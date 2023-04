Talvikuninkaan istuin ei horju – ”Herkkä poika, jota ei tarvitse hätyytellä”

Morison ravasi Kaustisella jo kuudennen voiton putkeen.

Morison on hurjassa voittovireessä.

Kovat kylmäverilähdöt ovat olleet viime kuukausina yhden hevosen yksipuolista hallintaa. Vaikka panokset ja palkinnot ovat koventuneet, kukaan ei ole vieläkään pystynyt horjuttamaan talvikuningas Morisonin valtaistuinta.

Kaustisen Pelimanni-ajossa useammalla haastajalla olisi ollut lauantaina tähän mahdollisuus, kun Siru Juutisen tallin tähti joutui lähtemään aikaisin kiertämään.

Lauman voimasuhteet eivät kuitenkaan muuttuneet. Morison vie ja muut vikisevät.

Ruuna jyräsi kärkeen ohi johtaneen Ellin Sisun viimeiseen kurviin mentäessä ja vastasi väkevillä voimillaan vielä lopussa perässään kirineille Koskelan Akselille ja Nylandille.

Voitto oli pälkäneläisruunalle kuudes putkeen. Sen voittosumma kasvoi 10 000 eurolla ja lähentelee jo 300 000 euroa.

– Morison on hieno hevonen, joka on hyvässä kunnossa ja jolla oli tänään hyvä lähtöpaikka, joten lähdin aika varmoin tuntein matkaan. Silti voi juhlia vasta, kun ollaan maalissa, ohjastaja Juha Utala sanoi.

– Pääsimme hyvälle paikalle, mutta sieltä piti lähteä kiertämään aikaisin, kun takaakin noustiin. Morison teki taas kerran työnsä kuten kuuluu. Se on herkkä poika, jota ei tarvitse lopussa paljon hätyytellä.

Myös Morisonin omistajavalmentajaa haastateltiin seremonioissa.

– Tällaista menestystä ei ole meidän talliimme ennen tullut, eikä varmaan toista kertaa tulekaan. Näistä on nyt nautittava, Juutinen painotti iloisena.

Morison on profiloitunut nimenomaan luunkovaksi talvihevoseksi.

– Ruunan vauhdit eivät ole riittäneet kesäisin, mutta sille on kyllä tullut pikkuhiljaa nopeutta lisää. Sen jälkeen, kun hevosen jännekanavat leikattiin viime kesänä, sen ravikin on ollut aika paljon parempaa. Jospa se voisi jatkossa olla mukana kesäisinkin näissä lähdöissä.

Way To Go lensi ylivoimavoittoon.

Lämminveristen kovin sarja oli Kristian Lellan tallin Way To Gon suvereenia näytöstä.

Mielialahevosella oli hyvä päivänsä, ja kun ruunaa ensimmäisen kerran ohjastanut Jukka Torvinen antoi kirimerkin, se lähti suorastaan lentoon. Way To Go kipitti maaliin asti kuin mahanalus jalkoja täynnä, eikä uhkaajista ollut tietoakaan.

Selväksi kakkoseksi spurtannut Lake’s Action sai esityksestään myös kiitettävän arvosanan. Suosikki Go West Young Manin juoksu ei mennyt ideaalisella tavalla, eivätkä sen voimat riittäneet loppusuoralla kolmossijaa ylemmäksi.

– Tiesin, että Way To Golla on aika mieletön kiri, kun sillä on normaali päivänsä ja sen juoksu yhtään onnistuu. Käytimme sen hyvää asetta hyväksi. Voitto tuli tosi helposti, ja tuntui siltä, että hevosella olisi ollut vielä värkeissä varaa, jos siltä olisi tarvinnut pyytää enemmän, Torvinen kommentoi Lellan lentävää ruunaa.

Jostoisilla olivat tuuritkin matkassa.

Toiseksi kovimman kylmäverilähdön voittajalla Jostoiksella olivat myös tähdet kohdallaan. Tiiviissä pussissa matkanneelle Kimmo Taipaleen tallin ruunalle avautui kiriväylä viimeisellä takasuoralla, kun sen edessä keulahevosen rinnalla jyskyttänyt Tähtitie ponkaisi laukalle.

