalla ajettiin keulasta suosikki All Or Nothingia vastaan. Tempo oli kovaa ja kenttä kääntyi lopussa.

EL Kazaam harppoi voittoon kolmatta rataa pitkin. Elina Laakkosen valmentamaa näyttävää sukuoria ohjasti Hannu Torvinen.

– Meitä auttoi paljon, että kärjessä ajettiin vähän ylikovaa, Torvinen kommentoi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 5 Corazon Combo

T65-2: 4 Cream Candy

T65-3: 2 Credit To Love

T65-4: 8 EL Kazaam

T65-5: 3 Shackhills Twister

T65-6: 1 Laksiina

Kuusi oikein -tuloksille: 25,87 euroa

Viisi oikein: ei voitto-osuutta