Suomalaistoivo nyhtää hyödyt irti aikaisesta Finlandia-kutsusta – ”Suunnitelmissa on ladata kunnolla”

Valmentaja Matias Salon mukaan huippuhevosen kauden ensimmäiset kilpailut ovat vain vireen nostattamista.

Lämminverilähtöjen supermenestyjäksi viime kaudella noussut Global Withdrawl päättää talvitaukonsa Vermossa keskiviikkona.

Kauden avauksessa on aimo ripaus ylimääräistä mielenkiintoa, sillä tuulennopea ruuna sai jo suomalaisittain poikkeuksellisesti kutsun Finlandia-ajoon, vaikka tuoreimmat kilpailunäytöt ovat viime syksyltä.

Miten tilanne vaikuttaa hevosen alkukauden kuvioihin, valmentaja Matias Salo?

– Positiivisesti. Nyt voidaan ajaa ne kilpailut mitä halutaan eikä tarvitse miettiä, että pitäisi antaa näyttöjä matkan varrella. Ruuna oli jo viime kaudella hyvä ja nyt voidaan rauhassa ainakin yrittää tehdä siitä samanlainen. Eri asia sitten, onnistutaanko.

Minkälainen on kevään kilpailusuunnitelma?

– Olen koko ajan odottanut, että tulisi kesäradat ja päästäisiin aloittamaan hiekkaradoilla. Suunnitelmissa on ladata kunnolla Finlandiaan. Ensimmäiset lähdöt ennen sitä ovat vain vireen nostattamista.

Montako kertaa on tarkoitus startata ennen Finlandiaa?

– Kaksi tai kolme. Todennäköisemmin kaksi mahtuu sopivammin väliin, mutta kolmekin on mahdollista. Lähtötarjonta on kuitenkin aika niukka tähän kohtaan.

Kuulostaa siltä, että tämän kevään Seinäjoki Race (22. huhtikuuta) ei ole erityinen maali Global Withdrawlille tänä vuonna?

– Ei meitä ole sinne kysyttykään missään vaiheessa. Mietimme enemmän Finlandiaa. Seinäjoki tulisi aika äkkiä eteen, kun talvi on pitkittynyt.

Pitääkö vastausta tulkita myös niin, että vaikka hevonen saisi kutsun vielä, se tulisi vähän myöhässä jo?

– Arvostan aikaista kutsua, eikä sitä että ruvetaan ihmettelemään viimeisenä viikonloppuna. Uskon, että jokainen valmentaja arvostaa aikaista kutsua.

Global Withdrawl jäi tauolle marraskuussa. Mitä sen jälkeen on tehty hevosen kanssa?

– Aluksi ajettiin kuntoa alas ja ruuna pääsi vesikävelemään kuukaudeksi. Siitä ruvettiin etenemään niin, että ensin alkutalven treeneissä ajettiin hölkkää ja sitten helmikuussa intervallit tulivat mukaan. Viime ajat on rakennettu kilpailuvirettä.

Sujuiko koko talvi ilman takapakkeja?

– Hevosen puolesta kyllä. Olosuhteiden kannalta talvi oli vähän kaksijakoinen, kun välillä oli plussakelejä ja lumet sulivat pois. Yhdessä kohtaa harjoituspaikat alkoivat routimaan. Mutta lopputalvi on ollut tosi hyvä, kun tuli kunnon lumipolannekelit.

Valmentaja Matias Salo on mielissään, että pääsee rakentamaan Global Withdrawlin Finlandia-virettä ilman paineita näyttöjen antamisesta.

Kuinka valmiina Global Withdrawl palaa tosi toimiin keskiviikkona?

– Sellaisena OK-vireisenä ja asiallisessa kilpailukunnossa. Missään nimessä hevosen ei kuulu olla huippukuntoinen heti.

Toivotko ohjastaja Santtu Raitalalta jotain ajotaktiikan suhteen?

– Enpä juuri. Hänen kanssaan on kevään kuvioista puhuttu jo aiemmin talven mittaan. Santtu osaa ajaa tilanteen vaatimalla tavalla, minun ei tarvitse hirveästi ottaa kantaa taktiikkaan.

Tämäkin taitaa olla asia, jossa aikaisesta Finlandia-kutsusta on hyötyä?

– Juuri näin. On kaikella tapaa mukavaa, että voidaan ajaa rauhassa virettä ylös, eikä tarvitse miettiä mitään hirmunäyttöjen antamista.

Jos saisit toivoa, minkälaisissa olosuhteissa keskiviikkona kilpailtaisiin? Pääkaupunkiseudulla tuli lunta viikonloppuna.

– Olen koko ajan odottanut, että päästäisiin aloittamaan kausi hiekkaradoilla. Siksi ilmoitin hevosen keskiviikoksi Vermoon, kun ilmopäivänä näytti, että voisi tulla kesärata. Aika äkkiä tilanne kuitenkin muuttui ja nyt tulevalle viikolle on luvattu kaikenkirjavaa säätä. Toiveissa olisi, että kaikki tämän vuoden kisat saataisiin ajaa kesäbalanssilla, mutta saa nähdä onnistuuko se vai ei.

Kuinka kovaa Global Withdrawl ravaa Finlandia-ajossa 8. toukokuuta?

– Viime vuonna saatiin huippuvire päälle Härmässä juhannuksena. Hevonen meni silloin mailin 10,2a pikkuisen epäonnistuneella juoksunkululla. Nyt huippukunto pitää saada päälle 1,5 kuukautta aikaisemmin ja yritetään onnistua siinä tällä kolmen startin taktiikalla. Olen tyytyväinen, jos hevonen löytää Finlandiaan samanlaisen vireen minkä viime vuonna piti juhannuksesta St. Micheliin.

Tallin toinen tähti Jason’s Camden starttaa myös keskiviikon Isokengässä. Millaista roolia se voisi näytellä?

– Hevonen on tullut tosi asiallisesti sisään parissa edelliskilpailussaan. Voimia on jäänyt vähän talteenkin. Tuntuisi olevan ihan liipasimella, että paras vire alkaisi olla käsillä. Huippuvirettä haetaan päälle kesää kohden, ja kun hevonen tekee parhaat juoksunsa kengittä, on odotettu kesäratoja.

Keskiviikon kilpailubalanssi taitaa olla kysymysmerkki vielä?

– Niin se on, molemmilla hevosilla, vaikka pari viikkoa sitten tuntui vielä päivänselvältä että keskiviikkona pääsee riisumaan kengät pois. Sääennusteetkin tuntuvat menevän ristiin tässä vaiheessa.