Jukka-Pekka Kauhasen ajama Jostois syttyi vauhdikkaaseen kiriin, joka kantoi ratkaisumetreillä varmasti ohi sitkeän kärkihevosen Helkan Toivon, jonka paluu tauolta oli mitä loistavin.

Kauhanen yritti lähteä kiriin kolmannelle radalle jo etusuoralla, mutta palasi saman tien parijonoon.

– Jostoiksella oli välissä vuosien aikana omia ongelmiaan, ja sillä on pakko ajaa yhä aika tarkasti. Ruuna oli etusuoralla sitä mieltä, että vielä ei lähdetä kiriin, minkä jälkeen oli luotettava tuureihin, Kauhanen kertoi.

– Olimme hetken synkissä asemissa, mutta tiesin, että Tähtitie on joskus tehnyt tuolla tavalla ja laukannut. Meillä oli tänään onneksi tuuria juoksunkulussa. Kun vetäisin Jostoiksen silmälaput, se sai niistä vielä piristysruiskeen. Lappujakaan ei voi vetää liian aikaisin.

Toto75-pelin jättisuosikki Mandela Zon oli luottamuksen arvoinen pitkällä 3100 metrin matkalla.

Ruuna sai vetää kaksi ensimmäistä lenkkiä hölkkätahtia. Niiden jälkeen juoksuun tuli eloa, kun kärkihevosen rinnalle herhiläisenä iskeneen Ilos Sansibar syöksy nosti vauhdin 1.10:n pintaan.

Vastustajan prässi kävi vain sen omaan nilkkaan, ja se putosi lopussa totosijojen ulkopuolelle. Mandela Zon sen sijaan jatkoi väkevää menoaan ja leikkasi maalilinjan selvässä johtoasemassa ennen pirteästi spurtannutta Vinci Poweria.

– Mandela Zonilla oli hyvät paineet, vaikka välillä ajettiin oikein tosi lujaa. Kun annoin sille menoluvan, se karkasi maisemiin. Ruuna on tehnyt keulasta parhaat juoksunsa, mutta se on monipuolinen hevonen, joka tulee takaakin, ohjastaja Santtu Raitala sanoi.

– Hevonen on mennyt koko ajan eteenpäin sen mukaan, kun on juossut kovia lähtöjä. Se tykkää tiiviistä kilpailemisesta. On realistinen ajatus, että Mandela Zon nousee vielä avoimiin sarjoihin asti, ohjastaja tuumaili Reima Kuislan tallin menestyshevosesta.

Huippulahjakas Fortune Hoss onnistui terveysmurheista johtuneen välivuotensa jälkeen toisessa startissaan. Ensimmäisellä kerralla ruunalla ei ollut vielä kaikki kohdallaan ja se laukkasi.

Kun Raitala antoi Anu Paavolan valmennettavalle kirimerkin kärkiryhmästä viimeisen takasuoran alussa, valjakko pötki hetkessä johtoon ja maalisuoralla omille teilleen. Laumaa johtanut River Mirch piti muut vastustajansa selvästi takanaan.

Kunniakierrokselle pääsivät myös pikamatkaa alusta loppuun johtanut En Candy Till ja tammadivisioonassa jättiyllätyksen tarjonnut BWT Gaia.

BWT Gaia sai loistoreissun lujaa vetäneen Goolagong Zetin perässä. Tamma nujersi keulahevosen vastarinnan maalisuoran alussa ja vastasi loppumetreillä toiselle suuryllättäjälle Lake’s Dianalle.

– Meitä auttoi paljon, kun hyvä hevonen veti edessämme reipasta vauhtia. En jäänyt takasuoralla sisälle, koska perästämme nousi hevonen toiselle radalle, vaan ajattelin antaa BWT Gaialle mahdollisuuden. Lopussa oli tiukkaa, mutta hyvin tamma jaksoi pitää vauhtinsa, ohjastaja Tuomas Pakkanen kehui Kimmo Kärkkäisen valmentamaa voittajaa.

Oikea Toto75-rivi, Kaustinen 1.4.

Toto75-1: 6 Jostois

Toto75-2: 8 Fortune Hoss

Toto75-3: 2 Mandela Zon

Toto75-4: 1 En Candy Till

Toto75-5: 7 BWT Gaia

Toto75-6: 9 Morison

Toto75-7: 8 Way To Go

Seitsemän oikein -voitto-osuus 1260,85 euroa. Kuusi oikein 5,23 euroa.