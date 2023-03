Lumi-Oosalta myrskyvaroitus – ravikuningatar vielä tukkoinen

Suven Sametin sijaan katseet Kuopiossa vangitsi keltaturpa Lumi-Oosa.

Lumi-Oosa on jo häikäisevässä kunnossa.

Kuopion maanantairavien huipputammojen juoksussa odotettiin erityisellä mielenkiinnolla kaksinkertaisen ravikuningattaren Suven Sametin paluuta talvitauolta.

Show’n ja täyden pistepotin KK-23 -lähdössä (Kohti kuninkuusraveja -lähtö) varasti kuitenkin Harri Kotilaisen tallin Lumi-Oosa. Tamma suorastaan juoksi jalat alta kokeneemmilta kilpasiskoiltaan.

Vaikka mennään vielä lopputalvea, Kotilaisen suojatti nousi kertarysäyksellä elokuun alussa Kouvolassa ravattavan kuningatarkilpailun kuumimpien nimien laumaan.

Suven Sametti oli sen sijaan vielä aavistuksen talviterässä ja vaatii startteja ennen kuin siltä alkaa irrota entiseen malliin. Sen kiri lauman hänniltä lopahti vähän viime metreillä, ja tukoksena oli viitossija.

– Tamman talvi on mennyt suunnitelmien mukaan, ja sitä on päästy treenailemaan kuten on haluttu. Mitään kiirettä ei radoille ole ollut, mutta Kuopiossa oli sopivasti tammalähtö, joten aloitetaan sieltä, Suven Sametin treenari Tapio Perttunen kertoi ennen starttia.

– Lähtöpaikka on huono, eikä tässä vaiheessa hullutella taktiikan puolesta. Menestys riippuu tällä kertaa aika paljon muiden tekemisistä ja juoksunkulusta, mutta hevosella on kaikki hyvin, Perttunen ennakoi.

Ravikuningatar Suven Sametti kuntoutuu joka vuosi kilpailujen myötä.

Syytä huoleen liinaharjatamman fanikerholla ei ole, vaikka se jäi lopussa kauas voittajasta. Kokenut Perttunen on kunnonajoituksen mestari, kuten kahtena viime kesänä on hyvin nähty.

Ensimmäiseen kuningatarkilpaansa tähtäävän 8-vuotiaan Lumi-Oosan esitys oli jo sitä luokkaa, että sen virettä ei tarvitse enää pahemmin nostatella. Vastaava juoksu riittää pitkälle, vaikka kaikki tammat olisivat huipputikissä.

Takarivistä nopeasti kärkipaikalle viilettänyt Lumi-Oosa irtosi lopussa leikitellen parinkymmenen metrin päähän seuraaviksi kirineistä M.A. Pisteestä ja Pirttilän Olgasta.

– Tamma tuntui treeneissä niin hyvältä, että päätin antaa sille mahdollisuuden ja katsoa, millä mallilla se on. Lumi-Oosa olikin sellainen kuin odotimme. En alkanut kinnailla matkalla, vaan ajattelin, että eiköhän se jaksa maaliin asti, Kotilainen kertoi.

Lumi-Oosa oli ehtinyt juosta kerran tänä vuonna. Se sijoittui kolme viikkoa sitten Kaustisella kolmanneksi. Tällä kertaa sen meno oli paljon pirteämpää.

Lumi-Oosa tähtää tänä vuonna ensimmäisen kerran kuningatarkilpailuun.

Valmentajalla on selvät nuotit kohti elokuuta.

– Lumi-Oosa ei ole sellainen hevonen, että kannattaisi päästellä jatkuvasti kilpaa. Tarkoitus on ajaa harvakseltaan näitä tammalähtöjä. Kuningatarkilpailu on tähtäimessä, ja siihen osallistumme, jos tamma on sillä mallilla ja se siihen valitaan.

Kotilainen vakuutti, että vasta 30 kertaa kilpaillut Lumi-Oosa on kehittynyt viime kausista.

– Tamma on aikuistunut. Lisäksi hevonen on vahvistunut, kun se on saanut yhden kunnon treenitalven lisää.